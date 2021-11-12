Üye Girişi
Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi - Son Dakika

Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi

12.11.2021 16:23
Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi

Baykar ile ASELSAN arasında, Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) için ASELSAN CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi sipariş sözleşmesi imzalandı.

Baykar ile ASELSAN arasında, Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) için ASELSAN CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi sipariş sözleşmesi imzalandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda Baykar ile ASELSAN arasında CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, İHA'ların en önemli ve kritik faydalı yük bileşenleri arasında kamera modülünün yer aldığını söyledi.

ASELSAN'ın bu konuda hızlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bayraktar, CATS'in ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarını sunduklarını bildirdi.

İkinci Karabağ Harekatı kapsamında SİHA'ların başarısı sonrasında daha önce Kanada'dan tedarik edilen sistemler için ambargoyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bayraktar, "1 ay gibi sürede ASELSAN kameralarının entegrasyonu yapıldı ve bu kameralar hem ülkemize teslim edildi hem de 5 ülkeye ihraç edildi. Bazen kötü gibi gördüğümüz şeylerde ülkemiz lehine iyi sonuçlar çıkıyor. İnşallah durmadan ilerleyerek, bu sistemleri daha da geliştirerek, olgunlaştırarak dünyanın en iyi teknolojilerini ortaya koyacağız. Bu tür ürünler sadece SİHA ile değil, kendi başına da ihraç edilebilir hale gelecek." dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de CATS'in yoğun bir çalışmayla geliştirildiğini anlattı.

Bunların platformda, sahada denenmesi, yetkinliğini ispatlaması gerektiğini dile getiren Görgün, şunları kaydetti:

"Özel bir teşekkürü Haluk Bey, Selçuk Bey ve Baykar ailesi hak ediyor. Gelinen noktada ASELSAN'ın geliştirdiği kameraya güvenerek sahada kullanılabilir hale gelmesini sağladılar. Ciddi çalışmalar yapıldı. Bunun gelişmesinde Savunma Sanayii Başkanlığımızın destekleri var, ilgili dairede görev yapan arkadaşlarımızın, kahraman Türk subaylarının katkıları var. Hep beraber güçlerimizi, enerjimizi ülkemizin ihtiyacı olan bir alanda birleştirdik ve böyle bir ürün çıktı. Bize verilmeyen bir ürünü, başka ülkelere ihraç etmeye başladık. Gerçekten bir başarı öyküsü. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Bayraktar ve Görgün, günün anısına birbirlerine CATS ve Bayraktar TB2 maketlerini hediye etti.

SAHA EXPO'da ayrıca Baykar ve İŞBİR Elektrik arasında Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması imzalandı.

Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi
Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi
Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi
Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi
Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi

İnsansız Hava Aracı, İstanbul, Türkiye, Baykar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi 16:24 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım 15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 15:41 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! 15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor 15:07 Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

Son Dakika Haberleri
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
15:53 Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız
15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
15:20 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı         
16:25
Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler         
16:22
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi         
15:53
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız         
15:38
Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı         
15:25
Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu         
15:13
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 16:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bayraktar TB2 için ASELSAN CATS siparişi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement