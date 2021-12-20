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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

20.12.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)50.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)50.000,00-2,1723,46
İş Bankası (C)7,91-1,2516,45
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,43-2,28-11,14
İş Girişim8,59-0,46-54,67
İş GMYO2,850,0012,20
İş Y. Men. Değ.23,561,9941,95
İş Yat. Ort.3,052,35-9,31
İşbir Holding61,25-0,3314,11
İşbir Sentetik Dokuma11,893,30

Işık Plastik4,73-0,42

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,320,76-40,81
İz Hayvancılık Tarım19,40-0,107,78
İzmir Demir Çelik2,62-0,38-20,84
İzmir Fırça6,560,7717,99
Jantsa Jant Sanayi67,30-1,4662,37
Kafein Yazılım19,931,22-6,61
Kalekim Kimyevi Maddeler17,542,27

Kaplamin25,92-0,61-23,31
Kardemir (A)10,250,3972,27
Kardemir (B)10,164,6392,79
Kardemir (D)11,972,31107,09
Karel Elektronik13,300,7697,79
Karsan Otomotiv3,81-2,0617,23
Karsu Tekstil8,13-0,97-4,91
Kartal Yenilenebilir Enerji13,501,50

Kartonsan59,250,42-37,42
Katmerciler Ekipman1,34-1,47-22,65
Kent Gıda173,50-2,91-51,21
Kerevitaş Gıda5,114,71-22,34
Kervan Gıda13,002,3627,01
Kervansaray Yat. Holding0,603,45-52,38
Kiler GMYO1,82-1,09-27,49
Kızılbük GYO30,200,07

Klimasan Klima10,92-0,9129,42
Koç Holding34,441,4168,39
Konfrut Gıda4,722,8311,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,802,97178,81
Konya Çimento1.060,00-1,62-6,19
Konya Kağıt7,521,62

Koray GMYO6,47-1,9745,39
Kordsa Teknik Tekstil37,900,26143,73
Koza Altın142,300,9947,16
Koza Madencilik21,70-1,2740,09
Körfez GMYO6,573,6313,28
Kristal Kola1,625,88-46,97
Kron Telekomünikasyon39,242,356,51
Kuştur Kuşadası Turizm238,209,9751,43
Kuyas Yatırım3,94-2,2371,30
Kütahya Porselen105,502,43109,12
Kütahya Şeker Fabrikası28,682,36

Lider Faktoring4,114,5820,53
Link Bilgisayar28,780,14-8,91
Logo Yazılım46,02-1,6747,78
Lokman Hekim Sağlık13,551,1992,70
Lüks Kadife51,90-1,8980,75
Makina Takım3,16-3,36-7,33
Manas Enerji Yönetimi15,152,16

Margün Enerji9,38-1,47

Marka Yatırım Holding3,64-0,27-43,39
Marmaris Altınyunus286,004,38157,43
Marshall234,003,63-23,70
Martı GMYO0,90-1,10-64,76
Martı Otel1,78-1,11-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım21,400,94

Mavi Giyim76,20-1,0447,65
Mazhar Zorlu Holding32,862,434,38
Meditera Tıbbi Malzeme47,122,43

Mega Polietilen5,71-0,70-25,46
Menderes Tekstil2,15-1,38-30,42
Mercan Kimya9,982,89

Merit Turizm29,802,19187,66
Merko Gıda4,70-0,42-45,60
Metemtur Yatırım3,581,13-55,72
Metro Holding1,248,77-33,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,280,00-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,692,42-25,86
Mia Teknoloji31,08-1,08

Migros Ticaret44,40-1,333,74
Milpa3,731,08-18,91
Mistral GMYO4,250,24-9,11
MLP Sağlık36,74-2,1384,90
MMC San. ve Tic. Yat.3,78-1,31-17,83
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,701,19

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,22-0,48-30,63
Mondi Tire Kutsan10,151,5033,55
Nasmed Egepol7,965,57

Naturel Enerji39,280,7710,62
Naturelgaz7,320,97

Net Holding6,081,0077,26
Netaş Telekom.18,22-0,22-35,11
Niğbaş Niğde Beton14,91-9,96-71,33
Nuh Çimento45,700,97-4,85
Nurol GMYO7,251,83-0,55
Odaş Elektrik1,39-1,42-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,280,70

Orge Enerji Elektrik6,700,7545,26
Orma Orman Mahsulleri34,500,23134,38
Osmanlı Menkul28,923,14-5,94
Ostim Endüstriyel Yat1,62-1,22-30,58
Otokar401,501,7731,95
Otto Holding26,501,61151,66
Oyak Çimento7,43-1,98-15,38
Oyak Yat. Ort.6,86-0,58-0,61
Oyak Yatırım Menkul49,608,06

Oylum Sınai Yatırımlar5,93-8,0625,90
Özak GMYO6,782,2632,94
Özbal Çelik Boru23,660,85261,22
Özderici GMYO1,55-1,90-30,18
Özerden Plastik7,32-0,41-18,67
Pamel Elektrik88,950,45317,21
Panora GMYO9,421,7360,45
Papilon Savunma14,210,85-37,51
Park Elek.Madencilik6,547,2121,79
Parsan33,56-1,8738,11
Pasifik GYO14,76-5,51

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,15-2,72

Pegasus96,60-0,6729,49
Peker GMYO0,99-1,00-57,68
Penguen Gıda3,730,81-26,14
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım396,00-2,65

