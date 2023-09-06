DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor - Son Dakika

DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor

DEVA Partisi lideri Babacan\'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor
Son Güncelleme: 06.09.2023 19:29

Hükümetin ekonomideki 3 yıllık yol haritasını belirlediği Orta Vadeli Program'a DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tepki gösterdi. Babacan, "Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor." ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu ise, "Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? OVP kaybedilen 10 yılın belgesi olmuş." dedi.

Hükümetin ekonomideki Orta Vadeli Programı'na tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor. Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor." dedi.

ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANDI

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlendiği 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de 4 temel amaç olduğunu belirtti. Yılmaz, "Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir." derken, hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65, dolar hedefi ise 23 lira 88 kuruş oldu.

BABACAN: ERDOĞAN HALA YÜKSEK ENFLASYON KONUSUNDA KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ SORUMLU GÖSTERİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin açıkladığı OVP'ye tepki gösterdi. Babacan, şunları söyledi: "Bugünkü Orta Vadeli Program (OVP) konuşması gösterdi ki; Sayın Erdoğan yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor. Devleti batırma projesi olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda samimi bir itiraf yapmak yerine kelime oyunlarıyla KKM'yi savunuyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRECEK HİÇBİR SOMUT ADIM YER ALMIYOR"

Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor. OVP'de Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak hiçbir somut adım yer almıyor. OVP'de rant gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir adım yok. Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak.

"OVP, SOYUT VE GENEL İFADELERİ TEKRARLAMAKTAN ÖTEYE GİTMİYOR"

OVP yapısal adımlar konusunda bugüne kadar tekrarlanan soyut ve genel ifadeleri tekrarlamaktan öteye gitmiyor. Özetle, yapılan yanlışlardan bahsetmeyen, içsel tutarlılığı zayıf, somut adımlar yerine soyut ve genel ifadeler içeren bir programla güven tesis edilemez, öngörülebilirlik sağlanamaz."

DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor


Orta vadeli program, Ali Babacan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi
18:27 Sakarya'da evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:43 Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
17:15 Kırıkkale'de bir kişi, babasından harçlık alamayınca evi yaktı
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:25 Kırklareli'ndeki sel felaketinde çiftliği giden adam 3 kişiyi ölümden kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 19:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Erdoğan, tek hane enflasyonu kağıt üstünde bile 2026 sonunda görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement