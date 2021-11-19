Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.001,60
|0,00
|-25,92
|İş Bankası (C)
|7,19
|-0,28
|5,85
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,31
|1,53
|-14,25
|İş Girişim
|7,85
|0,26
|-58,58
|İş GMYO
|2,42
|0,41
|-4,72
|İş Y. Men. Değ.
|18,99
|1,01
|14,42
|İş Yat. Ort.
|2,88
|1,77
|-14,36
|İşbir Holding
|46,00
|-0,78
|-14,30
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,84
|0,00
|Işık Plastik
|5,38
|0,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,45
|2,11
|-34,98
|İz Hayvancılık Tarım
|20,64
|-2,18
|14,67
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|1,77
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,35
|1,76
|14,21
|Jantsa Jant Sanayi
|60,35
|2,55
|45,60
|Kafein Yazılım
|19,20
|0,52
|-10,03
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,87
|1,42
|Kaplamin
|24,28
|0,17
|-28,17
|Kardemir (A)
|7,37
|4,99
|23,87
|Kardemir (B)
|7,32
|4,72
|38,90
|Kardemir (D)
|8,32
|6,12
|43,94
|Karel Elektronik
|9,36
|1,85
|39,20
|Karsan Otomotiv
|4,06
|5,73
|24,92
|Karsu Tekstil
|7,83
|0,13
|-8,42
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,69
|-0,86
|Kartonsan
|51,65
|0,88
|-45,44
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|1,41
|-16,87
|Kent Gıda
|155,00
|-0,51
|-56,41
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|1,39
|-33,59
|Kervan Gıda
|12,15
|0,91
|18,71
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|0,00
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,19
|0,92
|-12,75
|Kızılbük GYO
|34,54
|1,59
|Klimasan Klima
|9,52
|0,85
|12,83
|Koç Holding
|27,86
|-0,64
|36,22
|Konfrut Gıda
|3,96
|1,54
|-6,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,05
|1,14
|201,06
|Konya Çimento
|859,30
|2,42
|-23,96
|Koray GMYO
|7,21
|0,42
|62,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,76
|1,38
|97,81
|Koza Altın
|120,90
|0,00
|25,03
|Koza Madencilik
|18,62
|0,49
|20,21
|Körfez GMYO
|5,75
|-0,86
|-0,86
|Kristal Kola
|1,30
|1,56
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|34,44
|0,35
|-6,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,00
|2,50
|30,32
|Kuyas Yatırım
|2,75
|0,73
|19,57
|Kütahya Porselen
|84,45
|1,32
|67,39
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,30
|-0,56
|Lider Faktoring
|3,17
|3,59
|-7,04
|Link Bilgisayar
|26,44
|0,76
|-16,32
|Logo Yazılım
|42,36
|0,38
|36,03
|Lokman Hekim Sağlık
|11,83
|0,60
|66,67
|Lüks Kadife
|48,02
|0,08
|67,23
|Makina Takım
|3,11
|-0,32
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|15,40
|0,39
|Margün Enerji
|8,74
|1,98
|Marka Yatırım Holding
|3,98
|-1,00
|-38,10
|Marmaris Altınyunus
|172,00
|0,70
|54,82
|Marshall
|230,20
|0,26
|-24,94
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,79
|0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,42
|0,18
|Mavi Giyim
|75,95
|-1,04
|47,16
|Mazhar Zorlu Holding
|30,70
|3,16
|-2,48
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,00
|0,06
|Mega Polietilen
|4,86
|0,83
|-36,55
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|12,35
|-9,99
|Merit Turizm
|27,18
|-3,82
|162,37
|Merko Gıda
|4,67
|2,19
|-45,95
|Metemtur Yatırım
|2,77
|-0,72
|-65,74
|Metro Holding
|1,28
|-0,78
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,75
|0,36
|-4,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-1,13
|-24,89
|Migros Ticaret
|42,20
|-0,05
|-1,40
|Milpa
|3,89
|2,64
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,41
|-1,34
|-5,69
|MLP Sağlık
|30,58
|1,66
|53,90
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,45
|-0,73
|18,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,78
|-0,29
|-42,78
|Mondi Tire Kutsan
|8,45
|2,30
|11,18
|Nasmed Egepol
|6,76
|4,00
|Naturel Enerji
|35,32
|3,82
|-0,53
|Naturelgaz
|7,31
|0,14
|Net Holding
|5,16
|-1,71
|50,44
|Netaş Telekom.
