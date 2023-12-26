Kayseri Sanayi Odası Başkanı: 2024 yılı zorlu olacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Büyüksimitci, yılın son meclis toplantısında yaptığı konuşmada 2024 yılının kolay bir yıl olmayacağını belirterek, "Her ne kadar zorluklar olsa da üstesinden gelecek güce ve kapasiteye sahibiz. Yeter ki bir ve beraber olalım" dedi.

KAYSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir'in katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek toplantının açılışını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Çanakkale'de olduğu gibi devletin yanında ve her türlü fedakarlığa hazır olduklarını söyledi. Konuşmasında, 2024 yılında sanayicilerin karşılaşabileceği risklere değinene Özkaya, "Malumunuz üzere Merkez Bankası faizleri yüzde 42,5'e çıkardı. Bu yüksek oranlı faiz ortamında krediye ulaşmadaki zorlukların yanında, asıl olanın artık kullanılan kredilerin maliyetine katlanabilmek, iktisadi faaliyetlerimizden bu oranların üzerinde karlılık elde edebilmenin hemen hemen imkansızlığıdır. Finansmana erişim nispeten azalsa da, bu seferde önümüze çıkan yüksek faiz oranlarına katlanabilmek, işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir" dedi.

2024 yılında kısmi bir durgunluk yaşanacağına dikkat çeken Özkaya, önümüzdeki yıl yurt içi ve yurt dışında talep daralması yaşanacağını, ihracat pazarlarında durgunluğun devam edeceğini ve girdi ve üretim maliyetlerinin artmaya devam edeceğini belirterek, bunlara bağlı olarak Türkiye'nin büyüme hızının azalacağını söyledi.

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin orta ve uzun vadede görüleceğini belirten Özkaya, sanayicilerin kısa vadede durumlarını gözden geçirerek, gerekli tedbirleri almalarının faydalı olacağını belirtip konuşmasını tamamladı.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 12 askerimize Allah'tan rahmet dileyerek, devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı en kısa sürede vereceğinden hiç şüphelerinin olmadığını söyledi.

2023 yılının ülkemizde ve bölgemizde hepimizi derinden yaralayan acı dolu olaylarla geçtiğini ifade eden Büyüksimitci, yaşanan deprem felaketi ile birlikte özellikle yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değer kaybı ve finansmana ulaşım zorluklarının sanayicileri olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Diğer taraftan jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle dünya ekonomisi arzu edilen toparlanmayı sağlayamadı. Artan risk ve belirsizlikler pek çok ülkede büyüme oranlarını sınırladı. Özellikle hammadde ve enerji fiyatlarına bağlı olarak artan maliyetler reel sektörümüzü oldukça zorladı" dedi.

Tüm dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 oranında büyüdüğünü ve 13 çeyrektir büyüme performansını sürdürdüğünü ifade eden Büyüksimitci, yıl sonu büyüme beklentilerinin ise 4,5 civarında olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci, "Böylesi zor bir dönemde, iş dünyasının son derece önemsediği Orta Vadeli Program'da, yüksek enflasyon, cari açık, finansmana erişim gibi hedeflerin ortaya konmuş olmasını oldukça değerli buluyorum" dedi.

2024 yılının kolay bir yıl olmayacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, Orta Vadeli Program ve uygulamaya konulan yapısal reformların etkisi ile yavaşta olsa bir toparlanma dönemine girmiş olacağız. Özellikle 2024'ün ikinci yarısından sonra fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımların etkisini göstermesini bekliyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası sonucu 2024 yılında da faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceğini, bunun da ekonomik aktiviteyi ciddi ölçüde yavaşlatacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, dolayısı ile KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukların biraz azalsa da devam edeceğini, kredi musluklarının açılsa bile yüksek maliyetlerden dolayı kullanımın kısıtlı kalacağını belirtti.

Taviz verilmeden enflasyonla yapılacak mücadelenin öz güvenlerini artıracağını ve yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlayacağını ifade eden Büyüksimitci, "Ekonomik istikrar, düşük enflasyon, istikrarlı bir döviz kuru ve düşük faiz oranları gibi faktörler iş dünyasının uzun vadeli planlar yapmasını destekleyecek, 2024 yılında da ülke ekonomisi için çok daha fazla değer üretmeye devam edecek" diye konuştu.

2023 yılında Oda olarak yaptıkları faaliyetlere de değinen Başkan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak 2023 yılında, daha çok sanayicilerimizin yatırım alanları ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yaptık. Bu doğrultuda şehrimize iki yeni OSB kazandırdık. Tarıma dayalı İhtisas OSB ve Erciyes OSB. Erciyes OSB'de yer seçimimiz kesinleşti. Bakanlığımızın tüzel kişilik onayı ile birlikte hızlıca altyapı çalışmalarını tamamlayıp, arsa tahsislerine başlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl içinde güzel haberlerimiz olacak. Altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra bunları sizlerle paylaşacağız" dedi.

Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve verimlilik konusunda birçok çalışmaya imza attıklarını açıklayan Büyüksimitci şunları söyledi; "Özellikle bu üç başlık 2024 yılında da ana gündem maddelerimizin başında olacak. Çünkü bu rekabetçi ortamda ülke olarak daha yüksek katma değerli üretim yapısına sahip olmak zorundayız. Firmalarımızı yeni dünya düzenine hazırlamamız gerekiyor. Bunun içinde Oda olarak sanayimizi, firmalarımızı yarınlara hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Her ne kadar zorluklar olsa da üstesinden gelecek güce ve kapasiteye sahip olduklarının altını çizen Başkan Büyüksimitci, "Yapmamız gerekenler, almamız gereken mesafeler ve sorunlarımız var ama bunları aşacak güce de sahibiz.Yeter ki bir ve beraber olalım. Yeni yılda da sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi, ihracat, istihdam ve üretim noktasında belirlenen hedeflere ulaşmak için, ele ele vererek istişare içerisinde daha çok çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir de, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında sanayicilere bilgiler vererek, destek talebinde bulundu. - KAYSERİ