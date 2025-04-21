İki ilde petrol ve doğal gaz umudu! Bakan Bayraktar şehir isimlerini de verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu! Bakan Bayraktar şehir isimlerini de verdi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Bayraktar "Diyarbakır'da petrol, Trakya'da gaz prospektinin olduğu, yani potansiyelinin olduğu bir arama programı üzerinde çalışıyoruz." dedi.

21.04.2025 09:11  Güncelleme: 10:03
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Ekonomi Yönetimi, Giresun'da Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"YURT İÇİ PETROL ÜRETİMİ 130 BİN VARİLİ AŞMIŞ DURUMDA"

Bakan Bayraktar, enerji politikası kapsamında petrol ve gaz aramacılığı konusunda çok yönlü ve katmanlı bir süreç yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de Gabar 80 bin varillere geldi. Bizim Türkiye'de yurt içi üretimimiz 130 bin varilleri aşmış durumda. Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük günlük üretimle ikinci fazın üretimine, yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz. Gabar ve Sakarya Gaz Sahası'nın yanı sıra yeni sahalarda, yani keşiflerle alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan üretimi arttırmak, bir taraftan da yeni keşiflerle bulduğumuz yeni rezervleri üretim rezervlerimize eklemek istiyoruz. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor."

DİYARBAKIR PETROL VE TRAKYA'DA GAZ POTANSİYELİ

Geçen ay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ABD'de bir anlaşma imzalayarak, Diyarbakır'daki 4 sahada uzun vadeli strateji kapsamında yer alan konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretime yönelik bir ortaklık kurduğunu anımsatan Bayraktar, "2025 yılı içerisinde değerlendirme ve sahaya girip sondajlara başlayacağımız bir süreç yaşayacağız. Bu Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir merhale, yeni bir aşama. Diyarbakır'da petrol, Trakya'da gaz prospektinin olduğu, yani potansiyelinin olduğu bir arama programı üzerinde çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte Türkiye dışarıda da petrol ve doğal gaz aramacılığında çok aktif olacak. Burada ilk hedef şu anda varlıklarımızın olduğu, üretimlerimizin, operasyonlarımızın olduğu ülkeler. Başta Azerbaycan ya da Hazar havzası coğrafyası. Burada ilgilendiğimiz 2 yeni offshore sahası var. Onun dışında Irak'ta, hem Kuzey Irak hem Güney Basra diyebileceğim, sahalarla ilgileniyoruz. Yine Rusya'da şu anda bir sahada faaliyetimiz var. Onu yine artırmayı hedefliyoruz. Yeni ülkeler de var. Çalışmaya başladığımız ülkelerden biri Somali. Somali offshore'unda 3 bloğumuza, karada 3 blok ilave ettik. Nisan ayının 10'unda bu anlaşmayı Türkiye Petrolleri yaptı ve Somali'nin karasında da aramalara başlıyoruz. Offshore'da mayıs sonu gibi sismik veri toplama çalışmamız bitecek. Yıl sonuna doğru buradaki sondajla ilgili kararımızı oluşturmuş olacağız."

"BULGARİSTAN EKONOMİK BÖLGESİNDE BİR BLOK İÇİN ANLAŞMA İMZALANACAK"

Pakistan devlet şirketi ile Pakistan açık denizlerinde arama yapmak üzere bir anlaşma imzaladıklarını da hatırlatan Bayraktar, "Bu ülkelerin Türkiye'ye olan ilgisinin, ikili işbirliğimizin, üst düzeydeki işbirliğinin ve uyumun katkısı var. Ama Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği offshore kabiliyeti, yani denizlerde arama ve üretim kabiliyeti onları bu anlamda etkiliyor. Bu anlaşmaların gerisinde böyle teknik ve ticari bir motivasyon da var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Bulgaristan ve Macaristan ile işbirliğine ilişkin, "Muhtemelen önümüzdeki ay bitiririz anlaşmayı. Bulgaristan'da yabancı bir şirket ile Türkiye Petrolleri, Bulgaristan denizinde, Bulgaristan ekonomik bölgesinde bir blok için anlaşma imzalayacak. Keza yine Macaristan'ın MOL şirketiyle hem Macaristan'da hem de Macaristan dışında stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladık." diye konuştu.

Hedef ülkelerden bir diğerinin de Türkmenistan olduğunu kaydeden Bayraktar, "Türkmenistan'dan gaz almaya ilk kez 1 Mart itibarıyla başladık. Şimdi Türkmenistan'da gaz ve petrol sahalarıyla alakalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Libya'da önümüzdeki kısa süre içerisinde yeni anlaşmaları sizler vesilesiyle kamuoyumuza duyurabileceğimiz bir süreç bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"LNG ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZ VE TİCARETİMİZ ARTABİLİR"

Bayraktar, enerji alanında ithalatı azaltmaya yönelik neler yapılabileceğine odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatını düşürecek, dolayısıyla üretimimizi artıracak faaliyetlerin içindeyiz. Bir taraftan da kaynakları çeşitlendirerek, yani mevcut ithalatımızı da düşürecek şekilde, sadece üretimle değil, aldığımız ülkeden daha ucuza, aldığımız ülkeleri farklılaştırarak, bu anlamda da önümüzdeki süreçte farklı ülkelerle özellikle LNG alanında işbirliğimiz ve ticaretimiz artabilir. Daha ucuza, Türkmenistan buna önemli bir örnekti, maliyetlerimizi düşürecek çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz."

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu! Bakan Bayraktar şehir isimlerini de verdi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İki ilde petrol ve doğal gaz umudu! Bakan Bayraktar şehir isimlerini de verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yusuf Gümüşsoy:
    Vaziyet alın zam gelecek :) 169 4 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Şuan daha arıyorlar bulundu haberi çıkarsa seçim var 141 4 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    seçim var demek 131 4 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Haydaaaaa desene şimdi petrol ve doğalgaz zam yolda diye 120 5 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    yine milletin gazını alacaklar 87 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    OKKALI ZAM GELİYOR ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN 77 4 Yanıtla
  • n5685244:
    yinemi zam ülke su içinde yüzüyor ama su faturaları bi Dünya istanbul da 74 5 Yanıtla
  • Tuna Han:
    evden çıkarken kombiyi falan kapatın yine bir yerlere zam gelecek 58 3 Yanıtla
  • Zafer El:
    Diyarbakır'daki petrol hiç biryerde yok yıllardır Lice kulp yolunda petrol cekiclerini görmüyormusunuz Teksas Gigi mslh. yıllardır bölge nin sorun olmasının sebebi tabi ve doğal kaynaklar 59 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu kaçıncı palavra ya, yalancı ne olsun, sen söyle 50 3 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    he he bizim tarlada da var ben kazıyorum gelsinler vereyim 34 1 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Halk yeraltı kaynagı buldugunuzda niye sevinemiyor neden gurur duyamıyor Bi sorun kendinize dicem ama halk yorumlarda belirtiyo zaten zam kapıda enflasyona tam gaz devam 32 2 Yanıtla
  • caglar sozutek:
    Başka argümanları kalmadı artık..Isıtıp ısıtıp sunuyorlar..Abbas yolcu.. 26 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Acilen bu gece arac depolarını doldurun :))) 21 1 Yanıtla
  • mehmet:
    Seçim geliyor salak keriz avı başladı 11 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Dogalgaza zam yolde desene 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kanpak:
    Fışkırıyor mu acaba? Bence dalgalanıyor. 0 0 Yanıtla
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