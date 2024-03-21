ATSO heyeti MITT 2024 Moskova Fuarı\'nda turizmcilerle buluştu

Ekonomi

MITT 2024 Moskova Fuarı'na katılan ATSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ve Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ile bir araya gelerek, tarım, turizm, hayvancılık ve sağlık turizmi konularında iş birliklerini görüştü.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen MITT 2024 Moskova Fuarı ziyareti kapsamında Moskova'da bir dizi temasta bulundu. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hacısüleyman, Mustafa Yayla, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin ve ATSO Direktörü Tolga Cenk Türk'ün yer aldığı heyet, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası, Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ile MITT 2024 Moskova Fuarı'nda stant açan iş insanlarını ziyaret etti. Temaslar süresince, Moskova Ticaret Müşaviri Ömer Kerman, ATSO heyetine eşlik etti. Antalya'nın Rusya'da, turizmi ve tarımı ile tanındığını belirten Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, "Başkanımız Ali Bahar'ın vizyonu doğrultusunda kültür ve sanatta da kentimizi ileri taşımak istiyoruz. Bu bağlamda tecrübeleriniz bizim için çok değerli, bu noktada Rusya Federasyonu TSO, Moskova TSO ve Rus Türk İş Konseyi ile çalışmaya hazırız" diye konuştu.

Türk firmaları ile bir araya geldiler

MITT 2024 Moskova Fuarı'nı ziyaret ederek Türkiye'den ve Antalya'dan fuara katılım sağlayan kurum ve firmalarla bir araya gelen ATSO heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın Türkiye Pavilyonu'nu dolaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Antalya'da faaliyet gösteren Barut Otelleri, Royal Group Hotels, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB), Alanya Turistik İşletmeler Derneği (ALTİD)'in stantlarını ziyaret eden ATSO heyeti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuara katılan T.C Moskova Kültür ve Tanıtma Ataşesi İlker Özkan ile görüşme yapan heyet, Rusya-Türkiye arasında turizm başta olmak üzere ticari konular üzerine konuşarak fikir alışverişinde bulundu.

"İyi bir sezon adına güçlü adımlar"

MITT 2024 Moskova Fuarı'nın, Antalya turizmi için büyük önem arz eden bir fuar olduğunu kaydeden ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, "Kentimizden ve turizm camiamızdan ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Rekorlarla renklendireceğimiz bir turizm sezonu için umut verici görüntüler. 908 katılımcılı, 15 binin üzerinde sektör profesyonelini ağırlaması beklenen MITT 2024 Moskova Fuarı'na, Antalya başta olmak üzere ülkemizin turizm potansiyeli yüksek şehirlerinden de oldukça fazla ilgi olması iyi bir sezon geçirmemiz adına atılmış güçlü adımlar" dedi. Fuara katılan turizmcilerle görüşerek sektörün geleceğine yönelik fayda sağlayacak proje ve etkinlikleri değerlendiren Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hacısüleyman, "MITT 2024 Moskova Fuarı bu yıl 30'uncu kez yapılıyor. Rusya'dan gelen turist seviyeleri 3,5 milyon civarında, 2024'te bu pazardan bir miktar daha artış bekleyerek, 5 milyonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Baktığımız zaman tarihinde ilk charter uçaklarının 30 yıl önce başladığını görüyoruz. 30 yıl önce ilk kez buraya geldiğimizde bu sayılara ulaşabileceğimizi hiçbirimiz hayal etmemiştik. Geride kalan yılların sonrasında gelişimi takdirle izliyoruz. Kültürlerimizin birbirine benziyor olması çok önemli" diye konuştu.

Büyükelçi bilgiç ile Antalya konuşuldu

Moskova temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i ziyaret eden ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hacısüleyman, Mustafa Yayla ve Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin, iki ülke arasındaki turizm başta olmak üzere Rusya'da yapılabilecek ticari iş birliklerini görüştü. Toplantıda, Moskova Ticaret Başmüşaviri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Moskova Ticaret Müşaviri Ömer Kerman'ın yanı sıra Kültür ve Tanıtma Müşaviri İlker Özkan yer aldı. Başkan Yardımcısı Göksu, "Odamız Antalya'nın tarım, turizm, sanayi alanlarında gelişmesi için çeşitli proje ve faaliyetler yürütmektedir. Bunların yanı sıra Antalya Kültür ve Sanat Vakfı'ndaki çalışmalarımızla şehrin kültür ve sanat hayatına da dokunarak fark oluşturuyoruz" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hacısüleyman ise, "Fuar katılımları ve ziyaretlerini çok değerli buluyoruz. Bunların yanı sıra ikili iş görüşmeleri, bilgilendirme toplantıları ve pazar araştırması raporları ile üyelerimizin dış pazarlardaki varlığını güçlendiriyoruz" diye konuştu. Antalya OSB ve ATSO iş birliği ile Antalya sanayicisinin ihtiyacı olan hizmet ve projeleri ürettiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, "Antalya OSB Teknopark ile kentimizin bilişim ve teknoloji alanında da ileriye gitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Her iki taraf için de ticaretin dengeli olması çok önemli"

