Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının Maaşlarına Büyük Zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 10 bin 357 personelin maaş ve sosyal haklarında büyük bir iyileştirme getiren sözleşme ile 45 saat çalışma sistemindeki 3 yıl kıdemli evli ve 2 çocuk sahibi çalışanın en düşük ücreti 33.700 TL'ye, 42,5 saat çalışma sistemi için ise 32.250 TL'ye yükselmiş oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, BİNTED Genel Müdürlüğü, BURULAŞ Genel Müdürlüğü, Kültür AŞ şirketi ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki törenle imzalandı.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Refik Özen, Özgüven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Binted Genel Müdürü Nurcan Kırçova, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman, Hizmet İş Sendikası Bursa 2 Nolu Şubesi Başkanı Enes Şeker, Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çok sayıda belediye yöneticisi ve personel katıldı. Başkan Alinur Aktaş, toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı alana alkışlar, konfetiler ve tezahüratlar arasında girdi.

BAŞKAN AKTAŞ: "HAYIR VE DUAYLA YAD EDİLECEKSİNİZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye personelinin merakla beklediği maaşlardaki iyileştirme oranlarını, personelin yoğun katılım gösterdiği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Personele seslenen Başkan Aktaş, zor zamanlardan ve sıkıntılı günlerden geçtiklerini ancak çok güçlü bir aile ve kurum olduklarını söyledi.

Ailenin her bir ferdinin çok değerli ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, her buluşmada çalışanları dinlediğini, kulak verdiğini ve çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti. Sahada, direksiyon başında veya masa başındaki her bir çalışanın büyük aşkla ve özveriyle çalıştığını bildiğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik ruhuyla 6 yılı geride bıraktıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ben çok kutlu bir şehre hizmet ediyorum. Bu şehrin her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış. Çanakkale'de en fazla şehit veren vilayet burası. Bu şehir Osmanlı'nın 6 tane padişahına, yüzlerce Allah dostuna ev sahipliği yapıyor. Bu şehir kadim medeniyetimizin izlerini her bir köşesinde taşıyor. Bursa'nın her bir köşesinde çalışan arkadaşlarımızın izi var, alın teri var. Ne mutlu sizlere ki Bursa'nın geleceğinde hayırla ve duayla yad edileceksiniz.

Ekip ruhuyla çalışarak birçok zorluğa el birliğiyle karşılık verdik. Dünyayı esir alan pandemi yaşadık. Herkes evlerindeydi, biz sokaklardaydık. Asfalt yaptık, kilit parke yaptık, ilaçlama yaptık, garibanların evlerine sıcak yemek olarak gittik. Allah hepinizden razı olsun. Büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesinde her bir kardeşimin ayrı ayrı katkısı var. Büyükşehir Belediyesi Antakya'da evde bakım oldu, erzak dağıtımı oldu, 3 tane konteyner kent oldu. Sel oldu, taşkın oldu, yangın oldu sizin özveriniz ve fedakarlığınızla ben o şehirlerde göğsümü gere gere gezdim. Hep beraber bunları gerçekleştirdik. Bugüne kadar şehrimize, farklı şehirlerde ve Balkanlar'daki çalışmalarda destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ACİLEN TALİMAT VERDİM"

Kısa bir süre önce Cumhur İttifakı'nın aldığı karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebligatıyla kendisine belediye başkanlığı görevinin tebliğ edildiğini hatırlattı. Aldıkları emaneti en güzel şekilde yerine getirip kutlu şehre 5 sene daha hizmet etmeyi Allah'tan dileyen Başkan Alinur Aktaş, salgının, depremin, dünyadaki ekonomik değişimlerin, Ukrayna- Rusya Savaşı, Gazze'deki soykırımın ülke ekonomisine verdiği sıkıntıların herkes tarafından bilindiğini hatırlattı.

Ülkeye hizmet eden, bayrağına saygılı tüm sendikaların baş tacı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Hiçbir çağrıya gerek kalmadan arkadaşlara talimat verdim. Acilen toplu iş sözleşmesi zamanı olmamasına rağmen ek protokol oluşturulmasıyla alakalı bir talimat verdim. Farklı rakamlarda yansımalar oldu. Nihayetinde bir protokol gerçekleştirdik. Fakat enflasyonun etkili olduğu ortamın, hakeza devlet memurlarıyla alakalı devletimizin maaş ayarlamalarıyla yaptığı çalışmaların sizlerde de bir beklenti oluşturduğunu ama her şeyden öte her birinizin bir ev geçindirdiğini, işi, aşı, alın teri için bunu hak ettiğini bilen insanım. Dönem dönem birebir yaptığım görüşmelerde de veya toplu buluşmalarımızda aynı şeyleri ifade ettim. Sizlerin birçoğu son dönemde özellikle özlük haklarınızla alakalı konudan ziyadesiyle bahsettiniz" dedi.

EŞİT ÜCRET VURGUSU

Artışlardan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerin bünyesinde görev yapan toplam 10 bin 357 çalışanın istifade edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Hangi iştirak şirketimizde olursa olsun Bursa'ya yapılan hizmetler açısından bütün çalışanlarımız aynı değere sahiptir. Eşit ücret şartlarında çalışmalıdır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Mimar olsun, mühendis olsun, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı olsun, daire başkanı veya şube müdürü olsun, temizlikçi, çaycı veya mutfakta çalışan olsun. Hepsi bizim için önemli. Hepsi değerli.

