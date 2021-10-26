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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.10.2021 18:58
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,120,59-33,85
Acıpayam Selüloz16,230,74-4,69
Adel Kalemcilik25,601,59-23,33
Adese Gayrimenkul1,180,85-57,86
Afyon Çimento3,480,87-31,90
AGESA Hayat Emeklilik19,84-0,4515,78
Ak Enerji1,940,52-12,22
Akbank5,580,72-17,43
Akçansa15,831,02-1,69
Akdeniz Yatırım Hold.1,911,06-20,52
Akfen GMYO6,03-3,83130,96
Akın Tekstil31,280,84-1,51
Akiş GMYO1,832,81-34,46
Akmerkez GMYO40,069,99-35,20
Aksa22,500,0962,87
Aksa Enerji7,280,6995,70
Aksigorta7,05-1,26-15,15
Aksu Enerji17,89-0,06137,04
Alarko Carrıer297,000,68-18,30
Alarko GMYO22,620,09-10,70
Alarko Holding9,370,759,96
Albaraka Türk1,760,00-9,28
Alcatel Lucent Teletaş25,885,37-12,74
Alkim Kağıt14,940,6115,42
Alkim Kimya17,230,3522,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,44-5,26-1,76
Altınyunus Çeşme53,25-0,376,59
Anadolu Efes22,400,814,86
Anadolu Grubu Holding27,203,904,12
Anadolu Hayat Emek.9,270,2215,36
Anadolu Isuzu20,003,8411,11
Anadolu Sigorta6,040,83-16,35
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,46-1,23

Anel Elektrik2,710,00-14,51
Arçelik33,561,1517,93
ARD Bilişim Teknolojileri44,781,08-6,86
Arena Bilgisayar9,520,53-12,68
Armada Bilgisayar55,409,9212,88
Arsan Tekstil4,610,2215,66
Arzum Ev Aletleri17,390,69-28,03
Aselsan16,971,74-7,01
Ata GMYO4,21-4,32-23,59
Atakule GMYO2,68-0,7414,48
Atlantis Yatırım Holding5,900,856,12
Atlas Yat. Ort.1,340,75-23,43
ATP Bilgisayar36,000,84

Avrasya GMYO1,85-0,54-29,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,30-0,43-28,13
Avrupa Yatırım Holding6,29-1,724,83
Aydem Enerji6,902,83

Ayen Enerji5,703,835,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,563,0073,41
Aygaz18,35-0,7029,35
Bagfaş21,404,097,00
Bak Ambalaj19,350,52-2,16
Balatacılar Balatacılık8,600,124,37
Bantaş Ambalaj3,29-0,605,22
Banvit64,950,1524,90
Başkent Doğalgaz GMYO34,300,94

Baştaş Başkent Çimento9,26-4,34-46,69
Batı Çimento15,29-4,44224,63
Batısöke Çimento2,51-1,182,87
Bayrak Taban Sanayi8,00-0,37-24,60
Bera Holding10,20-0,10-49,70
Berkosan Yalıtım7,983,64-10,54
Beşiktaş Futbol Yat.6,234,7154,21
Beyaz Filo9,030,67-10,41
Bilici Yatırım14,70-2,07165,66
Bim Mağazalar62,151,14-12,83
Biotrend Çevre ve Enerji27,00-6,25

Birko Mensucat1,062,91-4,50
Birleşim Mühendislik9,853,14

Birlik Mensucat2,040,99-41,04
Bizim Mağazaları12,572,11-16,06
BMS Çelik Hasır8,150,87

Boğaziçi Beton Sanayi4,470,90

Borusan Mannesmann23,72-0,42-14,68
Borusan Yat. Paz.333,700,82-26,54
Bosch Fren Sistemleri827,900,96-32,67
Bossa27,921,8256,41
Brisa24,001,5223,95
Burçelik21,960,834,47
Burçelik Vana21,120,38-57,47
Bursa Çimento3,750,54-24,66
Carrefoursa41,980,48-41,53
Casa Emtia Petrol122,50-1,3715,57
Ceo Event Medya8,391,4530,48
Coca Cola İçecek81,751,3028,72
Cosmos Yat. Holding11,20-4,2738,96
Credıtwest Faktorıng4,630,00-21,12
Çan2 Termik14,49-0,41

Çelebi161,705,41-11,41
Çelik Halat6,311,12-30,64
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş14,151,00-9,94
Çimbeton212,101,39-28,47
Çimentaş26,38-0,68-27,05
Çimsa31,262,0275,62
Çuhadaroğlu Metal8,44-0,8210,95
Dagi Giyim2,97-0,67-12,81
Dagi Yatırım Holding11,87-0,17-7,98
Dardanel2,791,82-47,61
Datagate Bilgisayar12,45-0,80-22,72
Demısaş Döküm9,280,2243,31
Denge Holding1,41-1,40-53,58
Deniz GMYO1,590,00-13,68
Derimod8,992,04-7,70
Derlüks Yatırım Holding4,97-0,80-43,65
Desa Deri7,940,89-18,48
Despec Bilgisayar9,301,31-28,79
Deva Holding23,960,59-0,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,26-0,184,50
Diriteks Diriliş Tekstil4,400,0017,96
Ditaş Doğan18,17-0,1139,71
DO-CO856,70-1,4635,98
Doğan Burda47,905,88113,46
Doğan Holding2,661,53-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan4,350,93-0,68
Doğuş GMYO8,96-0,889,67
Doğuş Otomotiv35,382,2036,48
Döktaş Dökümcülük30,005,26-2,02
Duran Doğan Basım16,130,2553,77
Dyo Boya10,130,20-9,93
Eczacıbaşı İlaç6,082,36-15,58
Eczacıbaşı Yatırım37,242,4238,34
E-Data Teknoloji9,550,10

Edip Gayrimenkul3,78-4,5513,86
Ege Endüstri1.237,000,30-25,70
Ege Gübre184,600,3328,68
Ege Profil30,802,46-18,19
Ege Seramik14,93-1,3954,51
Egeplast23,68-0,50-28,89
Ekiz Kimya6,231,30-12,62
Emek Elektrik3,066,997,17
Eminiş Ambalaj18,791,57-49,00
Emlak Konut GMYO1,970,00-6,84
Enerjisa Enerji11,710,341,56
Enka İnşaat10,921,1155,07
Erbosan114,009,93181,10
Ereğli Demir Çelik20,001,8852,25
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,240,93

Ersu Gıda4,588,79-7,29
Escar Turizm Taşımacılık21,88-0,36

Escort Teknoloji5,120,79-22,07
Esenboğa Elektrik28,784,8151,26
Etiler Gıda4,95-0,6024,37
Euro Kapital Yat. Ort.4,83-1,0226,46
Euro Trend Yat. Ort.3,380,30-4,47
Euro Yat. Ort.3,60-4,76-18,94
Euro Yatırım Holding1,870,00-34,15
Europap Tezol Kağıt13,860,22

Fade Gıda7,92-1,2552,26
Fenerbahçe Futbol30,441,742,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,351,29-20,28
F-M İzmit Piston106,602,11-13,05
Fonet Bilgi Teknolojileri12,521,05-3,91
Ford Otosan189,000,2154,74
Formet Metal ve Cam1,281,59-47,82
Frigo Pak Gıda22,76-1,478,48
Galata Wind Enerji4,390,92

Galatasaray Sportif3,46-0,86-14,57
Garanti Bankası9,241,76-8,97
Garanti Faktoring13,563,2721,83
Garanti Yat. Ort.2,77-0,72-13,87
Gedik Y. Men. Değ.6,800,7414,75
Gediz Ambalaj16,25-1,4621,27
Gelecek Varlık Yönetimi13,40-1,54

Gen İlaç12,850,00

Gentaş3,191,27-29,32
Gersan Elektrik5,524,15-10,10
Girişim Elektrik Sanayi22,721,43

Global Men. Değ.5,990,84-0,33
Global Yat. Holding1,911,06-45,63
Good-Year8,70-0,469,18
Göltaş Çimento38,241,32-6,83
Gözde Girişim6,112,35-23,43
GSD Denizcilik4,32-1,5977,40
GSD Holding2,68-2,556,77
Gübre Fabrik.68,505,96-20,40
Güler Yat. Holding2,540,79-26,65
Halk GMYO2,62-1,13-14,04
Hatay Tekstil16,61-0,9521,81
Hedef Girişim2,720,007,73
Hedef Holding2,599,75

Hektaş8,772,2164,16
HUB Girişim10,00-6,28-45,05
Hürriyet Gzt.2,262,267,62
ICBC Turkey Bank5,300,19-18,46
İdeal Finansal Teknolojiler43,021,27219,61
İdealist GMYO2,17-0,46-8,56
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,841,20-32,80
İhlas Gazetecilik0,891,14-63,87
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,84-1,18-26,32
İndeks Bilgisayar6,550,9240,98
Info Yatırım4,530,00-3,01
İntema37,024,81-7,22
Inveo Yatırım Holding29,660,41104,94
İpek Doğal Enerji13,430,152,68
İskenderun Demir Çelik13,391,4448,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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