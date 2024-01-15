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Burdur Garı'na 15 yıl sonra Güller Ekspres ilk seferini düzenledi - Son Dakika
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Burdur Garı'na 15 yıl sonra Güller Ekspres ilk seferini düzenledi

1936 yılında ilk seferi yapılan ve 2008 yılında Pamukkale Ekspres'in kaldırılmasıyla sessizliği bürünen Burdur Garı'na 15 yıl sonra Güller Ekspres ilk seferini düzenledi. Garın ilk yolcularından olan babasının hatıralarını yaşatmaya gelen yaşlı çift ise 88 yıl sonra babasının fotoğraf çekildiği yerde poz vererek duygu dolu anlar yaşadı.

Burdur Garı\'na 15 yıl sonra Güller Ekspres ilk seferini düzenledi
15.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 15:00
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1936 yılında ilk seferi yapılan ve 2008 yılında Pamukkale Ekspres'in kaldırılmasıyla sessizliği bürünen Burdur Garı'na 15 yıl sonra Güller Ekspres ilk seferini düzenledi. Garın ilk yolcularından olan babasının hatıralarını yaşatmaya gelen yaşlı çift ise 88 yıl sonra babasının fotoğraf çekildiği yerde poz vererek duygu dolu anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 yılında talimatıyla yatırıma alınan ve 6 yıl içinde tamamlanan Burdur Garı Gümüşgün-Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle birlikte yıllarca bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmuştu.

Burdur- İzmir seferlerinin yapıldığı Güller Ekspresi'nin 3 Mart 2008 yılında, Burdur- İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği Pamukkale Ekspresi'nin ise 25 Temmuz 2008'de kaldırılmasıyla birlikte 15 yılı aşkın bir süredir yolcu taşımacılığı yapılmayan Burdur Tren Garı'nı sadece yük vagonları kullanıyordu. Burdur Tren Garı'ndan yolcu bileti alan vatandaşlar ise son zamanlarda otobüslerle Isparta Gümüşgün'e taşınarak, trene bindiriliyor. Yine aynı şekilde, tren yolculuğunu yapan ve Burdur'a gelmek isteyen vatandaşlar, otobüslerle Gümüşgün'den Burdur'a taşınıyorlardı.

2008 yılından beri yalnızca yük vagonlarının kullandığı güzergah 20 Aralık 2023 tarihinde hizmete giren Güller Ekspres'in bugün düzenlediği ilk sefer ile eski kalabalık günlerine dönme yolunda ilk adımını attı. Isparta Gar'ından çıkıp Burdur'a gelen tren Burdur Valisi Türker Öksüz, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar tarafından tören ile karşılandı.

1936 da yolculuk yapan babalarının hatıralarını yaşattılar

1 Ekim 1936 yılında İstanbul'a Tıp Fakültesinde eğitim almak için giderken Burdur Garında hatıra fotoğrafı çektiren Mehmet Abdullah Çiftçibaşı'nın kızı Ayhan Çiftçibaşı Vural, eşi İsmail Vural ve yeğeni Orhan Kutluer'de o dönemde çekilen fotoğrafı bularak babalarının hatıralarını yaşatmak için yıllar sonra Burdur'a gelen treni bekleyenler arasındaydı.

Konu ile ilgili konuşan İsmail Vural; "88 yıl önce kayınpederimin ilk trende yaşadığı heyecanı şimdi biz yaşıyoruz. O ilk tren ile İstanbul'a tıp eğitimi almaya gitmişti. Şimdi de 15 yıl aradan sonra tekrar başlayan tren bizi heyecanlandırdı. Bu güzel olayı burada yaşamak istedik. Hayırlı olsun Burdur'a diyorum" dedi.

Kızı Ayhan Çiftçibaşı Vural ise; "Babam hatıralarında devamlı ilk trenle tıp okumaya gittim derdi. Bende tesadüfen fotoğrafı sosyal medyada görünce içinde babamı bulduk. Çok heyecanlandım. İshak Kocabıyık diye bir arkadaşımız sahaftan almış bu fotoğrafı. Tren de tekrar Burdur'a geliyor olunca hemen gelip görmek istedik babamın hatıralarını yaşatmak için" şeklinde konuştuk.

Mehmet Abdullah Çiftçibaşı'nın yeğeni Orhan Kutluer ise; "88 yıl önce ekim ayında Burdur'dan kalkan ilk trenle dayım İstanbul'a Tıp Fakültesi'nde okumaya gitmiş. Böyle bir hatıramız var. Bugün de bu heyecanı yaşamak üzere buraya geldik. 15 yıldır bu treni Burdur hasretti, resmen cezalandırılmıştı. Bugün başlayan seferlerin inşallah devamını diliyoruz." diye konuştu.

Burdur Güller Ekspres ile kapılarını misafirlerine açacak

Burdur Garı'ndaki törende yaptığı açılış konuşmasında Burdur'un 2008 yılından beri süre gelen tren özlemini sona erdirmek ve Burdurluların keyifli, güvenli ve ekonomik seyahate yeniden kavuşmasının sevincini paylaşmak için burada olduğunu dile getiren TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın konuşmasında; "Geçen ay Güller Ekspresi'nin seferlerine başladığını hatırlatan Yalçın, "Burdur bağlantısını bugün başlattığımız Güller Ekspresi, Burdur-İzmir seferine Burdur'dan 10.50'de hareket edecek, İzmir'e 19.34'te varacak. İzmir'den ise 10. 40'ta hareket edecek. Burdur'da 18.55'te varacak. Demir yolu, ulaştığı tüm şehirlere bolluk bereket götürmüş ve şehirlerin bölgesel gelişimine katkı sunmuştur. Tarihi, doğası ve yöresel lezzetleriyle kadim şehir Burdur Güller Ekspresi'yle kapılarını misafirlerine açacak, ekonomisine canlılık katacaktır." dedi.

Bu tren Burdur'u diğer illere bağlayacak

Törende konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz ise; "Burdurlular olarak bugünü özlemle bekliyordu herkes. Trenin Burdur'a 15 yıl aradan sonra ulaşmış olmasını büyük bir memnuniyet ile karşılıyoruz. bu tren bizi Aydın'a, Denizli'ye, İzmir'e, ve bir taraftan da aktarmalarla Eskişehir'e, oradan İstanbul, Ankara ve Konya'daki yüksek hızlı tren hatalarına bağladığı belirterek, " Türkiye'nin her tarafında yaşayan insanlarla bir gönül köprüsü, demir yolu ağının kurulmuş oldu. İlimiz turizm hareketliliği bakımından her geçen gün kıymet kazanan bir şehir. Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra antik kentleriyle, doğa ve tarihi güzellikleriyle, müzeleriyle oluşan bu turizm hareketliliğine tren seferlerinin çok önemli katkı ve katma değer sunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Törenin ardından yolcularını alan tren protokol üyelerinin uğurlamasıyla gardan ayrılarak İzmir'e doğru yola çıktı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Burdur, İzmir, Ulaşım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur Garı'na 15 yıl sonra Güller Ekspres ilk seferini düzenledi - Son Dakika


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