Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,52
|-1,74
|-41,60
|Acıpayam Selüloz
|18,14
|-0,06
|6,53
|Adel Kalemcilik
|29,64
|9,94
|-11,23
|Adese Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-69,03
|Afyon Çimento
|3,55
|1,14
|-30,53
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,14
|-0,98
|17,53
|Ak Enerji
|1,79
|1,70
|-19,00
|Akbank
|7,83
|2,76
|15,86
|Akçansa
|18,94
|-0,26
|17,62
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,74
|1,75
|-27,60
|Akfen GMYO
|6,78
|4,31
|275,11
|Akın Tekstil
|40,76
|6,31
|28,34
|Akiş GMYO
|1,73
|0,58
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|44,66
|0,90
|-26,98
|Aksa
|32,76
|-0,24
|137,14
|Aksa Enerji
|9,88
|-0,70
|165,59
|Aksigorta
|9,34
|-1,99
|12,41
|Aksu Enerji
|24,50
|7,08
|224,62
|Alarko Carrıer
|304,60
|2,21
|-15,87
|Alarko GMYO
|28,88
|7,04
|14,01
|Alarko Holding
|12,59
|4,39
|47,74
|Albaraka Türk
|1,81
|-1,09
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,72
|-0,34
|-20,03
|Alkim Kağıt
|16,02
|1,07
|23,77
|Alkim Kimya
|17,41
|-0,40
|23,59
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|1,57
|-12,00
|Altınyunus Çeşme
|60,00
|-2,83
|20,10
|Anadolu Efes
|28,92
|0,28
|35,38
|Anadolu Grubu Holding
|41,70
|3,22
|59,62
|Anadolu Hayat Emek.
|11,75
|-1,26
|46,23
|Anadolu Isuzu
|38,60
|9,97
|114,44
|Anadolu Sigorta
|6,10
|2,35
|-15,52
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|30,70
|7,34
|Anel Elektrik
|2,43
|8,00
|-9,45
|Arçelik
|50,90
|-2,68
|78,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,33
|1,66
|8,55
|Arena Bilgisayar
|12,95
|2,94
|18,78
|Armada Bilgisayar
|61,50
|-0,32
|25,31
|Arsan Tekstil
|5,34
|3,69
|33,97
|Arzum Ev Aletleri
|15,67
|-1,32
|-35,15
|Aselsan
|21,82
|0,93
|20,70
|Ata GMYO
|3,63
|-1,09
|-34,12
|Atakule GMYO
|2,62
|0,38
|11,91
|Atlantis Yatırım Holding
|8,30
|0,00
|49,28
|Atlas Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|-27,99
|ATP Bilgisayar
|55,30
|1,28
|Avrasya GMYO
|2,88
|-0,69
|9,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|-1,32
|-29,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,93
|-0,34
|-1,17
|Aydem Enerji
|6,09
|0,33
|Ayen Enerji
|7,65
|8,97
|41,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,40
|-2,71
|116,32
|Aygaz
|20,84
|-0,19
|46,90
|Bagfaş
|17,38
|10,00
|142,73
|Bak Ambalaj
|18,31
|0,11
|-7,41
|Balatacılar Balatacılık
|8,62
|1,06
|4,61
|Bantaş Ambalaj
|3,01
|-0,99
|-3,73
|Banvit
|85,85
|2,39
|65,10
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,27
|3,02
|Baştaş Başkent Çimento
|10,57
|-2,49
|-39,15
|Batı Çimento
|14,73
|4,47
|212,74
|Batısöke Çimento
|2,10
|-0,47
|-13,93
|Bayrak Taban Sanayi
|7,05
|7,96
|-33,55
|Bera Holding
|9,85
|-1,30
|-51,43
|Berkosan Yalıtım
|7,97
|-0,87
|-10,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,32
|-3,14
|6,93
|Beyaz Filo
|8,89
|-2,84
|-11,80
|Bilici Yatırım
|13,98
|-1,83
|152,65
|Bim Mağazalar
|63,90
|-2,29
|-7,59
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,60
|0,36
|Birko Mensucat
|1,03
|0,00
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|8,42
|0,84
|Birlik Mensucat
|1,91
|-2,55
|-44,80
|Bizim Mağazaları
|12,60
|-2,33
|-15,86
|BMS Çelik Hasır
|9,04
|2,49
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,14
|-0,48
|Borusan Mannesmann
|27,68
|9,93
|-0,43
|Borusan Yat. Paz.
