Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik zam sonrası bankalar da promosyon artırımında bulundu. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte yükseldi. Şartlarını daha cazip hale getiren bankalar, emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon ödüyor. Bu fırsatlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanabilecek.

PROMOSYONA EK FIRSAT

Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor. İhtiyaç kredisi kullanan emekliler avantajlı kredi faiz oranından faydalandırılıyor. Ayrıca masrafsız para transferi ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırma imkanı veriliyor.

SÜRE DOLMADAN ÇIKABİLİRSİNİZ

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılıyor. Üç seneyi doldurmamış emekliler mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YÜKSELDİ

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor. Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor. Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli.

Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi, müşterinin "Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi"ni imzalaması sonrasında, en geç bankaya ilk maaşın yatmasına istinaden 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor. Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3.500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken; yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

YAPI KREDİ

Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 4.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 2.500 TL, 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 3.100 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 3.750 TL nakit promosyon ödenir. Ayrıca banka tarafından emekli tanıdığına referans olan emeklilere 2.500 TL'ye varan ödül veriliyor.

TEB

Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin 750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınını bankaya getirenler 6 bin 250 TL ödeme alabilecek. Kampanya 2 Haziran itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

AKBANK

AKBANK'TAN TOPLAMDA 7 BİN 500 LİRA ÖDEME

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek. Maaşı 0-1,499 lira arasında olanlara toplamda 4 bin 650, 1,500- 2 bin 499 lira arasında olanlara 5 bin 800, 2 bin 500 lira ve üzerinde olanlar ise 7 bin liraya kadar promosyon ücreti alabiliyor.

QNB FINANSBANK

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere 4.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 2.650 TL, Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 3.350 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

DenizBank emeklilere 1.700 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

ŞEKERBANK

Şekerbank emekli promosyonu olarak 2.000 TL ödeme yapıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

VAKIFBANK

Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. Promosyon imkanından yararlanmak isteyen tüm emekliler internet aracılığı ile ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor.

Yeni emekli olacaklar; SSK veya BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebiliyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor. Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, internet şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak. Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle banka şubelerine müracaat etmesi gerekiyor.

2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak; 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor. Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.

ING

ING Bank'tan yapılana açıklamaya göre, maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.