Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı

Türkiye enerji alanında yaptığı ataklara dün bir yenisini daha ekledi. 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle dün Mersin'den ilk seferine uğurlandı. Gemi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun en güçlüsü olarak görev yapacak Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi oldu.

7 EKİM'E KADAR DOĞU AKDENİZ'DE OLACAK

Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de olacak ve hidrokarbon arama çalışmalarını, Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusunda yürütecek. Türkiye için tarihi bir gün yaşanırken dünya medyasında ise bu güzel gelişme bazı rahatsızlıklar yarattı.

DÜNYA MANŞETLERİNDE

Hemen hemen her ülkenin manşetlerinde yer verdiği Abdülhamit Han gemisi için Yunan Kathimerini gazetesi, "Türkiye, yıkıcı uluslararası gelişmelerin ortasında Abdülhamid Han sondaj kulesiyle kendine ait payı istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli ABC News ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Salı günü ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisini göreve çıkardı. Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Yavuz Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi" ifadeleriyle duyurdu.

Al Jazeera ise "Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine yeniden başladı. Doğu Akdeniz'de yaklaşık iki yıl sonra, bir Türk sondaj gemisi bölgede gaz aramak için Mersin limanından hareket etti." ifadeleriyle gelişmeyi takipçilerine aktardı.

Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü. Söz konusu metinde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.

Dubai merkezli Al Arabiya, Abdülhamit Han gemisinin ilk seferine çıkmasını, "Türkiye, iki yıllık bir aradan sonra Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon sondaj faaliyetlerine yeniden başladı." ifadeleriyle duyurdu.