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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

31.12.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,590,00-40,70
Acıpayam Selüloz18,33-0,817,65
Adel Kalemcilik32,801,55-1,76
Adese Gayrimenkul0,751,35-69,03
Afyon Çimento3,490,58-31,70
AGESA Hayat Emeklilik20,320,5918,58
Ak Enerji1,78-1,66-19,46
Akbank7,400,829,50
Akçansa18,131,0012,59
Akdeniz Yatırım Hold.1,722,38-28,43
Akfen GMYO7,182,57297,24
Akın Tekstil43,104,6635,71
Akiş GMYO1,681,20-39,83
Akmerkez GMYO42,981,03-29,73
Aksa33,00-1,67138,88
Aksa Enerji10,010,10169,09
Aksigorta9,38-3,3012,89
Aksu Enerji25,100,80232,57
Alarko Carrıer290,900,24-19,66
Alarko GMYO33,203,5631,07
Alarko Holding12,21-0,5743,28
Albaraka Türk1,751,74-9,79
Alcatel Lucent Teletaş23,860,08-19,55
Alkim Kağıt16,38-0,1826,55
Alkim Kimya17,090,2921,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,38-3,50-5,86
Altınyunus Çeşme63,502,3427,10
Anadolu Efes29,581,0938,47
Anadolu Grubu Holding37,82-0,4744,77
Anadolu Hayat Emek.11,942,3148,59
Anadolu Isuzu34,10-3,6289,44
Anadolu Sigorta6,21-0,16-13,99
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,380,69

Anel Elektrik2,540,00-5,35
Arçelik49,140,7072,67
ARD Bilişim Teknolojileri7,201,556,66
Arena Bilgisayar13,000,7019,24
Armada Bilgisayar62,001,8126,32
Arsan Tekstil5,550,3639,24
Arzum Ev Aletleri15,210,07-37,06
Aselsan21,280,7617,71
Ata GMYO3,57-0,83-35,21
Atakule GMYO2,600,0011,06
Atlantis Yatırım Holding8,650,0055,58
Atlas Yat. Ort.1,230,82-28,57
ATP Bilgisayar62,807,90

Avrasya GMYO2,97-2,9413,39
Avrasya Petrol ve Tur.2,497,33-22,19
Avrupa Yatırım Holding5,77-1,20-3,83
Aydem Enerji5,990,17

Ayen Enerji7,36-1,3436,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,060,31131,04
Aygaz22,863,8161,14
Bagfaş17,64-1,45146,36
Bak Ambalaj18,872,17-4,58
Balatacılar Balatacılık8,965,418,74
Bantaş Ambalaj3,050,33-2,45
Banvit89,60-1,3272,31
Başkent Doğalgaz GMYO11,960,93

Baştaş Başkent Çimento10,250,00-40,99
Batı Çimento14,84-1,07215,07
Batısöke Çimento2,070,00-15,16
Bayrak Taban Sanayi6,70-0,59-36,85
Bera Holding9,731,46-52,02
Berkosan Yalıtım7,78-1,89-12,78
Beşiktaş Futbol Yat.4,17-1,653,22
Beyaz Filo8,790,23-12,79
Bilici Yatırım14,000,50153,01
Bim Mağazalar62,150,81-10,12
Biotrend Çevre ve Enerji5,631,81

Birko Mensucat0,99-1,00-10,81
Birleşim Mühendislik8,15-0,61

Birlik Mensucat1,952,63-43,64
Bizim Mağazaları12,511,54-16,46
BMS Çelik Hasır8,730,58

Boğaziçi Beton Sanayi4,111,48

Borusan Mannesmann27,040,52-2,73
Borusan Yat. Paz.367,600,71-19,08
Bosch Fren Sistemleri1.047,201,67-14,84
Bossa38,062,59113,22
Brisa29,560,8252,66
Burçelik31,280,2648,81
Burçelik Vana23,50-0,34-52,68
Bursa Çimento3,820,53-23,26
Carrefoursa38,080,74-46,96
Casa Emtia Petrol115,00-3,938,76
Ceo Event Medya13,56-1,31110,89
Coca Cola İçecek89,200,1740,45
Cosmos Yat. Holding9,204,3114,14
Credıtwest Faktorıng2,991,01-49,06
Çan2 Termik12,65-1,56

