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Kiralık konutların ilanda kalma süresi kısaldı - Son Dakika

Kiralık konutların ilanda kalma süresi kısaldı

19.10.2021 16:29
Kiralık konutların ilanda kalma süresi kısaldı

sahibinden.com verilerine göre kiralık konutların Türkiye genelinde ilanda kalma süresi eylülde önceki aya göre 4,3 gün kısaldı.

sahibinden.com verilerine göre kiralık konutların Türkiye genelinde ilanda kalma süresi eylülde önceki aya göre 4,3 gün kısaldı.

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporu açıklandı.

İstanbul ilçelerinde yaşanana kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttı ilçe yüzde 92,6 ile Beykoz olurken, onu yüzde 89 ile Sarıyer, yüzd e86,8 ile Tuzla, yüzde 84,5 ile Maltepe, yüzde 80,9 ile Ataşehir takip etti.

En düşük kira artış oranı yüzde 27,6 ile Bayrampaşa'da görülürken, onu yüzde 33,3 ile Eyüpsultan, yüzde 33,7 ile Esenler, yüzde 38,9 ile Güngören izledi. ???????

Konutların kira ücretinde en yüksek rakam Sarıyer'de, en düşük ise Sultanbeyli'de görüldü.

Ülke genelinde yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızındaki yükseliş eylülde de devam etti. Ağustosta yüzde 38,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı, eylülde yüzde 42,3'e yükseldi. Eylül 2020'de 3 bin 259 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut metrekare fiyatı, geçen ay 4 bin 637 liraya ulaştı.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 66 ile Muğla, yüzde 65,5 ile Aydın, yüzde 54,6 ile Şanlıurfa, yüzde 52,9 ile Mersin, yüzde 51,6 ile Balıkesir olarak sıralandı.

En düşük artış hızı ile yüzde 32,4 ile Malatya'da, yüzde 31,6 ile Manisa'da, yüzde 31,4 ile Kayseri'de, yüzde 31,2 ile Van'da, yüzde 30 ile Kocaeli'de görüldü.

İstanbul ve İzmir'de satılık ilan sayısı artarken, Ankara'da düştü

Eylül verilerine göre üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6'dan yüzde 6,8'e, Ankara'da yüzde 5,9'dan yüzde 6,1'e, İzmir'de ise yüzde 4,9'dan yüzde 5,9'a yükselerek Türkiye geneli ile aynı artış eğilimini izledi.

Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 1,4, İzmir'de yüzde 1,8 yükselirken, Ankara'da yüzde 1,1 geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 14,8, Ankara'da yüzde 2,8, İzmir'de ise yüzde 22,1 artış gösterdi.

Lüks konut fiyatlarındaki yükseliş eylülde de sürdü. Lüks konut fiyat endeksi TÜFE'yi 35 puan aştı. Önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,5, TÜFE ise yüzde 1,3 yükseldi.

Eylülde ilan fiyatı artışı geçen yılın aynı dönemine göre lüks konutlarda yüzde 51,4, ucuz konutlarda ise yüzde 32,2 arttı. Ortalama satılık metrekare fiyatı lüks konutlarda 14 bin 365 TL, ucuz konutlarda ise 2 bin 411 TL oldu.

Ortalama metrekare kira fiyatları söz konusu dönemde İstanbul'da yüzde 57,9, Ankara'da yüzde 41,2 ve İzmir'de yüzde 37,5 arttı. Ortalama metrekare kira fiyatları İstanbul'da 33,3 liraya, Ankara'da 16,3 liraya, İzmir'de 22,9 liraya.

Kiralık konutlar daha hızlı kiracı bulmaya başladı

Türkiye genelinde kiralık konutların ilanda kalma süresi eylülde önceki aya göre 4,3 gün kısalarak 26,8 gün oldu. İstanbul'da 3,9 gün kısalarak 22,6 güne, Ankara'da 4,5 gün azalarak 21,2 güne, İzmir'de ise 9,7 gün kısalarak 25,7 güne geriledi.

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4'ten yüzde 29,7'ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara'da ve İzmir'de yükselirken, İstanbul'da düştü.

İstanbul, Ankara, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kiralık konutların ilanda kalma süresi kısaldı - Son Dakika Ekonomi


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