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek görüşmeler yapan ATSO heyeti, Rusya Federasyonu TSO Başkan Yardımcısı Vadim Chubarov, Rus Türk İş Konseyi Genel Direktörü Aleksey Egarmin ile görüşmede karşılıklı yapılabilecek ortak projeleri konuştu. T.C Moskova Ticaret Müşaviri Ömer Kerman'ın da yerini aldığı toplantı karşılıklı fikir alışverişleriyle devam etti. Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, "Antalya turizmi ve tarımı ile Rusya'da tanınıyor. Biz artık Antalya'nın, sanayisi, teknolojisi, eğitimi, kültürü ve sanatı gibi değerleriyle de tanınmasını istiyoruz. Başkanımız Ali Bahar'ın vizyonu doğrultusunda kültür ve sanatta da kentimizi ileri taşımak istiyoruz. Bu bağlamda tecrübeleriniz bizim için çok değerli, hem Rusya Federasyonu TSO hem de Rus Türk İş Konseyi ile çalışmaya hazırız" diye konuştu. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hacısüleyman ise, "ATSO üyesi bin 210 Rus sermayeli firma arasında turizm ve tarım şirketlerinin sayısı dikkat çekiyor. Ticaretin karşılıklı bir dengede seyretmesi her iki taraf için faydalı olacaktır" dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, ATSO bünyesinde 49 komitenin sektörleri temsil ettiğini kaydederek, "Antalya OSB'de plastik, mobilya, gübre ve gıda gibi birçok sektörde faaliyetler devam etmekte. Antalya OSB Teknokent'te de inovatif çalışmalar yapıyoruz. Sizlerle burada da iş birliği yapabiliriz" diye konuştu.

Turizm, tarım, sağlık alanında iş birliği fırsatları görüşüldü

Moskova Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle Moskova TSO Başkanı Vladimir Platonov'un ev sahipliğinde bir araya gelen heyet, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Ticaret Müşaviri Ömer Kerman, Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği Bölümü Direktörü Vladislav Mischenko ve Uluslararası İş Birliği Daire Başkanı Lidia Lukashenko ile turizm, tarım, hayvancılık ve sağlık turizmi konuları başta olmak üzere olabilecek iş birliklerini görüştü. Göksu, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve iş birliğinin güçlü yanlarına değinerek, karşılıklı yapılabilecek çalışmalara değindi. Rusya ve Türkiye arasında ticaretin yanı sıra teknoloji transferi ve sağlık turizmi alanlarında da var olan potansiyelin farkında olduklarına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Göksu, "3 Ekim 2023'te Moskova TSO'nun odamızı ziyaretinde imzaladığımız ikili iş birliği anlaşması sonrasında Moskova ile Antalya arasındaki ticaretin olumlu etkileneceğine inanıyorum. Bu konuda birlikte yapabileceğimiz proje ve çalışmalara açığız. Antalya turizm ve tarım ile tanınmakla beraber, sanayide de çok güçlü bir şehrimiz. Odamız Korkuteli OSB ve Serik OSB olmak üzere iki yeni Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için aktif bir şekilde çalışmaktadır. OSB projelerimizin sanayicilerimizden gördüğü ilgi şehrimizin potansiyelinin güzel bir göstergesidir. En kısa zamanda Moskova'dan Antalya'ya bir alım heyeti düşünülebilir" dedi. Toplantıda konuşan Hacısüleyman, Moskova TSO ile ATSO arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşmasına değinerek, iki oda arasında oluşan sinerjinin üyelere olumlu katkısı olduğunu vurguladı. Toplantının devamında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla, "Mobilya, yapı elemanları gibi çeşitli sektörlerdeki üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın Rusya'daki pazar potansiyelini dikkatle takip ettiklerini gözlemliyorum. Çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ederim" diye konuştu.

Türk iş insanlarıyla buluştular

Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) yönetimi ve iş insanlarıyla bir araya gelen ATSO heyeti, RTİB Başkan Vekilleri Nurullah Sağlam, Recep Haki, Genel Sekreter Mustafa Vatan ve T.C. Moskova Ticaret Müşaviri Ömer Kerman ile Moskova başta olmak üzere Rusya'nın diğer şehirlerinde üretim hattında bulunan iş insanlarıyla, ATSO üyeleriyle ortak yapılabilecek çalışmaları konuştu. Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, RTİB'in faaliyetlerini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek, "Antalya ile ilgili yapacağınız çalışmalara ATSO olarak destek vermeye hazırız. Oda olarak çok aktif bir ekibe sahibiz. Üretme ve üyelerimize fayda sağlamak için çalışıyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz çok köklü ve eskiye dayanıyor. Antalya'da 50 binin üzerinde Rus vatandaşı yaşıyor. Odamıza kayıtlı bin 200'ün üzerinde yerleşik Rus dostlarımızın açtığı şirket bulunuyor. Savaş ile birlikte ilişkilerimiz daha da derinleşti" dedi. Antalya'daki yerleşik yabancıların yaptığı işlerin çeşitliliğinin arttığını sözlerine ekleyen Göksu, "Gıda, mobilya, bilişimin yanı sıra sanayi ve turizm sektöründe de yatırımlar yapılıyor" diye konuştu. - ANTALYA