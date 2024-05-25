ATO ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigorta Sektöründe İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

ATO ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigorta Sektöründe İş Birliği Protokolü İmzaladı

ATO ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigorta Sektöründe İş Birliği Protokolü İmzaladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında, sigorta sektörüne nitelikli iş gücü sağlamaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim, staj, araştırma, organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve danışmanlık konularında iş birliği yapılacak. Ayrıca, Ankara Ticaret Odası üyesi firma yetkililerine kontenjan verilerek uzaktan veya yüz yüze tezsiz yüksek lisans ve özel eğitim programları düzenlenecek. Protokolün amacı, sigorta sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacına katkı sağlamak ve öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimle birleştirerek sektördeki işleyişi daha yakından tanımalarını sağlamaktır.

25.05.2024 11:46
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası, sektörlerin ve üyelerinin gelişimine katkı sağlamak üzere üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birliğine bir yenisini daha ekledi. ATO ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında, sigorta sektörüne nitelikli iş gücü sağlamaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı imza attı.

ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen protokol; eğitim, staj, araştırma, organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve danışmanlık konularında iş birliği ile uzaktan veya yüz yüze tezsiz yüksek lisans ve özel eğitim programlarında Ankara Ticaret Odası üyesi firma yetkililerine kontenjan verilmesini kapsıyor.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen iş birliği protokol imza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, protokol kapsamında Ankara Ticaret Odası'nın, öğrencilerin zorunlu ve gönüllü stajları konusunda üniversite ile firmalar arasında köprü rolü üstleneceğini belirterek, şunları söyledi:

"Protokol çerçevesinde bir yandan öğrencilerimizin diğer yandan da sigorta sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacağız. Sigortacılık, tüm dünyada hızla gelişen bir sektör. Ekonomilerin emniyet sübabı durumunda. Sigortacılık sektörü, sadece bireylerin ve işletmelerin risklerine karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik büyümeye ve istikrara da önemli katkılarda bulunuyor. Böylesine önemli bir sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına katkı sağlayacak olmak önemli. Genç nüfus ve nitelikli iş gücü en kıymetli sermayemiz."

Baran, protokole dahil olan sigorta acentelerinin belirleyeceği kontenjan çerçevesinde stajyer alımlarının gerçekleştirileceğini, bu iş birliği sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimle birleştirerek sektördeki işleyişi daha yakından tanıma imkanı bulacağını kaydetti. Baran, "Gençler sahada deneyim kazanırken, sigorta sektörü de nitelikli iş gücü için yetenekli gençlerle buluşma fırsatı yakalamış olacak" diye konuştu.

İstihdam fırsatı

Bölümden dereceyle mezun olan ilk üç öğrenciye iş birliği protokolüne dahil olan firmalardan istihdam imkanı sağlanacağını ifade eden Baran, "Bu durum gençlerimiz için eğitimlerini başarıyla tamamlamak açısından motive edici bir hedef sunarken sektördeki nitelikli çalışan sayısının artmasına da katkı sağlayacak" dedi.

Kalkınmanın anahtarı

Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin ve çalışanlarının mesleki gelişimine önem verdiklerini bu çerçevede Başkent'teki üniversitelerle iş birliği protokolleri hayata geçirdiklerini kaydeden Baran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş dünyamız ve üniversitelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirmek, üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarının reel sektöre aktarılmasını sağlamak, böylelikle sektörlerimizin, ticaretimizin, ihracatımızın, istihdamımızın gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunmak Ankara Ticaret Odası olarak öncelikli hedefimiz.  Reel sektör ve üniversite iş birliği çok kıymetli. Tüm dünyada kalkınmanın anahtarı, olmazsa olmazı durumunda. Üniversitelerimizin birikimlerini ve potansiyelini sektörlerimize aktarması; iş dünyamızın bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, işlerine entegre edip gelişmesine fayda sağlarken; diğer yandan reel sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine de katkı sağlıyor."

Bostancı: "Hayatın dinamiği ticaret"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı da üniversitelerin pratikte eğitimi sadece kendi imkanlarıyla gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını dile getirerek, "Öğrenciler kitaptan okuduklarını hayatın gerçek zemininde de test etme, görme imkanına kavuştuklarında teori ve pratik iş birliği gerçekleşir. Hayatın dinamiği ticaret. Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, gelişmesi derken arkasında bütün bunlara ilişkin rakamlar var ve şüphesiz o rakamların dinamosu da ticaret. Bunlardan bahsetmeden güçlü ve kudretli bir Türkiye'den bahsedemeyiz. Ticaret burada teknolojik gelişmeyi ve ticaret yapanların işlerini daha iyi yapmasını temin ediyor" dedi.

Ticaretin en kutsal işlerden biri olduğunu belirten Bostancı, "Okullar öğrencilere işi kitaptan öğretiyor. Ama Ankara Ticaret Odası'nın kıymetli üyelerinin şirketlerinin pratiği, şüphesiz bizim için çok kıymetli. Bu iş birliğinden iyi sonuçlar çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Sigorta, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigorta Sektöründe İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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