Önceki dönemlerde hayata geçirmeye başladığımız eşit işe eşit ücret çalışmalarımızda, en çok çalışanımızı istihdam ettiğimiz Binted özelinde, çalışanlarımızın 198 ücret grubunda yer alan farklılıklarını ortadan kaldırarak, 15 ücret grubunda toplamıştık. Sendikalarımıza bu konuda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Farklı şirketlerde farklı şartlarda çalışan benzeri işler yapıp farklı maaşlar alan arkadaşlarımız vardı. Bunları bir araya getirmek çok kolay değil. Bizim arkadaşlarımız bu manada daha müreffeh bir hayat seviyesine ulaştırmak ama dengeyi sağlamak gibi bir zorunluğumuz vardı" diye konuştu.

SÖZLEŞME OCAK 2024 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE

Hem iştiraklerde hem de diğer Büyükşehir Belediyesi ve Buski bünyesinde çalışanların ücretlerini üst seviyeye çıkartmakla alakalı bir çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Yemek yardımını yüzde 50 oranında arttırarak 157 TL'ye çıkardık, bu da aylık net 3 bin 450 TL yemek yardımı anlamına geliyor. Aile ve çocuk yardımını bugün itibariyle devlet memurlarına ödenen tutarlara çıkararak ve yüzde 312 oranında artırıldı. Bu ödenekler bütün iştiraklerimiz bünyesinde eşitlenerek çalışanlarımıza 2 bin 100 TL tutarında yansıtılacak. İş riski ve ek sorumluluk primlerinde yüzde 40 ilâ yüzde 184 oranında bir artış sağladık. Bugün yaptığımız ek protokoller ve sözleşmeler Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek.

Şubat'ta aldığınız maaşlarınızı zamlı alacaksınız. Hiçbir bahaneye sığınmadık. Hiçbir geciktirmeye bugüne kadar maruz bırakmadık. Bugünden sonra da inşallah bıraktırmamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller ile yüzde 70 ilâ yüzde 88 arasında değişen oranlarda ücret artışı yapacağız. Bu aydan itibaren toplu iş sözleşmesine ve ek protokollere göre asgari ücret artışları ve benzeri enflasyon artışlarıyla alakalı sözleşmeler zaten var. 45 saat çalışma sisteminde çalışan arkadaşlarımız için en düşük ücretli kadrolarında görev yapan 3 yıl kıdemli evli ve 2 çocuk sahibi olanlar için en az ücret 33 bin 700 TL'ye yükseldi. 42,5 saat esasıyla çalışan arkadaşlarımızın alacağı en düşük maaş ise 32 bin 250 TL olarak belirlendi" dedi.

"ARTIK MAZARET ÜRETMEDEN ÇALIŞMA ZAMANI"

Yapılan anlaşmaların 3 yıl yürürlükte olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Şubat ayı başından itibaren de tam bir şekilde hesaplarınıza yatacağını ifade etmek isterim. Bilindiği gibi promosyon paraları var. Geçmişte bir bankayla anlaşma yapmıştık. Oradan gelen promosyon paralarının hepsi kuruşuna kadar hesaplarınıza yattı. Daha sonra o bankayla olan anlaşmamızı iptal ettik. Başka bir bankayla anlaşma yapınca yeni promosyon paraların da tamamı hesaplarınıza yattı. Buna benzer gelişme olduğunda aynı şekilde hesabınıza yatırılacağından hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın.

Bir kuruşunuzu dahi zayi etmeyeceğimizi dün olduğu gibi bugün sonra da sizlere tekraren ifade etmek istiyorum. Yeni maaşlarımız hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı günlerde çoluk çocuklarınızla harcamayı nasip etsin. Ayrıca bana özellikle işlerle alakalı biraz daha farkların olması gerektiği ifade edilmişti. O çalışmaları bu hesaplara yansıttık. Artık mazeret üretmeden hep beraber el birliğiyle dün olduğu gibi bugün de yarın da canımızı dişimize takarak çalışma üretme zamanı. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

YÜZDE 70 İLA 88 ARASINDA ZAM

Yapılan iyileştirme ile şirketlerin 45 saat çalışma sistemindeki en düşük ücretli kadrolarında görev yapan 3 yıl kıdemli evli ve iki çocuklu çalışanın kadro net ücreti en az 33 bin 700 TL'ye çıkarılmış oldu. Bu rakam 42,5 saat çalışma sistemi için 32 bin 250 TL olarak belirlendi. Yapılan düzenleme ile yemek yardımı yüzde 50 oranında arttırılarak 157 TL'ye çıkarılırken, bu da aylık net 3 bin 450 TL yemek yardımı anlamına geliyor. Aile ve çocuk yardımını ise devlet memurlarına ödenen tutarlara çıkarılarak ve yüzde 312 oranında arttırılarak evli ve çocuklu çalışanlara destek olundu. Bu ödenekler bütün iştiraklerin bünyesinde eşitlenerek çalışanların ilave net 2 bin 100 TL tutarında katkı sağlayacak. İşin yapılış şekli açısından zorluk teşkil eden meslek gruplarında görevli çalışanların iş riski ve ek sorumluluk primlerinde yüzde 40 ilâ yüzde 184 oran aralığında artış sağlandı. Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek olan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller ile yüzde 70 ilâ yüzde 88 arasında değişen oranlarda ücret artışı sağlamış oldu.