Başkan Seçer: "Siyaset üstü düşünürsek Mersin\'in önünde hiçbir engel yok"

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Şehrin birlikteliğini sağlarsak, siyaset üstü düşünürsek, Mersin'in önünde hiçbir engel yok" dedi.

Başkan Seçer, Ticaret Bakanlığı himayesinde ve Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 'Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mersin'in ekonomisinde 4 temel odak noktası olan 'tarım, sanayi, lojistik ve turizm' sektörlerindeki mevcut durum, gelişim süreci, beklentiler, hedefler, muhtelif sorunların çözüm önerileri ve geleceğe yönelik atılacak adımların belirlenmesi gibi konularının ele alındığı toplantıda konuşan Seçer, Büyükşehir Belediyesi özelindeki yatırımlardan söz etti. Kent yönetiminde karşılaştığı sorunlar, bu sorunların çözümü noktasında kent aktörlerine düşen görevler, ikinci 5 yıllık görev süresi boyunca izlenecek stratejik plan ve yatırım programları hakkında bilgiler veren Seçer, kent aktörlerini kapsayan bu tarz toplantıları oldukça önemsediğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinin gelir bütçesinin; genel bütçe payları, İller Bankası ve öz gelirler olarak 3 kalemde toplandığını ifade eden Seçer, belediyelerin yaptığı hizmet ve yatırımlarda bu gelir kaynaklarının önemine işaret etti. Yatırımlarda finansman kaynağı bulmanın önemli olduğuna değinen Seçer, "Yönetimin iyi çalışması, vizyonu ve kabiliyeti doğrultusunda finans kaynaklarına erişimi kolay olur. Bunlar özellikle altyapı yatırımlarında son derece zorunludur. Hiçbir belediye, özellikle içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı yatırımlarını uygun finansman kaynakları veya uygun maliyetli krediler bulamazsa gerçekleştiremez" diye konuştu.

"Sizlere ihtiyacımız var"

İlk 5 yıllık görev süresi boyunca Mersin halkının yanı sıra kent aktörlerinin desteği ile değerli çalışmalar ortaya koyduklarını ve bu sayede Avrupa'dan fon ve kredi sağladıklarının altını çizen Seçer, Mersin'in hem çevresini değiştirecek hem yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalar sayesinde uygun kredilere erişme noktasına geldiklerini ifade etti. Geçen 5 yıl boyunca kent paydaşları ile sürdüğü yakın teması ikinci dönemde de devam ettirmek istediğini vurgulayan Seçer, "Bir kentte sivil toplum aktif ve etkin ise o kentin önünde hiçbir şey duramaz. Belediye başkanının sivil toplumla ortak çalışma anlayışı ve katılımcı demokrasi kültürü varsa işi kolaydır. Biz geçtiğimiz 5 yıl hep böyle yaptık. Belirli aralıklarla sivil toplumla hep bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi şimdi de sizlere ihtiyacımız var" dedi.

"Çukurova Uluslararası Havalimanı kente yeni bir değer kattı"

Merkezi hükümetin Mersin'de yatırım programları arasında bulunan projelerine değinen Başkan Seçer, Çeşmeli- Taşucu otoyolunun ivedilikle bitirilmesi gerektiğini kaydetti. Mersin- Tarsus arası D-400 karayolunun güncel halinin de Mersin'e yakışmadığını ifade eden Seçer, bu yolların bir an önce yatırım programları dahilinde rehabilite edilmesi gerektiğini dile getirdi. Karacailyas'ta D-400 karayolu ve otoyol arasında kalan yol çalışmalarını tamamlayıp yeni bir bulvar açma çalışmalarını başlatacaklarını aktaran Seçer, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kente yeni bir değer kattığını belirterek, "Bu tip önemli ve büyük yatırımların bir şehri marka kent yapması hususunda önemli katkılar yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Mersin, en çok vergi veren illerden biri olarak yatırım bekliyor"

Mersin'e yapılan ya da yapılacak yatırımlarla ilgili bazı tespitlerini de katılımcılarla paylaşan Seçer, "Akbelen Mezarlığı'nın üst tarafında Karayolları'nın yaptığı bir katlı kavşak var. Adana'ya, Kayseri'ye, Ankara'ya ya da İstanbul'a gidin kaç tane 'Karayolları' damgası olan bu tip yapı olduğunu görürsünüz ama Mersin de üvey evlat değil, herkes konuşacak" dedi. Mersin'in en çok vergi veren illerden biri olarak yatırım beklediğini de sözlerine ekleyen Seçer, "Bu konu daha çok iktidara mensup milletvekillerinin görevidir. Bu Mersin hepimizin. Buraya yapılacak yatırım; bizim iktidarımızda ya da mevcut Cumhur İttifakı'nın zamanında yapılan her biri değerlidir" diye konuştu.

