Üye Girişi
Bakan Varank "3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı"nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank "3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı"nı ziyaret etti Açıklaması

06.10.2021 13:25
Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de savunma sanayisi alanında yatırım açısından büyük imkanlar bulunduğunu belirterek, "Yerli ya da yabancı ayırmıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de savunma sanayisi alanında yatırım açısından büyük imkanlar bulunduğunu belirterek, "Yerli ya da yabancı ayırmıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesince düzenlenen "3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS" Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'yla zirve kapsamındaki fuarı ziyaret etti.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen fuarın sınır güvenliği alanında çalışan firmaları buluşturmak üzere kurgulandığını ifade ederek, savunma sanayisinde faaliyet gösteren bütün firmaların fuara ilgi duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisi teknolojileri anlamında büyük başarılar yakaladığına dikkati çeken Varank, yurt dışından milli ürünlere ilginin oldukça arttığını dile getirdi.

Sektörün birbirini tanıması ve yatırım yapmak isteyen firmaların buluşmaları anlamında bu tip fuarların önemini vurgulayan Varank, fuarın Ankara'da düzenleniyor olmasını da önemsediğini bildirdi.

"Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz"

Bakan Varank, ziyaret ettiği firmaların çoğunun fabrikalarını da gezdiğini, firmaların günden güne gelişmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Sektörün ne kadar hızlı ve dinamik olduğunu fuarda görebildiklerini anlatan Varank, "Savunma sanayisi alanlarında Türkiye'de yatırım açısından büyük imkanlar var. Yerli ya da yabancı ayırmıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz." diye konuştu.

Ürünler hakkında bilgi aldı

Bakan Varank, fuar kapsamında kurulan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, Meteksan, Havelsan'ın stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Varank, tarım sektöründe kullanılacak yerli dronu geliştiren CRN Aerospace, Çengaver ve Çağatay insansız hava araçlarını geliştiren Uavera ve Coşkunöz Savunma ve Havacılık Şirketinin stantlarını da ziyaret etti, ürünleri inceledi.

Huğlu Av Tüfekleri standına da uğrayan Varank, firmaya ihracatını artırması ve yurt dışında montaj atölyeleri kurması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Varank, Koç Bilgi ve Savunma Sistemleri, Milsoft gibi yazılım firmalarının yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldı.

Turaç Hafif Silah Mühimmatları Şirketinin standını ziyareti sırasında daha önce firmanın fabrikasını da gezdiklerini hatırlatan Varank, buradaki ürünlerle atış yarışmasına katıldığını anımsattı.

Varank, Çankırı-Şabanözü'nde "patlayıcı madde ihtisas organize sanayi bölgesi"nin kurulumunu başlattıklarını belirtti.

Savunma sanayisine gıda tedariki yapan Yayla Gıda standını da ziyaret eden Varank, 15 bin Hacettepe Üniversitesi öğrencisinin bir öğünlük yemeklerinin karşılanması için firmadan söz aldı.

Bakan Varank 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı nı ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı nı ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı nı ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı nı ziyaret etti Açıklaması
Bakan Varank 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı nı ziyaret etti Açıklaması

Mustafa Varank, Yatırım, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank '3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu'ndan Uğurcan Çakır'a füze! Başarılı kaleci kıpırdayamadı 13:26 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu'ndan Uğurcan Çakır'a füze! Başarılı kaleci kıpırdayamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var
Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor 12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu 11:57 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
13:29 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak
13:26 1950-2020 yılları arasında Kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı
13:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
12:57 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi
12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var
12:26 İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi
12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak         
13:30
1950-2020 yılları arasında Kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı 1950-2020 yılları arasında Kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı         
13:26
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün denizde satış yapıyor 82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün denizde satış yapıyor         
11:45
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin         
09:38
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 13:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank "3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Fuarı"nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement