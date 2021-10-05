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Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı - Son Dakika

Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı

05.10.2021 16:21
Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı, System.String[]

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin merakla beklediği buluşma, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin merakla beklediği buluşma, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Tarım ve hayvancılık sektörünün 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmaları olan BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve BURSA 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı 1000'in üzerinde yabancı iş insanı ile ulusal ve uluslararası ölçekte 200'e yakın firmayı bir araya getirecek. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği törenle kapılarını açan fuarlar, 9 Ekim tarihine kadar traktör şovları, yarışmaları ile devam edecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, TARMAKBİR iş birliği ile düzenlenen fuarlarda tarım ve hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojiler sergilenecek. Fuarlara Balkan ülkelerinin tamamı, Rusya- Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi Orta Afrika ülkeleri ve İran'dan binin üzerinde yabancı iş insanının katılması bekleniyor.

Tarımda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden Bursa'da 2 yıl aradan sonra tarım ve hayvancılık sektörünün en kapsamlı buluşmalarından olan fuar, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği törenle başladı. BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, en yeni teknolojileri gözler önüne sererken düzenlenecek şovlar ve yarışmalarla da görsel bir şölen yaşatacak.

"BURSA 60 BİN TONU AŞAN ÜRETİMİYLE EKONOMİYE 400 MİLYON DOLARA YAKIN GETİRİ SAĞLIYOR"

Açılış sırasında yaptığı konuşmada fuarların tüm dünyada ekonomik gelişimin ve etkileşimin temel araçlarından biri olduğunu kaydeden Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa olarak bir fuar şehriyiz. Bursa, sanayisinin yanı sıra tarım faaliyetleriyle de ön plana çıkmaktadır. Bursa deyince akıllara tarım gelmektedir. Bursa bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada tarım organizasyonunu en iyi oluşturan il olmuştur. Şehrimiz 60 bin tonu aşan tarımsal üretim ihracatı ile ülke ekonomisine 400 milyon dolara yakın bir getiri sağlamaktadır. Tarımın yanı sıra hayvancılığıyla da Türkiye hayvancılığında büyük bir öneme sahiptir. Şehrimizde sanayiyi hızla geliştirirken tarım faaliyetlerini de ileriye taşımamız büyük bir önem arz etmektedir" dedi.

"TARIM FUARLARININ EN GÜÇLÜ HALKALARINDAN"

18'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nın her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çeken Canbolat, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yeni teknolojilerle buluşması, ürün kalitesinin artırılması bakımından bu iki fuarın üreticilerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İki fuarımız da tarım ve hayvancılık sektörünün en güçlü platformudur. Pandemi şartlarına rağmen dünyanın pek çok ülkesinden binin üzerinde iş insanını bu fuarlarda ağırlayacağız. Açılışını yaptığımız bu fuar, tarım fuarlarının en güçlü halkalarındandır. Ürün çeşitliliğini ve verimliliğini artıran teknolojik gelişmeleri ve tarımsal üretim modellerini topluca sunan bu fuarımız, sürdürülebilir modern tarım uygulamalarına önemli bir basamak oluşturacaktır" ifadelerinde bulundu.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRLERİNE FUAR KATKISI

Fuarlar aracılığıyla tarım ve hayvancılık sektörünün ulaştığı son noktayı gözler önüne sereceklerini belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Fuarlarımız tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için çok büyük önem taşıyor. Bu sene tarım ve hayvancılık sektörlerinin 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapmak için kapsamlı bir hazırlık dönemi geçirdik. Balkan ülkelerinin tamamı, Rusya-Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Fas, Tunus Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra; Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya gibi Orta Afrika ülkeleri ve İran'dan pandemi şartlarına rağmen 1000'in üzerinde yabancı iş insanını ağırlayacağız. Türkiye çapında 50'nin üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Fuar Arena etkinliğinde fuar süresince traktör ve ekipman şovları ve çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Bu sene tüm ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımız fuardan keyifle ayrılacak" diye konuştu.

"FUARLAR İHRACAT FAALİYETLERİNE DEĞER KAZANDIRACAK"

Fuarların salgın döneminde yapılan ilk önemli buluşmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, "Fuarlara özellikle yabancı ziyaretçi ilgisi hayli büyük. Fuarlar aracılığıyla Türkiye'den büyük çaplı alımlar yapmayı planlıyorlar. Hem katılımcı hem de ziyaretçi sayıları açısından beklentinin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. Sektör son bir yıldır oldukça hareketli ilerliyor. Oldukça yüksek miktarlarda ihracat performansı sergiliyor. Fuarların ihracat faaliyetlerine büyük bir değer kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

2021 YILI YENİ BİR REKORA İŞARET EDİYOR

Pendeminin Türk tarım sektörünün gelişimine büyük bir katkı sunduğunu kaydeden İleri, tarım makineleri sektörüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü dünya pandemide tarım üretiminin öneminin farkına vardı. Hem 2019'dan ertelenen talepler hem tarıma yeniden yöneliş hem de ülkelerin ihracatlarını kısıtlamaları sektörümüzün önünü açtı. Sadece kuraklık dolayısıyla Nisan ayından bu yana üretimde zayıflama oldu. Ama bütün olarak değerlendirdiğimizde diğer makine sektörlerine göre geçen seneyi çok iyi geçirdik. Hatta makine sektöründe 22 alt segment arasında birinci olduk. Bu ihracatımıza da yansıdı. İhracatta 1 milyar doları aştık. 2021 yılı 8 aylık rakamlara baktığımızda yüzde 34'lük büyüme görüyoruz. Bu da yıl sonu itibarıyla yeni bir rekora işaret ediyor."

ULUSLARARASI VERİMLİ İŞ BİRLİKLERİ BEKLENİYOR

Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojiler, her iki fuara damga vuracak. Traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, fidan, tohum, çiçekçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri ve hayvan sağlığı ekipmanları fuarlarda sergilenen ürünler arasında yer alacak. BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nın 5-9 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde verimli iş birliklerine sahne olması bekleniyor. Fuarlar 9 Ekim Cumartesi akşamı 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.


Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı
Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı
Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı
Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı
Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı
Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı

Togo Cumhuriyeti, Tohumculuk, Bursa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve hayvancılık fuarı Bursa'da başladı - Son Dakika Ekonomi


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