"Mersin'in 50 yıllık çevre kirliliği sorunlarını ortadan kaldıracak"

Mezitli, Toroslar, Erdemli, Akdeniz, Silifke ve diğer ilçelerin kanalizasyon çalışmalarının hazır olduğuna işaret eden Seçer, projeleri maliyetleri ile birlikte anlattı. Tüm bunlar için bir kısmı hibe bir kısmı geri dönüşümlü olmak üzere IBRD, IFC, AFD kurumlarından dış kredi bulduklarını belirten Seçer, "Yaklaşık olarak 150 milyon Euro'luk bir projeksiyon. 65 milyon 822 bin liralık kısmı şu anda zaten bizim tarafımızdan inşaatı başladı, başlıyor. Ama yaklaşık 84 milyon Euro'luk kısmı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda bekliyor. Yatırım programına alındığı noktada biz buranın inşaatlarına başlayacağız. Hazine kefaleti yok. Bunların sadece bütçe başkanlığından onaylanması durumunda Mersin'in 50 yıllık çevre kirliliği sorunlarını ortadan kaldıracak projeler birkaç yıl içerisinde tamamlanmış olacak" dedi.

"Pamukluk Barajı, Mersin için hayati önem taşıyor"

Pamukluk Barajı Projesi'nin, Mersin için gerek sulama gerekse içme suyu açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Seçer, proje için buldukları 100 milyon Euro hibenin Mersin'in afet bölgesi ilan edilmediği için verilmediğini de sözlerine ekleyerek, "Aldığımız bilgilere göre 2025 yatırım programına alınmış. Her iki tesis de bize yaklaşık 200 milyon Euro'ya mal olacak. DSİ yapacak ama bizi borçlandıracak. Umut ediyorum DSİ özellikle 2025 yılında bu projeye daha fazla bir pay ayırır" şeklinde konuştu.

"Raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli"

Katılımcılara Metro Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, ilk planlandığında 530 milyon Euro olarak hesaplanan projenin şu anda 850 milyon Euro maliyete ulaştığını söyledi. Metro Projesi'ni hiçbir zaman polemik veya siyasi tartışma konusu yapmak istemediğine dikkat çeken Seçer, "Çünkü hem benim hem şehrimin hem de hepimizin enerjisini alıyor. Raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli bir yatırımdır. Avrupa, dünya ya da Amerika bu işe 175 yıl önce başladı. Biz hala bugün metro Mersin'e uygun mu değil mi bunu konuşuyoruz" dedi.

"3 ayrı raylı sistem projesi hazırlandı"

Mersin için 3 ayrı raylı sistem projesi hazırlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan bütün teknik izinlerin alındığını belirten Seçer, bunlardan birinin 34. Cadde-Üniversite Hastanesi-Üniversite, diğerinin Eski Otogar-Şehir Hastanesi-Yeni Otogar güzergahı ve bir diğerinin ise Tarsus Tramvayı olduğunu söyledi. Seçer, "Ben Hazine'den kefalet veya para istemiyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bunu rahatlıkla finanse edeceğini söylüyor. Biz bu yatırımı yaklaşık olarak 120 milyon Euro'ya bitireceğimizi söylüyoruz ve Mersin'i hızlı bir şekilde hafif raylı sistemle tanıştıralım istiyoruz. İstanbul 100 yıldır yapıyor metroyu. Metro öyle kolay bir iş değil. Girersiniz evdeki hesap çarşıya uymaz, ekonomik kriz olur, uzayabilir. Ama raylı sistem daha ucuz bir yatırım olduğu ve yer üstünden gittiği için bizim çok rahat yapacağımız bir yatırım" diye konuştu.

"Siyaset üstü düşünürsek Mersin'in önünde hiçbir engel yok"

Konuşmasının sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesinin geliri iyi olan ve güçlü bir kurum olduğunu vurgulayan Seçer, "O bütçeyi rasyonel, efektif kullanan her belediye başkanı bu şehre katkı yapar, bu şehri ihya eder ve gelecekte sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kentlerinden birisi yapabilecek yatırımlar yapar. Ama bunun yanına da şehrin birlikteliğini sağlarsak, özellikle siz değerli ekonomi aktörlerini katarak, lobi faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde yaparsak, siyaset üstü düşünürsek, Mersin'in önünde hiçbir engel yok" dedi. - MERSİN