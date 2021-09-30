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Bursasu, satışta zirveye yürüyor - Son Dakika

Bursasu, satışta zirveye yürüyor

30.09.2021 15:46
Bursasu, satışta zirveye yürüyor, System.String[]

Uludağ'ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı.

Uludağ'ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkezde 2020 yılında 160 bin koli olan pet su ürünleri satışının 2021 yılında yüzde 75'lik artışla 280 bin koliye çıktığını belirterek, bu rakamla Bursasu'nun Bursa'da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdiğini söyledi.

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Uludağ'dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oluyor. Kestel'in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında 'Muradiye Su' markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün gamıyla kısa zamanda sektörün önemli bir markası haline geldi. Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 farklı ülke ile Türkiye'de de 22 farklı kentte tüketiciyle buluşan Muradiye su markasına geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bursasu markası da eklendi. Bursa ismi ile su sektöründe daha geniş pazarlara açılmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş uhdesindeki su şişeleme fabrikasında 2019 yılı Eylül ayında 778 bin 615 koli ile en yüksek üretim, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 710 bin koli ile en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Fabrika üretim ve satışında çok önemli bir eşik olan aylık 1 milyon koli barajı da geçtiğimiz ay aşılarak 1 milyon 48 bin 428 koli satış rakamına ulaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üretim ve satışta 1 milyon eşiğinin aşılması mutluluğunu fabrikada düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasına su fabrikasını kente kazandıran geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür ederek başlayan Başkan Aktaş, "Salgın koşullarının devam etmesi, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ham madde temini problemlerine rağmen 2021 yılı ilk 9 aylık üretim miktarımız 5 milyon koliyi aştı. 2020 yılı sonu itibariyle yeni kaynak ve yeni marka Bursasu ile yeni bir hamle başlatıldı. Türkiye'nin damak tadına daha uygun 1991 metre yükseklikten gelen yeni kaynak suyumuz 'doğallığın adı zirvenin tadı' sloganıyla piyasaya sürüldü. 2020 yılına kadar aylık ortalama 80 bin koli olarak seyreden Bursa merkezdeki pet su ürünleri satışı, 2020 yılında ortalama 160 bin koliye, 2021 yılında yüzde 75'lik artışla 280 bin koliye yükseltildi. Bu rakamla Bursasu, Bursa'da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi" diye konuştu.

Korona virüs koşullarına rağmen 2021 yılı için hedefledikleri 7 milyon koli üretim ve satış rakamını gerçekleştirebileceklerini dile getiren Başkan Aktaş, "2022 yılında aylık ortalamada 750 bin koli satış, bir önceki seneye göre iç pazarda yüzde 25, ihracatta 800 bin koli ile yüzde 60 büyüme, damacanada ise aylık 50 bin damacana ile yüzde 60 büyüme hedefliyoruz. Bursa genelinde 26 bayi ve 55 BESAŞ satış noktası olarak damacana dağıtım ağımız bulunuyor. Bu dağıtım ağı ile aylık ortalama 20 bin damacana evlere ulaşıyor. Bunun yanında kurumsal damacana distribütörümüz ile işyerlerine aylık ortalama 10 bin damacana dağıtımı yapılıyor. Şu anda Türkiye geneli toplamda 22 ilde 42 il bayisi ile hizmet veriyoruz" dedi.

Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda mobil iletişim alanında hizmet vermek üzere hepsiburada.com'un bir kuruluşu olan hepsi express ile anlaşma sağladıklarını da vurgulayan Başkan Aktaş, "15 Ekim'den itibaren mobil olarak tüketicilerimizin istedikleri her yerde cep telefonundan sipariş vermesine imkan sağlandı. İhracat anlamında yeni pazar arayışımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri ile geçtiğimiz günlerde imzaladığımız sözleşme çerçevesinde Bursasu, medrar markası ile körfez ülkelerinde satılmaya başlanacak. Yine Almanya merkezli olarak Avrupa'da ürünlerimiz satılıyor. Bütün bu çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkı koyarken ortaya çıkardığımız değeri, diğer ülkelere taşıyarak Bursa'yı ve Bursasu'yu dünya markası haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bursalıların sağlıklı içme suyuna erişimi noktasında altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, diğer yandan doğru ve etkin bir yönetimle, Uludağ'ın zirvesinden gelen doğal kaynak sularını Türkiye ve dünya pazarına sunma gayreti içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Törene katılan Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de birçok şehirde yıllardır çeşmeden su içilemediğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sayesinde Bursalıların çeşmeden en sağlıklı suyu içtiğini, Bursasu ve Muradiye markaları ile Uludağ'ın kaynak sularının da vatandaşla buluşturulduğunu söyledi.

Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş da hem yaptıkları çalışmaları hem de 2022 hedeflerini anlattı.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, davetlilerle birlikte fabrikayı gezdi. - BURSA

Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursasu, satışta zirveye yürüyor
Bursasu, satışta zirveye yürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursasu, satışta zirveye yürüyor - Son Dakika Ekonomi


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