|387,50
|7,22
|-14,70
|Bosch Fren Sistemleri
|1.051,50
|-0,29
|-14,49
|Bossa
|41,00
|3,27
|129,69
|Brisa
|29,00
|3,57
|49,77
|Burçelik
|31,00
|-5,26
|47,48
|Burçelik Vana
|23,10
|-1,53
|-53,48
|Bursa Çimento
|3,84
|1,05
|-22,85
|Carrefoursa
|38,90
|0,36
|-45,82
|Casa Emtia Petrol
|125,30
|1,62
|18,21
|Ceo Event Medya
|13,03
|5,17
|102,64
|Coca Cola İçecek
|89,85
|0,28
|41,48
|Cosmos Yat. Holding
|8,90
|3,13
|10,42
|Credıtwest Faktorıng
|3,02
|-1,95
|-48,55
|Çan2 Termik
|11,90
|6,73
|Çelebi
|179,00
|-2,66
|-1,93
|Çelik Halat
|8,19
|-1,09
|-9,98
|Çemaş Döküm
|1,21
|3,42
|-28,93
|Çemtaş
|16,52
|-1,67
|5,15
|Çimbeton
|216,70
|2,17
|-26,91
|Çimentaş
|27,80
|-1,42
|-23,12
|Çimsa
|32,12
|-0,68
|80,45
|Çuhadaroğlu Metal
|9,38
|4,22
|23,30
|Dagi Giyim
|2,60
|0,39
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,49
|0,58
|-18,68
|Dardanel
|2,92
|-1,35
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|11,71
|0,00
|-27,31
|Demısaş Döküm
|8,74
|0,00
|34,97
|Denge Holding
|1,30
|-1,52
|-57,20
|Deniz GMYO
|2,26
|-2,59
|22,69
|Derimod
|7,35
|-0,41
|-24,54
|Derlüks Yatırım Holding
|4,63
|-1,91
|-47,51
|Desa Deri
|7,97
|-0,25
|-18,17
|Despec Bilgisayar
|9,09
|-0,66
|-30,40
|Deva Holding
|29,48
|3,80
|22,54
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,28
|-2,07
|13,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,65
|1,96
|-2,14
|Ditaş Doğan
|26,34
|-1,42
|102,52
|DO-CO
|1.009,20
|-1,43
|60,19
|Doğan Burda
|79,20
|10,00
|252,94
|Doğan Holding
|2,78
|-1,77
|-7,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|-1,43
|-11,12
|Doğu Aras Enerji
|91,50
|3,98
|Doğusan
|4,20
|-0,71
|15,67
|Doğuş GMYO
|10,18
|-2,21
|24,60
|Doğuş Otomotiv
|46,42
|0,61
|79,06
|Döktaş Dökümcülük
|32,74
|-1,86
|6,92
|Duran Doğan Basım
|18,67
|2,19
|77,98
|Dyo Boya
|9,07
|-0,98
|-19,36
|Eczacıbaşı İlaç
|7,41
|8,97
|2,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,10
|9,98
|104,69
|E-Data Teknoloji
|18,02
|9,95
|Edip Gayrimenkul
|2,89
|-0,34
|-12,95
|Ege Endüstri
|1.748,00
|-1,24
|4,99
|Ege Gübre
|238,20
|6,82
|66,04
|Ege Profil
|31,38
|1,23
|-16,65
|Ege Seramik
|14,30
|1,06
|47,99
|Egeplast
|22,46
|-4,10
|-32,55
|Ekiz Kimya
|7,23
|-0,82
|1,40
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,42
|4,44
|Emek Elektrik
|2,45
|-1,21
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|17,87
|-0,61
|-51,49
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|0,00
|4,98
|Enerjisa Enerji
|12,36
|0,08
|7,19
|Enka İnşaat
|14,25
|-3,46
|102,36
|Erbosan
|119,80
|0,25
|195,40
|Ereğli Demir Çelik
|28,72
|1,20
|118,63
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|-0,64
|Ersu Gıda
|5,38
|1,89
|8,91
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,92
|0,55
|Escort Teknoloji
|5,62
|0,36
|-14,46
|Esenboğa Elektrik
|31,00
|6,16
|62,93
|Etiler Gıda
|5,60
|0,36
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,55
|-2,47
|-7,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|-1,57
|6,27
|Euro Yat. Ort.
|3,11
|-3,72
|-29,98
|Euro Yatırım Holding
|2,19
|-3,10
|-22,89
|Europap Tezol Kağıt
|15,09
|-0,53
|Fade Gıda
|6,93
|-0,57
|33,23
|Fenerbahçe Futbol
|28,08
|-1,75
|-5,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,70
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|116,00
|-0,85
|-5,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,43
|-1,04
|-4,60
|Ford Otosan
|244,10
|0,41
|103,25
|Formet Metal ve Cam
|1,10
|-1,79
|-55,16
|Frigo Pak Gıda
|3,42
|-1,16
|32,04
|Galata Wind Enerji
|5,15
|-0,19
|Galatasaray Sportif
|3,29
|-1,50
|-18,77
|Garanti Bankası
|11,67
|-0,43
|14,97
|Garanti Faktoring
|13,90
|-0,57
|24,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|-0,78
|-21,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,21
|1,69
|21,67
|Gediz Ambalaj
|17,14
|-0,12
|27,91
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,46
|-1,19
|Gen İlaç
|14,90
|6,43
|Gentaş
|3,82
|-2,05
|-15,36
|Gersan Elektrik
|4,81
|-0,82
|-21,66
|Gimat Mağazacılık
|2,12
|0,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,58
|-1,60
|Global Men. Değ.
|5,69
|-0,70
|-5,32
|Global Yat. Holding
|2,08
|-0,48
|-40,79
|Good-Year
|9,52
|2,15
|19,47
|Göltaş Çimento
|40,80
|2,82
|-0,60
|Gözde Girişim
|9,40
|8,05
|17,79
|GSD Denizcilik
|3,72
|9,09
|52,76
|GSD Holding
|2,77
|-0,72
|10,36
|Gübre Fabrik.
|83,50
|9,87
|-2,96
|Güler Yat. Holding
|2,53
|-0,39
|-26,94
|Halk GMYO
|2,37
|-0,42
|-22,24
|Hatay Tekstil
|16,70
|0,18
|22,47
|Hedef Girişim
|2,61
|-1,14
|3,37
|Hedef Holding
|5,71
|-1,38
|Hektaş
|15,26
|8,92
|185,64
|HUB Girişim
|9,27
|0,22
|-49,07
|Hürriyet Gzt.
|1,96
|9,50
|-6,67
|ICBC Turkey Bank
|5,47
|1,11
|-15,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,36
|7,22
|140,42
|İdealist GMYO
|1,92
|-0,52
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-1,03
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|1,25
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|1,32
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|10,05
|5,57
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|1,45
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,07
|-1,12
|52,17
|Info Yatırım
|5,71
|1,96
|22,26
|İntema
|76,80
|-4,54
|92,48
|Inveo Yatırım Holding
|27,38
|0,51
|89,19
|İpek Doğal Enerji
|13,78
|1,62
|5,35
|İskenderun Demir Çelik
|22,86
|1,87
|169,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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