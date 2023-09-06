DEVA Partisi lideri Babacan\'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor

Hükümetin ekonomideki Orta Vadeli Programı'na tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor. Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor." dedi.

ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlendiği 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de 4 temel amaç olduğunu belirtti. Yılmaz, "Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir." derken, hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65, dolar hedefi ise 23 lira 88 kuruş oldu.

BABACAN: ERDOĞAN HALA YÜKSEK ENFLASYON KONUSUNDA KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ SORUMLU GÖSTERİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin açıkladığı OVP'ye tepki gösterdi. Babacan, şunları söyledi: "Bugünkü Orta Vadeli Program (OVP) konuşması gösterdi ki; Sayın Erdoğan yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor. Devleti batırma projesi olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda samimi bir itiraf yapmak yerine kelime oyunlarıyla KKM'yi savunuyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRECEK HİÇBİR SOMUT ADIM YER ALMIYOR"

Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor. OVP'de Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak hiçbir somut adım yer almıyor. OVP'de rant gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir adım yok. Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak.

"OVP, SOYUT VE GENEL İFADELERİ TEKRARLAMAKTAN ÖTEYE GİTMİYOR"

OVP yapısal adımlar konusunda bugüne kadar tekrarlanan soyut ve genel ifadeleri tekrarlamaktan öteye gitmiyor. Özetle, yapılan yanlışlardan bahsetmeyen, içsel tutarlılığı zayıf, somut adımlar yerine soyut ve genel ifadeler içeren bir programla güven tesis edilemez, öngörülebilirlik sağlanamaz."



