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DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil - Son Dakika

DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil

16.12.2021 16:33
DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 lira olarak açıklamasının ardından DİSK'ten ilk tepki geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek "Asgari ücret zammı suya yazılan yazıdır'' dedi.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugün yapılacak asgari ücret görüşmelerindeydi. 4 bin 250 lira olarak açıklanan 2022 asgari ücretinin 2021 yılında açıklanan asgari ücretin ocak ayındaki dolar değeri ile karşılaştırıldığında azaldığı ifade edilirken; muhalefet ve sendikalardan ilk tepkiler de gelmeye başladı.

DİSK'TEN İLK TEPKİ

Geçtiğimiz pazar günü asgari ücretin 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyleyerek bir Kartal Meydanı'nda bir miting düzenleyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama yeni ücrete tepki gösterdi. Çerkezoğlu, bu asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek "Asgari ücret zammı suya yazılan yazıdır'' dedi.

2022 yılının bahar döneminde asgari ücret komisyonun yeniden toplanmasını talep eden Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

''-Talebimiz 2022 bahar aylarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesidir.

-Talebimiz bütün emek gelirlerinin, ücretlerin, maaşların ve emekli aylıklarının asgari ücret kadar artırılmasıdır.

-Talebimiz en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasıdır.

Türkiye işçi sınıfının asgari ücrete mahkûm edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmalı, toplu iş sözleşmesi kapsamı genişlemelidir.

Asıl çözüm örgütlü toplum ve sendikalı işçidir!''

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkesoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

''Soruyoruz: Ocak 2022'de diğer işçi ücretleri, maaşlar ve emekli aylıkları ne kadar artacak?

2022 yılı asgari ücreti asgari geçim indirimi (AGİ) dahil 4.250 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı. Bu zam bu korkunç pahalılıkta emekçilerin derdine derman olmaz.

Ancak önemli olan asgari ücrette ne kadar artış olduğu, yüzde kaç arttığı değil asgari ücretin bugünkü geçim şartları içinde işçinin ve ailesinin geçimini karşılamaya yetip yetmediğidir.

Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik kriz, TL'de yaşanan büyük değer kaybı ve yaşanan korkunç pahalılık dikkate alınmadan asgari ücret artış oranını konuşmak anlamlı değildir.

Açıklanan asgari ücretle geçinmek mümkün değildir. 2022 yılı için belirlenen asgari ücret geçinmeye yetecek düzeyde değildir. Yapılan asgari ücret zammının büyük bölümü yaşanan pahalılık nedeniyle zaten çoktan yok olup gitti. Kalanı da birkaç ay içinde eriyip gidecek. Ortada gerçek anlamda zam yoktur. Asgari ücret artışı, pahalılıkla yaşanan alım gücü kaybını dahi telafi etmekten uzaktır.

Bu pahalılıkta 4250 TL asgari ücreti işçileri "enflasyona ezdirmedik" diye böbürlenerek ilan edenleri bu asgari ücretle bir ay yaşamaya davet ediyoruz!

Yaptığımız hesaplamaya göre Kasım 2021 için dört kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı 10 bin 700 TL civarındadır. Bu fiyatlara Aralık 2021 ayındaki fiyat artışları ve döviz krizinin etkisiyle 2020'de yaşanacak pahalılık dahil değildir. 2022 yılı içinde de yoksulluk sınırının çok daha yükseleceği, pahalılığın dayanılmaz hale geleceği sır değildir.

Ocak 2021'de asgari ücret 386 dolara karşılık geliyordu. Bugün açıklanan zamlı 2022 asgari ücreti (15,5 TL dolar kuru üzerinden) 275 dolara karşılık geliyor. Emekçiler zamlı asgari ücretle bile 110 dolar civarında kayba uğramıştır. Asgari ücretin 2022'de ne kadar eriyeceği belli değil. Zamlı haliyle bile Türkiye'de asgari ücret Avrupa'nın en düşük iki asgari ücretinden biri durumundadır. Türkiye'deki asgari ücret zamlı haliyle dahi Çin'in altındadır.

Bu mudur son 45 yılın en yüksek asgari ücret artışı!

Türkiye bu zamlı asgari ücretle de ucuz emek ülkesi olmaya devam edecektir.

Kasım 2021 resmi enflasyonuna göre dar gelirli kesimlerin gıda enflasyonu yüzde 40 civarındadır. Bu oran önümüzdeki aylarda çok daha artacaktır. Halkın hissettiği pahalılık ise resmi verilerin çok çok üstündedir. Asgari ücrete yapılan zam, suya yazılan yazı gibi birkaç ay içinde eriyip gidecektir.

Bu asgari ücret artışını yeterli görmüyoruz ancak bu artışın bütün emekçilere yansıması için Ocak 2022'de tüm işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıkları da en az asgari ücret artışı oranında artmalıdır. Aksi durumda asgari ücrete gelen zam oranı diğer emek gelirlerine yansımadığı sürece bir anlam ifade etmeyecektir.

Eşitlik ve adalet bunu gerektirir.

Emeklinin 1.500 TL aldığı, işçilerin ve memurların resmi enflasyonun yarısı kadar zam aldığı bir ortamda Türkiye hızla asgari ücretliler ülkesi haline gelecektir.

Bu asgari ücret zammı büyük ölçüde eridi, kalanı da birkaç ayda eriyecektir.

-Talebimiz 2022 bahar aylarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesidir.

-Talebimiz bütün emek gelirlerinin, ücretlerin, maaşların ve emekli aylıklarının asgari ücret kadar artırılmasıdır.

-Talebimiz en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasıdır.

Türkiye işçi sınıfının asgari ücrete mahkûm edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmalı, toplu iş sözleşmesi kapsamı genişlemelidir.

Asıl çözüm örgütlü toplum ve sendikalı işçidir!''

DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil

Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret, DİSK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil - Son Dakika Ekonomi


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