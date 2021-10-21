Başkent'te "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı

Başkentte Kars, Ardahan ve Iğdır'ın yöresel lezzetleri ve kültürel değerlerinin sergilendiği tanıtım günleri başladı.

Anfa-Altınpark'ta başlayan ve 24 Ekim'e kadar sürecek tanıtım günlerinin açılışı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan katılımıyla yapıldı.

Etkinlikte AA'ya konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Kars ve Ardahan'ın kendisinin ata diyarı olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler hemşehrileri ve uzak olanları yakın ediyor, yakın olanları bir araya getiriyor. Tarihlerini ve coğrafyalarını hatırlatıyor, o güzellikleri yaşatıyor. Bu tür şeyleri bence bütün illerin tertip etmesi lazım." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan ise etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kars, Ardahan, Iğdır bizim serhat illerimiz, kahramanlıklarla dolu bir mazisi var. Tüm halkımız buraya gelsinler Anadolu'nun gidemedikleri yörelerindeki lezzetleri tatsınlar, oradaki tanımadıkları folklorunu da burada tanısınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Federasyonu (KAI) Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım da amaçlarının Kars, Ardahan ve Iğdır'ın özelliklerini ve güzelliklerini en iyi şekilde anlatmak olduğunu dile getirerek, "Çeşitli sürprizlerimiz olacak, mevlidimiz olacak tüm şehitlerimiz için Ebul Hasan Harakani hazretlerimiz için bir program yaptık. Böyle yerler aktarma merkezleridir. Bizden sonra gelecek nesillere göreneklerimiz ve geleneklerimizi en iyi şekilde aktarmak, insanların bir arada hasbihal etmesi için bu tanıtım günlerini çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte üç şehrin yöresel lezzetlerinin yanı sıra stantlarda çeçil ve kaşar peyniri, tereyağı ile karakovan balı yöresel lezzet sevenlerle buluşturuldu.

Ayrıca yöresel sanatçı ve aşıklar ile Kafkas halk oyunları grupları gösterilerini sergilediği etkinlikte, Ardahan Üniversitesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun birlikte düzenledikleri fotoğraf yarışmasında ilk elliye giren ve üç şehrin kültür ve güzelliklerini anlatan fotoğraflar başkentlilerin beğenisine sunuldu.