|17,40
|2,53
|-38,03
|Niğbaş Niğde Beton
|6,89
|1,03
|-86,75
|Nuh Çimento
|41,74
|2,56
|-13,09
|Nurol GMYO
|10,27
|-0,58
|40,88
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,29
|-46,30
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,35
|-0,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,31
|1,45
|36,80
|Orma Orman Mahsulleri
|25,00
|-0,08
|69,84
|Osmanlı Menkul
|24,20
|0,00
|-21,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|1,19
|-27,15
|Otokar
|381,00
|0,53
|25,21
|Oyak Çimento
|7,19
|1,99
|-18,11
|Oyak Yat. Ort.
|6,94
|0,58
|0,55
|Oyak Yatırım Menkul
|29,54
|1,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,69
|5,98
|84,50
|Özak GMYO
|5,63
|6,63
|10,39
|Özbal Çelik Boru
|17,25
|-2,76
|163,36
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|7,58
|0,40
|-15,78
|Pamel Elektrik
|61,25
|0,49
|187,29
|Panora GMYO
|7,20
|-2,31
|22,64
|Papilon Savunma
|13,83
|2,29
|-39,18
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|2,32
|-1,30
|Parsan
|33,44
|1,83
|37,61
|Pegasus
|97,35
|-3,61
|30,50
|Peker GMYO
|1,03
|0,00
|-55,97
|Penguen Gıda
|3,90
|0,52
|-22,77
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|172,50
|1,11
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,70
|1,61
|23,85
|Petkim
|7,73
|0,26
|55,22
|Petrokent Turizm
|3.645,00
|-0,14
|302,14
|Pınar Et ve Un
|18,42
|2,85
|-15,83
|Pınar Su
|3,65
|2,24
|-10,19
|Pınar Süt
|17,19
|1,84
|-23,77
|Plastikkart
|18,07
|1,80
|26,86
|Polisan Holding
|2,86
|0,70
|-25,61
|Politeknik Metal
|324,00
|-0,77
|-20,14
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|-0,27
|-31,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,00
|-0,32
|-49,72
|QNB Finansbank
|35,98
|0,00
|-48,86
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,27
|1,26
|Ral Yatırım Holding
|11,09
|9,91
|149,77
|Ray Sigorta
|9,91
|1,33
|-35,86
|Reysaş GMYO
|3,29
|-1,20
|1,49
|Reysaş Lojistik
|4,96
|0,20
|-4,14
|Rhea Girişim
|2,07
|0,49
|-44,35
|Rodrigo Tekstil
|12,99
|3,34
|-5,25
|Royal Halı
|2,96
|0,34
|-13,95
|RTA Laboratuvarları
|20,08
|1,26
|-33,69
|Sabancı Holding
|14,01
|0,57
|27,06
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,98
|1,90
|-35,85
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,21
|42,40
|Sanifoam Sünger
|29,06
|9,99
|113,68
|Sanko Pazarlama
|9,59
|1,37
|3,48
|Saray Matbaacılık
|3,80
|1,33
|-56,67
|Sarkuysan
|16,73
|0,97
|92,36
|Sasa Polyester
|33,90
|0,36
|126,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,46
|1,13
|152,17
|Sekuro Plastik
|17,83
|-0,78
|27,72
|Selçuk Ecza Deposu
|9,98
|0,71
|-25,70
|Selçuk Gıda
|4,15
|8,07
|-16,67
|Selva Gıda Sanayi
|8,89
|1,25
|Senkron Güvenlik
|24,86
|0,16
|-5,33
|Serve Film Prodüksiyon
|12,75
|-3,41
|-20,31
|Servet GMYO
|74,30
|0,95
|-5,23
|Seyitler Kimya
|17,80
|0,56
|32,21
|Silverline Endüstri
|5,07
|0,20
|-41,05
|Sinpaş GMYO
|4,11
|0,49
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|4,98
|1,01
|-43,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,90
|0,09
|-16,84
|Söktaş
|2,84
|3,27
|-12,64
|Sönmez Filament
|28,92
|0,42
|-45,62
|Sönmez Pamuklu
|8,12
|-0,12
|-44,97
|Sumaş Suni Tahta
|92,55
|1,70
|81,43
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-0,64
|-26,72
|Şekerbank
|1,14
|-0,87
|-24,50
|Şişe Cam
|11,16
|0,45
|55,88
|Şok Marketler Ticaret
|14,26
|2,44
|14,26
|T. Halk Bankası
|4,78
|0,42
|-14,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,85
|-1,73
|-36,09
|T.S.K.B.