Çelebi177,101,78-2,97
Çelik Halat8,210,98-9,76
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş17,39-1,3110,69
Çimbeton211,800,71-28,57
Çimentaş27,660,00-23,51
Çimsa30,76-0,0672,81
Çuhadaroğlu Metal8,930,4517,39
Dagi Giyim2,610,38-23,38
Dagi Yatırım Holding10,460,87-18,91
Dardanel2,920,69-45,16
Datagate Bilgisayar11,470,61-28,80
Demısaş Döküm9,517,4646,86
Denge Holding1,290,78-57,53
Deniz GMYO2,417,1130,83
Derimod7,180,14-26,28
Derlüks Yatırım Holding4,54-1,94-48,53
Desa Deri8,49-0,35-12,83
Despec Bilgisayar9,000,22-31,09
Deva Holding28,681,2719,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,49-0,956,64
Diriteks Diriliş Tekstil3,20-3,32-14,21
Ditaş Doğan26,441,54103,29
DO-CO1.071,601,0870,10
Doğan Burda73,501,66227,54
Doğan Holding2,790,36-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,02-0,98-13,27
Doğu Aras Enerji86,200,41

Doğusan4,070,0012,09
Doğuş GMYO9,89-0,4021,05
Doğuş Otomotiv43,70-0,4668,57
Döktaş Dökümcülük32,321,645,55
Duran Doğan Basım20,02-2,8290,85
Dyo Boya9,061,23-19,45
Eczacıbaşı İlaç7,514,454,28
Eczacıbaşı Yatırım51,85-0,3892,61
E-Data Teknoloji18,10-4,59

Edip Gayrimenkul2,800,36-15,66
Ege Endüstri1.755,801,085,46
Ege Gübre221,400,3654,33
Ege Profil31,72-0,94-15,74
Ege Seramik13,96-0,0744,48
Egeplast22,742,80-31,71
Ekiz Kimya6,90-1,43-3,23
Elite Naturel Organik Gıda24,501,83

Emek Elektrik2,460,41-13,84
Eminiş Ambalaj18,428,42-50,00
Emlak Konut GMYO2,190,003,56
Enerjisa Enerji12,482,138,24
Enka İnşaat15,400,33118,69
Erbosan112,600,63177,65
Ereğli Demir Çelik28,500,49116,95
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,060,00

Ersu Gıda6,175,8324,90
Escar Turizm Taşımacılık30,321,00

Escort Teknoloji6,190,81-5,78
Esenboğa Elektrik33,620,9676,70
Etiler Gıda6,200,4955,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,500,00-8,37
Euro Trend Yat. Ort.3,732,475,42
Euro Yat. Ort.3,221,58-27,50
Euro Yatırım Holding2,130,47-25,00
Europap Tezol Kağıt15,510,65

Fade Gıda6,761,5029,96
Fenerbahçe Futbol27,840,07-5,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,310,00-21,64
F-M İzmit Piston115,201,05-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri12,39-0,56-4,91
Ford Otosan242,301,21101,75
Formet Metal ve Cam1,060,00-56,79
Frigo Pak Gıda3,380,3030,50
Galata Wind Enerji5,612,00

Galatasaray Sportif3,260,00-19,51
Garanti Bankası11,39-0,6112,21
Garanti Faktoring14,001,0825,79
Garanti Yat. Ort.2,50-0,79-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,81-2,9831,79
Gediz Ambalaj16,97-0,5326,64
Gelecek Varlık Yönetimi11,610,35

Gen İlaç15,450,26

Gentaş3,760,27-16,69
Gersan Elektrik4,520,00-26,38
Gimat Mağazacılık2,071,47

Girişim Elektrik Sanayi16,980,77

Global Men. Değ.5,550,73-7,65
Global Yat. Holding2,001,01-43,07
Good-Year9,310,1116,84
Göltaş Çimento40,440,35-1,47
Gözde Girişim9,151,2214,66
GSD Denizcilik3,651,9649,89
GSD Holding2,95-0,3417,53
Gübre Fabrik.77,75-0,96-9,65
Güler Yat. Holding2,68-1,11-22,60
Halk GMYO2,350,00-22,90
Hatay Tekstil16,360,6819,98
Hedef Girişim2,580,392,19
Hedef Holding6,130,00

Hektaş15,00-1,70180,78
HUB Girişim9,080,00-50,11
Hürriyet Gzt.1,871,08-10,95
ICBC Turkey Bank5,342,10-17,85
İdeal Finansal Teknolojiler32,102,69138,48
İdealist GMYO1,900,00-19,93
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,79-1,25-36,80
İhlas Gazetecilik0,751,35-69,56
İhlas Haber Ajansı9,40-4,28

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,681,49-40,35
İndeks Bilgisayar6,770,5945,72
Info Yatırım5,590,3619,69
İntema88,155,76120,93
Inveo Yatırım Holding27,62-1,2290,85
İpek Doğal Enerji13,570,443,75
İskenderun Demir Çelik23,160,52173,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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