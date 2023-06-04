Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine dünya basınında geniş yer buldu

04.06.2023 11:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi' dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirdi. Kabine atamaları, liderin görevdeki üçüncü on yılının ortodoks ekonomi politikasına doğru ilerleyebileceğini ima ediyor. Mehmet Şimşek'in atanması önümüzdeki aylarda faiz artırımlarına zemin hazırlayabileceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları dünyada geniş yer buldu. Uluslararası ajanlar bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirdi.

"ULUSLARARASI SAYGINLIĞA SAHİP ESKİ BİR BANKACI..."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı" başlığı ile çıkan Katar merkezli Al Jazeera "Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı ekonominin en üst sıralarında yer aldı, güçlü bir istihbarat şefi dışişleri bakanı oldu" dedi.

"ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKASINA DOĞRU İLERLENEBİLİR"

İngiliz Guardian "Atamalar, liderin görevdeki üçüncü on yılının ortodoks ekonomi politikasına doğru ilerleyebileceğini ima ediyor" yorumunda bulundu.

"DAHA GELENEKSEL EKONOMİ POLİTİKALARINA DÖNÜŞ"

Euronews bu gelişmeyi "Erdoğan, tarihi üçüncü dönem için Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yemin ettikten sonra yeni kabineyi belirledi" başlığı ile okurlarına sunarken İngiltere merkezli Middle East Eye "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçilen hükümeti, daha geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün ipuçlarını veriyor" dedi.

"ŞİMŞEK'İN ATANMASI FAİZ ARTIRIMLARINA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR"

Voice of America ise haberinde şu ifadelere yer verdi; "Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'i kabinesine atadığında, yeni seçilen hükümetinin daha ortodoks ekonomi politikalarına döneceğinin sinyalini verdi. Analistler, Şimşek'in hazine ve maliye bakanlığına atanmasının önümüzdeki aylarda faiz artırımlarına zemin hazırlayabileceğini söylüyorlar."

"GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE FİNANS PİYASALARI TARAFINDAN BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORDU"

Wall Street Journal "Türkiye'de Erdoğan, ekonomik değişimin sinyalini vererek yeni Kabine atadı" yorumunda bulunurken Al Arabiya yeni dönemin kilit isimlerini yazdı. "Erdoğan'ın yeni kabinesindeki kilit isimler" başlıklı haberde Mehmet Şimşek için "2009 ile 2018 yılları arasında maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından büyük saygı görüyordu" denildi.

"ORTODOKS BİR EKONOMİSİ YÖNETİCİSİ CEVDET YILMAZ"

Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan için "Fidan, 2010 yılından bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başkanlığını yürütüyor ve öncesinde Erdoğan'ın başbakanlık danışmanıydı" diyen Al Arabiya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz için şu yorumda bulundu; "Ortodoks bir ekonomi yöneticisi olan Cevdet Yılmaz, başkan yardımcılığına atandı."

YAŞAR GÜLER DE GENİŞ YER BULDU

Kabinenin kilit isimleri arasında gösterilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise uzun süre başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde valilik yaptığının altı çizildi. Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'in atandığını belirten Al Arabiya haberinde şu ifadelere yer verdi; "49 yıldır silahlı kuvvetlerde görev yapan 69 yaşındaki Güler, 2018'den beri genelkurmay başkanı. Selefi Hulusi Akar'ın savunma bakanı olmasının ardından bu göreve atanan Güler, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı sırasında genelkurmay başkanıydı. 2019 ve 2020'de ve ayrıca orada ve Irak'ta müteakip askeri operasyonları denetledi."

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika


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