Pera GMYO1,25-1,57-28,64
Pergamon Dış Ticaret25,401,1138,58
Petkim9,871,7598,19
Petrokent Turizm6.603,107,95628,50
Pınar Et ve Un20,660,19-5,59
Pınar Su3,691,37-9,21
Pınar Süt19,47-0,15-13,66
Plastikkart17,634,6323,77
Polisan Holding3,030,00-21,19
Politeknik Metal524,00-1,4529,15
Prizma Press Matbaacılık3,75-0,53-31,57
QNB Finans Fin. Kir.82,304,11-34,32
QNB Finansbank41,02-7,11-41,69
QUA Granite Hayal Yapı13,204,02

Rainbow Polikarbonat11,90-0,42

Ral Yatırım Holding10,48-9,89136,04
Ray Sigorta13,000,93-15,86
Reysaş GMYO3,360,003,64
Reysaş Lojistik5,03-2,90-2,78
Rhea Girişim1,88-2,59-49,46
Rodrigo Tekstil19,399,9841,43
Royal Halı3,24-1,52-5,81
RTA Laboratuvarları21,906,62-27,68
Sabancı Holding15,100,1336,95
Safkar Ege Soğutmacılık7,260,83-33,27
Sanel Mühendislik5,07-1,1748,25
Sanifoam Sünger30,66-1,16125,44
Sanko Pazarlama9,56-1,043,15
Saray Matbaacılık3,97-3,41-54,73
Sarkuysan21,402,88146,05
Sasa Polyester53,753,37258,70
Say Yenilenebilir Enerji26,80-1,25214,92
Sekuro Plastik17,270,4723,71
Selçuk Ecza Deposu12,103,68-9,92
Selçuk Gıda4,440,91-10,84
Selva Gıda Sanayi12,829,95

Senkron Güvenlik23,7610,00-9,52
Serve Film Prodüksiyon13,010,00-18,69
Servet GMYO89,15-0,5613,71
Seyitler Kimya15,510,6515,20
Silverline Endüstri5,141,78-40,23
Sinpaş GMYO4,114,31-1,67
Smartiks Yazılım5,100,59-42,44
Sodaş Sodyum Sanayii33,000,0025,30
Söktaş2,59-1,52-20,33
Sönmez Filament39,005,69-26,67
Sönmez Pamuklu9,220,00-37,52
Sumaş Suni Tahta94,909,1486,04
Şeker Fin. Kir.4,900,82-23,44
Şekerbank1,14-1,72-24,50
Şişe Cam16,714,83133,40
Şok Marketler Ticaret15,02-0,6620,35
T. Halk Bankası5,07-1,17-8,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,850,00-24,33
T.S.K.B.1,61-0,62-7,81
T.Tuborg21,66-1,4622,16
Tat Gıda12,251,745,96
TAV Havalimanları38,88-0,3682,54
Tek-Art Turizm1,28-0,78-36,63
Tekfen Holding25,501,7655,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,68-0,60-22,86
Temapol Polimer Plastik15,092,7931,22
Tetamat Gıda Yatırımları295,80-0,7436,75
TGS Dış Ticaret15,130,8019,04
Tofaş Oto. Fab.84,75-0,35174,17
Torunlar GMYO4,13-2,365,90
Trabzon Liman37,020,2024,28
Trabzonspor Sportif6,743,37176,23
Trend GMYO6,486,75-48,45
TSKB GMYO2,780,72-42,40
Tuğçelik14,801,0283,17
Tukaş7,46-0,93-23,01
Turcas Petrol4,180,48-13,81
Tureks Turizm Taşımacılık11,88-1,82

Turkcell20,70-1,4338,78
Tümosan Motor ve Traktör18,82-2,0333,76
Tüpraş188,200,8674,26
Türk Hava Yolları22,981,5978,00
Türk İlaç Serum11,856,76

Türk Prysmian Kablo49,00-9,26306,22
Türk Telekom10,425,0431,91
Türk Traktör221,501,7030,01
Türker Proje Gayrimenkul129,000,6214,26
Türkiye Sigorta5,23-1,51-15,35
Ufuk Yatırım21,18-3,5558,06
Ulaşlar Turizm Yat.3,431,48-19,10
Ulusal Faktoring2,410,00

Ulusoy Elektrik68,35-0,2233,11
Ulusoy Un Sanayi6,551,3928,72
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,67-1,18-28,63
Utopya Turizm13,00-3,70-66,49
Uzertaş Boya31,62-3,71-44,13
Ülker Bisküvi20,80-3,08-6,80
Ünlü Yatırım Holding6,32-0,78

Vakıf Fin. Kir.5,07-0,7848,77
Vakıf GMYO1,71-2,29-28,71
Vakıf Yat. Ort.5,58-1,06-24,18
Vakıflar Bankası3,91-0,51-16,99
Vakko Tekstil9,980,1059,26
Vanet Gıda5,58-2,45-27,81
VBT Yazılım20,882,86

Verusa Holding48,900,498,47
Verusaturk Girisim23,920,0883,32
Vestel28,18-0,2869,92
Vestel Beyaz Eşya8,301,5987,00
Viking Kağıt6,500,93-27,78
Yapı ve Kredi Bank.3,600,0020,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,380,80-16,06
Yataş12,540,08-11,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,041,00-30,91
Yeni Gimat GMYO22,207,2591,51
Yeo Teknoloji52,252,25

Yeşil GMYO0,83-1,19-39,86
Yeşil Yapı1,031,98-44,02
Yeşil Yatırım Holding1,940,00-54,63
Yibitaş İnşaat Malzeme14.949,006,78-4,17
Yonga Mobilya26,505,16-11,04
Yükselen Çelik5,800,3511,64
Yünsa12,851,18-7,50
Ziraat GMYO2,59-0,77

Zorlu Enerji1,772,91-30,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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