Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

07.12.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,25-3,85-32,17
Acıpayam Selüloz21,20-6,4424,50
Adel Kalemcilik29,781,22-10,81
Adese Gayrimenkul0,79-3,66-67,37
Afyon Çimento4,110,49-19,57
AGESA Hayat Emeklilik20,660,0020,57
Ak Enerji2,01-1,95-9,05
Akbank7,12-0,975,36
Akçansa20,125,3424,95
Akdeniz Yatırım Hold.1,921,59-20,10
Akfen GMYO5,062,65179,95
Akın Tekstil38,52-1,4821,28
Akiş GMYO1,85-1,07-33,75
Akmerkez GMYO44,98-0,75-26,46
Aksa29,800,13115,71
Aksa Enerji9,672,22159,95
Aksigorta8,050,75-3,12
Aksu Enerji22,501,72198,12
Alarko Carrıer338,90-1,05-6,40
Alarko GMYO30,541,4620,57
Alarko Holding11,541,2335,42
Albaraka Türk1,980,002,06
Alcatel Lucent Teletaş29,34-0,07-1,08
Alkim Kağıt16,780,1229,64
Alkim Kimya19,340,5237,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,45-0,68-1,08
Altınyunus Çeşme65,003,3430,10
Anadolu Efes28,083,6931,45
Anadolu Grubu Holding40,02-0,3553,19
Anadolu Hayat Emek.13,001,1761,78
Anadolu Isuzu26,721,9148,44
Anadolu Sigorta6,57-0,45-9,01
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,68-1,33

Anel Elektrik2,67-1,48-0,51
Arçelik47,980,8068,60
ARD Bilişim Teknolojileri7,940,1317,59
Arena Bilgisayar12,490,9714,56
Armada Bilgisayar64,80-0,6132,03
Arsan Tekstil5,731,2443,76
Arzum Ev Aletleri18,101,12-25,10
Aselsan23,062,3127,56
Ata GMYO3,91-1,76-29,04
Atakule GMYO3,01-2,5928,57
Atlantis Yatırım Holding7,301,2531,29
Atlas Yat. Ort.1,330,76-22,77
ATP Bilgisayar59,15-2,15

Avrasya GMYO1,920,52-26,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,291,33-28,44
Avrupa Yatırım Holding6,51-3,418,50
Aydem Enerji7,23-0,41

Ayen Enerji6,861,9326,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,80-1,55102,13
Aygaz23,060,5262,55
Bagfaş12,709,9677,37
Bak Ambalaj20,96-0,665,98
Balatacılar Balatacılık8,900,568,01
Bantaş Ambalaj3,57-0,5614,18
Banvit77,250,3248,56
Başkent Doğalgaz GMYO13,310,53

Baştaş Başkent Çimento13,3110,00-23,37
Batı Çimento16,601,53252,44
Batısöke Çimento2,521,613,28
Bayrak Taban Sanayi7,81-0,38-26,39
Bera Holding11,653,28-42,55
Berkosan Yalıtım9,09-0,871,91
Beşiktaş Futbol Yat.5,200,1928,71
Beyaz Filo9,40-0,63-6,74
Bilici Yatırım16,94-0,47206,14
Bim Mağazalar76,254,4510,27
Biotrend Çevre ve Enerji7,10-0,42

Birko Mensucat1,022,00-8,11
Birleşim Mühendislik10,02-0,10

Birlik Mensucat2,031,50-41,33
Bizim Mağazaları15,030,470,37
BMS Çelik Hasır9,110,11

Boğaziçi Beton Sanayi4,750,21

Borusan Mannesmann29,88-0,737,48
Borusan Yat. Paz.399,40-0,57-12,08
Bosch Fren Sistemleri1.056,700,88-14,07
Bossa30,140,3368,85
Brisa31,90-0,3164,75
Burçelik29,62-0,4740,91
Burçelik Vana26,72-1,04-46,19
Bursa Çimento4,78-0,83-3,97
Carrefoursa46,103,22-35,79
Casa Emtia Petrol113,700,007,26
Ceo Event Medya13,251,07106,07
Coca Cola İçecek95,850,6850,93
Cosmos Yat. Holding9,15-0,4413,52
Credıtwest Faktorıng5,14-0,77-12,44
Çan2 Termik12,450,16

Çelebi195,403,997,05
Çelik Halat8,61-1,82-5,36
Çemaş Döküm1,333,91-21,88
Çemtaş17,660,2312,40
Çimbeton229,00-0,52-22,77
Çimentaş32,181,07-11,01
Çimsa36,641,10105,84
Çuhadaroğlu Metal10,65-0,4740,00
Dagi Giyim2,942,44-13,69
Dagi Yatırım Holding11,561,40-10,39
Dardanel3,18-1,55-40,28
Datagate Bilgisayar13,76-0,72-14,59
Demısaş Döküm9,58-0,5247,94
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,710,59-7,17
Derimod8,373,21-14,07
Derlüks Yatırım Holding5,08-0,59-42,40
Desa Deri9,30-1,38-4,52
Despec Bilgisayar10,13-1,55-22,43
Deva Holding30,32-0,2626,03
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,62-0,2417,12
Diriteks Diriliş Tekstil4,161,4611,53
Ditaş Doğan27,18-1,16108,98
DO-CO1.178,902,5787,13
Doğan Burda139,40-9,95521,21
Doğan Holding3,431,4814,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,39-0,832,62
Doğu Aras Enerji101,00-0,98

Doğusan3,821,065,20
Doğuş GMYO10,800,9332,19
Doğuş Otomotiv50,003,8292,87
Döktaş Dökümcülük33,801,2010,39
Duran Doğan Basım19,152,8582,55
Dyo Boya10,830,46-3,71
Eczacıbaşı İlaç7,260,140,81
Eczacıbaşı Yatırım50,500,0087,60
E-Data Teknoloji13,650,74

Edip Gayrimenkul3,570,287,53
Ege Endüstri1.954,003,5817,37
Ege Gübre249,705,7674,06
Ege Profil35,72-1,60-5,12
Ege Seramik17,03-1,5676,25
Egeplast24,320,16-26,97
Ekiz Kimya7,79-0,139,26
Elite Naturel Organik Gıda27,30-0,66

Emek Elektrik2,982,054,37
Eminiş Ambalaj20,48-1,06-44,41
Emlak Konut GMYO2,380,0012,55
Enerjisa Enerji14,12-1,2622,46
Enka İnşaat16,561,91135,17
Erbosan139,400,43243,73
Ereğli Demir Çelik24,503,5586,50
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,280,00

Ersu Gıda5,501,8511,34
Escar Turizm Taşımacılık29,74-1,26

Escort Teknoloji6,504,67-1,07
Esenboğa Elektrik33,082,1073,87
Etiler Gıda5,10-0,3928,14
Euro Kapital Yat. Ort.3,88-1,771,58
Euro Trend Yat. Ort.3,50-1,69-1,08
Euro Yat. Ort.3,600,56-18,94
Euro Yatırım Holding1,851,65-34,86
Europap Tezol Kağıt16,141,51

Fade Gıda8,01-1,1153,99
Fenerbahçe Futbol32,200,378,93
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,500,40-15,19
F-M İzmit Piston135,30-1,0210,36
Fonet Bilgi Teknolojileri14,93-0,3314,58
Ford Otosan255,700,63112,91
Formet Metal ve Cam1,313,15-46,60
Frigo Pak Gıda4,300,0066,02
Galata Wind Enerji5,33-0,37

Galatasaray Sportif4,011,78-0,99
Garanti Bankası11,82-0,1716,44
Garanti Faktoring14,644,7231,54
Garanti Yat. Ort.2,570,00-20,08
Gedik Y. Men. Değ.7,720,2630,27
Gediz Ambalaj19,822,2247,91
Gelecek Varlık Yönetimi13,742,77

Gen İlaç13,820,14

Gentaş3,832,41-15,14
Gersan Elektrik5,900,17-3,91
Gimat Mağazacılık2,285,07

Girişim Elektrik Sanayi23,663,32

Global Men. Değ.6,400,796,49
Global Yat. Holding2,413,88-31,40
Good-Year9,660,2121,23
Göltaş Çimento48,423,2417,97
Gözde Girişim9,201,4315,29
GSD Denizcilik4,181,2171,65
GSD Holding3,500,0039,44
Gübre Fabrik.84,80-0,29-1,45
Güler Yat. Holding3,040,33-12,21
Halk GMYO2,850,71-6,49
Hatay Tekstil19,52-0,6143,16
Hedef Girişim2,83-0,7012,09
Hedef Holding4,459,88

Hektaş13,420,30151,20
HUB Girişim10,830,84-40,49
Hürriyet Gzt.2,140,471,90
ICBC Turkey Bank6,280,32-3,38
İdeal Finansal Teknolojiler32,222,48139,38
İdealist GMYO2,08-2,80-12,35
İhlas Ev Aletleri1,05-0,94-43,64
İhlas Gayrimenkul0,93-1,06-25,60
İhlas Gazetecilik0,770,00-68,74
İhlas Haber Ajansı7,28-1,36

İhlas Holding0,620,00-44,77
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar7,97-1,7371,54
Info Yatırım5,190,9711,12
İntema66,0010,0065,41
Inveo Yatırım Holding31,18-0,19115,45
İpek Doğal Enerji15,34-1,0317,28
İskenderun Demir Çelik24,081,52166,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:03 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı 13:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Son dakika magazin haberleri 13:58 Son dakika magazin haberleri FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya 13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı 13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor 12:55 Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
13:58 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı
13:58 Son dakika magazin haberleri
13:56 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! Komisyon ikinci kez toplandı Son Dakika: Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor! Komisyon ikinci kez toplandı         
14:05
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:01
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var         
12:43
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:15:46. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement