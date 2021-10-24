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Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi - Son Dakika

Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi

24.10.2021 11:14
Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi

Antalya, Isparta ve Burdur'daki ağaç mamulleri ve maden sektöründeki firmalar, yeni pazar arayışları için rotayı Afrika'ya çevirdi.

Antalya, Isparta ve Burdur'daki ağaç mamulleri ve maden sektöründeki firmalar, yeni pazar arayışları için rotayı Afrika'ya çevirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgenin ihracatını artırmak ve daha farklı ülkelere ihracat yapabilmek amacıyla yaptıkları komite çalışmalarında Afrika pazarının öne çıktığını söyledi.

Komite bazında yapılan araştırmada Afrika ülkelerinde özellikle ağaç ve orman mamulleri ile maden sektörlerinde ciddi talep olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bölgenin de bu alanda ciddi üretim potansiyeline sahip bulunduğunu, firmaların yeni pazarlara açılmak istediklerini dile getirdi.

İki ülkeye sektörel ziyaret

Çavuşoğlu, bölge olarak Afrika ülkelerindeki ihtiyacı gidermek istediklerini söyledi.

"Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 230 milyon dolar gibi ağaç ve orman ürünleri ihracatımız var." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Afrika'ya girersek rakamlarımızı ciddi oranda artıracağımızı düşünüyoruz. Sadece ihracat yapan firmalar değil, yapmak isteyen firmalar da var. Bunları da gündeme aldığımızda rakamların ciddi artacağını göreceğiz. Şu anda Afrika'ya ihracatımız var ama yoğun değil, beklentilerimizi karşılamıyor. Bunu daha üst düzeye çekeceğiz. Özellikle Kuzey Afrika'da ciddi eksik görüyoruz. Kuzey Afrika ülkelerinden ikisine aynı anda sektörel heyetle ziyaret düzenleyerek hızlı bir aktivasyona girmek istiyoruz."

İlk etapta kısa vadede yaklaşık 75 milyon dolarlık ihracat

Tunus, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerin ciddi ithalat gerçekleştirdiğine değinen Çavuşoğlu, bu ithalatta Türkiye'nin payının ise düşük olduğunu bildirdi.

Bu payı bölge olarak artırmak için kolları sıvadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Suntasından kapısına, inşaat malzemelerinin tümüne karşı bir talep var. İlk etapta Afrika'ya 50 ile 75 milyon dolar arasında kısa vadede giriş yapabilirsek sonrasında hedeflerimizi daha iyi rakamlara çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bölgenin ağaç ve maden sektörleri konusunda da iyi konumda olduğunu vurgulayarak, ihracat yapan 25 sektör arasında ağaç ve maden sektörünün en fazla dış satımın gerçekleştirildiği ilk 5'te yer aldığını bildirdi.

Bu alanda Türkiye genelinde söz sahibi olmuş firmaların da bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, yeni pazar alanlarıyla bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Afrika'ya yönelik gezi düzenlediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu ziyaretin ihracata önemli katkı sunacağını ifade etti.

Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi
Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Burdur, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ağaç mamulleri ve maden ihracatçıları rotayı Afrika'ya çevirdi - Son Dakika
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