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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.12.2021 19:04
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,52-1,74-41,60
Acıpayam Selüloz18,14-0,066,53
Adel Kalemcilik29,649,94-11,23
Adese Gayrimenkul0,75-1,32-69,03
Afyon Çimento3,551,14-30,53
AGESA Hayat Emeklilik20,14-0,9817,53
Ak Enerji1,791,70-19,00
Akbank7,832,7615,86
Akçansa18,94-0,2617,62
Akdeniz Yatırım Hold.1,741,75-27,60
Akfen GMYO6,784,31275,11
Akın Tekstil40,766,3128,34
Akiş GMYO1,730,58-38,04
Akmerkez GMYO44,660,90-26,98
Aksa32,76-0,24137,14
Aksa Enerji9,88-0,70165,59
Aksigorta9,34-1,9912,41
Aksu Enerji24,507,08224,62
Alarko Carrıer304,602,21-15,87
Alarko GMYO28,887,0414,01
Alarko Holding12,594,3947,74
Albaraka Türk1,81-1,09-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,72-0,34-20,03
Alkim Kağıt16,021,0723,77
Alkim Kimya17,41-0,4023,59
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,291,57-12,00
Altınyunus Çeşme60,00-2,8320,10
Anadolu Efes28,920,2835,38
Anadolu Grubu Holding41,703,2259,62
Anadolu Hayat Emek.11,75-1,2646,23
Anadolu Isuzu38,609,97114,44
Anadolu Sigorta6,102,35-15,52
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji30,707,34

Anel Elektrik2,438,00-9,45
Arçelik50,90-2,6878,86
ARD Bilişim Teknolojileri7,331,668,55
Arena Bilgisayar12,952,9418,78
Armada Bilgisayar61,50-0,3225,31
Arsan Tekstil5,343,6933,97
Arzum Ev Aletleri15,67-1,32-35,15
Aselsan21,820,9320,70
Ata GMYO3,63-1,09-34,12
Atakule GMYO2,620,3811,91
Atlantis Yatırım Holding8,300,0049,28
Atlas Yat. Ort.1,24-0,80-27,99
ATP Bilgisayar55,301,28

Avrasya GMYO2,88-0,699,95
Avrasya Petrol ve Tur.2,25-1,32-29,69
Avrupa Yatırım Holding5,93-0,34-1,17
Aydem Enerji6,090,33

Ayen Enerji7,658,9741,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,40-2,71116,32
Aygaz20,84-0,1946,90
Bagfaş17,3810,00142,73
Bak Ambalaj18,310,11-7,41
Balatacılar Balatacılık8,621,064,61
Bantaş Ambalaj3,01-0,99-3,73
Banvit85,852,3965,10
Başkent Doğalgaz GMYO12,273,02

Baştaş Başkent Çimento10,57-2,49-39,15
Batı Çimento14,734,47212,74
Batısöke Çimento2,10-0,47-13,93
Bayrak Taban Sanayi7,057,96-33,55
Bera Holding9,85-1,30-51,43
Berkosan Yalıtım7,97-0,87-10,65
Beşiktaş Futbol Yat.4,32-3,146,93
Beyaz Filo8,89-2,84-11,80
Bilici Yatırım13,98-1,83152,65
Bim Mağazalar63,90-2,29-7,59
Biotrend Çevre ve Enerji5,600,36

Birko Mensucat1,030,00-7,21
Birleşim Mühendislik8,420,84

Birlik Mensucat1,91-2,55-44,80
Bizim Mağazaları12,60-2,33-15,86
BMS Çelik Hasır9,042,49

Boğaziçi Beton Sanayi4,14-0,48

Borusan Mannesmann27,689,93-0,43
Borusan Yat. Paz.387,507,22-14,70
Bosch Fren Sistemleri1.051,50-0,29-14,49
Bossa41,003,27129,69
Brisa29,003,5749,77
Burçelik31,00-5,2647,48
Burçelik Vana23,10-1,53-53,48
Bursa Çimento3,841,05-22,85
Carrefoursa38,900,36-45,82
Casa Emtia Petrol125,301,6218,21
Ceo Event Medya13,035,17102,64
Coca Cola İçecek89,850,2841,48
Cosmos Yat. Holding8,903,1310,42
Credıtwest Faktorıng3,02-1,95-48,55
Çan2 Termik11,906,73

Çelebi179,00-2,66-1,93
Çelik Halat8,19-1,09-9,98
Çemaş Döküm1,213,42-28,93
Çemtaş16,52-1,675,15
Çimbeton216,702,17-26,91
Çimentaş27,80-1,42-23,12
Çimsa32,12-0,6880,45
Çuhadaroğlu Metal9,384,2223,30
Dagi Giyim2,600,39-23,67
Dagi Yatırım Holding10,490,58-18,68
Dardanel2,92-1,35-45,16
Datagate Bilgisayar11,710,00-27,31
Demısaş Döküm8,740,0034,97
Denge Holding1,30-1,52-57,20
Deniz GMYO2,26-2,5922,69
Derimod7,35-0,41-24,54
Derlüks Yatırım Holding4,63-1,91-47,51
Desa Deri7,97-0,25-18,17
Despec Bilgisayar9,09-0,66-30,40
Deva Holding29,483,8022,54
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,28-2,0713,97
Diriteks Diriliş Tekstil3,651,96-2,14
Ditaş Doğan26,34-1,42102,52
DO-CO1.009,20-1,4360,19
Doğan Burda79,2010,00252,94
Doğan Holding2,78-1,77-7,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,07-1,43-11,12
Doğu Aras Enerji91,503,98

Doğusan4,20-0,7115,67
Doğuş GMYO10,18-2,2124,60
Doğuş Otomotiv46,420,6179,06
Döktaş Dökümcülük32,74-1,866,92
Duran Doğan Basım18,672,1977,98
Dyo Boya9,07-0,98-19,36
Eczacıbaşı İlaç7,418,972,89
Eczacıbaşı Yatırım55,109,98104,69
E-Data Teknoloji18,029,95

Edip Gayrimenkul2,89-0,34-12,95
Ege Endüstri1.748,00-1,244,99
Ege Gübre238,206,8266,04
Ege Profil31,381,23-16,65
Ege Seramik14,301,0647,99
Egeplast22,46-4,10-32,55
Ekiz Kimya7,23-0,821,40
Elite Naturel Organik Gıda25,424,44

Emek Elektrik2,45-1,21-14,19
Eminiş Ambalaj17,87-0,61-51,49
Emlak Konut GMYO2,220,004,98
Enerjisa Enerji12,360,087,19
Enka İnşaat14,25-3,46102,36
Erbosan119,800,25195,40
Ereğli Demir Çelik28,721,20118,63
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,10-0,64

Ersu Gıda5,381,898,91
Escar Turizm Taşımacılık32,920,55

Escort Teknoloji5,620,36-14,46
Esenboğa Elektrik31,006,1662,93
Etiler Gıda5,600,3640,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,55-2,47-7,06
Euro Trend Yat. Ort.3,76-1,576,27
Euro Yat. Ort.3,11-3,72-29,98
Euro Yatırım Holding2,19-3,10-22,89
Europap Tezol Kağıt15,09-0,53

Fade Gıda6,93-0,5733,23
Fenerbahçe Futbol28,08-1,75-5,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-1,70-21,64
F-M İzmit Piston116,00-0,85-5,38
Fonet Bilgi Teknolojileri12,43-1,04-4,60
Ford Otosan244,100,41103,25
Formet Metal ve Cam1,10-1,79-55,16
Frigo Pak Gıda3,42-1,1632,04
Galata Wind Enerji5,15-0,19

Galatasaray Sportif3,29-1,50-18,77
Garanti Bankası11,67-0,4314,97
Garanti Faktoring13,90-0,5724,89
Garanti Yat. Ort.2,53-0,78-21,33
Gedik Y. Men. Değ.7,211,6921,67
Gediz Ambalaj17,14-0,1227,91
Gelecek Varlık Yönetimi12,46-1,19

Gen İlaç14,906,43

Gentaş3,82-2,05-15,36
Gersan Elektrik4,81-0,82-21,66
Gimat Mağazacılık2,120,00

Girişim Elektrik Sanayi16,58-1,60

Global Men. Değ.5,69-0,70-5,32
Global Yat. Holding2,08-0,48-40,79
Good-Year9,522,1519,47
Göltaş Çimento40,802,82-0,60
Gözde Girişim9,408,0517,79
GSD Denizcilik3,729,0952,76
GSD Holding2,77-0,7210,36
Gübre Fabrik.83,509,87-2,96
Güler Yat. Holding2,53-0,39-26,94
Halk GMYO2,37-0,42-22,24
Hatay Tekstil16,700,1822,47
Hedef Girişim2,61-1,143,37
Hedef Holding5,71-1,38

Hektaş15,268,92185,64
HUB Girişim9,270,22-49,07
Hürriyet Gzt.1,969,50-6,67
ICBC Turkey Bank5,471,11-15,85
İdeal Finansal Teknolojiler32,367,22140,42
İdealist GMYO1,92-0,52-19,09
İhlas Ev Aletleri0,96-1,03-48,47
İhlas Gayrimenkul0,811,25-35,20
İhlas Gazetecilik0,771,32-68,74
İhlas Haber Ajansı10,055,57

İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,701,45-38,60
İndeks Bilgisayar7,07-1,1252,17
Info Yatırım5,711,9622,26
İntema76,80-4,5492,48
Inveo Yatırım Holding27,380,5189,19
İpek Doğal Enerji13,781,625,35
İskenderun Demir Çelik22,861,87169,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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