|1,56
|-1,27
|-10,68
|T.Tuborg
|18,00
|0,61
|1,52
|Taç Tarım Ürünleri
|25,48
|-0,08
|141,98
|Tat Gıda
|10,76
|0,75
|-6,93
|TAV Havalimanları
|29,40
|-1,01
|38,03
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,00
|-37,62
|Tekfen Holding
|17,66
|1,38
|7,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,29
|1,62
|-27,37
|Temapol Polimer Plastik
|13,74
|4,49
|19,48
|Tetamat Gıda Yatırımları
|209,50
|9,97
|-3,14
|TGS Dış Ticaret
|18,46
|1,43
|45,24
|Tofaş Oto. Fab.
|63,95
|0,00
|106,88
|Torunlar GMYO
|3,99
|2,57
|2,31
|Trabzon Liman
|33,40
|4,37
|3,99
|Trabzonspor Sportif
|8,36
|1,09
|242,62
|Trend GMYO
|6,45
|0,00
|-48,69
|TSKB GMYO
|2,64
|0,00
|-45,30
|Tuğçelik
|13,85
|1,99
|71,41
|Tukaş
|7,20
|0,00
|-25,70
|Turcas Petrol
|3,97
|2,06
|-18,14
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,16
|0,21
|Turkcell
|17,99
|0,45
|20,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,07
|-0,18
|21,32
|Tüpraş
|159,40
|1,01
|47,59
|Türk Hava Yolları
|17,60
|-2,22
|36,33
|Türk İlaç Serum
|9,38
|2,40
|Türk Prysmian Kablo
|49,22
|9,96
|308,04
|Türk Telekom
|9,11
|-0,87
|15,33
|Türk Traktör
|184,10
|-0,16
|8,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,50
|-0,23
|14,70
|Türkiye Sigorta
|5,06
|2,64
|-18,10
|Ufuk Yatırım
|20,00
|0,20
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,83
|-2,30
|-9,67
|Ulusal Faktoring
|2,27
|0,44
|Ulusoy Elektrik
|54,35
|0,65
|5,84
|Ulusoy Un Sanayi
|5,58
|1,64
|9,66
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,63
|0,62
|-30,34
|Utopya Turizm
|17,50
|0,92
|-54,90
|Uzertaş Boya
|26,00
|0,08
|-54,06
|Ülker Bisküvi
|19,47
|0,15
|-12,76
|Ünlü Yatırım Holding
|5,61
|3,31
|Vakıf Fin. Kir.
|5,55
|-0,89
|62,85
|Vakıf GMYO
|1,68
|1,82
|-29,96
|Vakıf Yat. Ort.
|5,73
|0,17
|-22,15
|Vakıflar Bankası
|3,96
|0,25
|-15,92
|Vakko Tekstil
|10,11
|1,51
|61,34
|Vanet Gıda
|6,13
|1,32
|-20,70
|VBT Yazılım
|20,28
|0,80
|Verusa Holding
|48,76
|0,37
|8,16
|Verusaturk Girisim
|25,24
|0,88
|93,44
|Vestel
|29,12
|1,11
|62,30
|Vestel Beyaz Eşya
|7,00
|0,57
|57,71
|Viking Kağıt
|6,50
|-0,15
|-27,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,55
|-1,39
|18,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,96
|0,35
|-19,98
|Yataş
|12,93
|0,23
|-8,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,99
|0,34
|-32,05
|Yeni Gimat GMYO
|16,20
|-0,06
|39,75
|Yeo Teknoloji
|50,25
|0,98
|Yeşil GMYO
|0,86
|1,18
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|0,00
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.897,80
|2,13
|-36,55
|Yonga Mobilya
|18,20
|1,11
|-38,90
|Yükselen Çelik
|5,39
|1,51
|3,75
|Yünsa
|12,42
|3,07
|-10,59
|Ziraat GMYO
|2,33
|-0,85
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,60
|-33,97
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi