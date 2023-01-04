Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor! Zamlı maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? - Son Dakika
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Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor! Zamlı maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

04.01.2023 18:11
Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor! Zamlı maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmasının ardından yeni bir soru gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

Dün memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıkladı.

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 30 ZAM

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur ve emeklilere yapılan zammın yanı sıra enflasyon farkı yüzde 7,84, toplu sözleşme zammı ise yüzde 8 oldu. Tüm verilerin açıklanmasının ardından zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

15 OCAK'TAN İTİBAREN YATMAYA BAŞLIYOR

Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

YORUMLAR
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Memur ve emekli maaşlarının yüzde 30'a yükseltilmesine muhalefetten tepki: Sınavda hiçbir şey yapamayacağını idrak eden öğrencinin telaşına kapıldılar Memur ve emekli maaşlarının yüzde 30'a yükseltilmesine muhalefetten tepki: Sınavda hiçbir şey yapamayacağını idrak eden öğrencinin telaşına kapıldılar Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Memur maaşları için seyyanen zam yapılması gerekiyor' Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Memur maaşları için seyyanen zam yapılması gerekiyor'

Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca memur ve emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor! Zamlı maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? - Son Dakika


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