Erzurum\'dan 79.6 milyon dolarlık dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Kasım ayları kapsamında 21 milyon 702 bin dolarlık ihracat, 57 milyon 965 bin dolarlık ithalat olarak toplam 79 milyon 666 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Değişim

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'da bu yılın Ekim ayına göre Kasım ayında ihracat yüzde 67,1, ithalat yüzde 121, dış ticaret toplamı da yüzde 107,03 oranında artış gösterdi.

Erzurum İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum'da ihracatın ithalatı karşılama oranı Kasım ayı bazında yüzde 27,2, Ocak - Kasım ayları bütününde ise yüzde 37,43 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Kasım ayı kaydında yüzde 21,42, Ocak - Ekim ayları toplamında ise yüzde 27,24 olarak hesaplandı

Erzurum İhracat Değeri 11 Aylık Dağılım

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'dan Ocakta 1 milyon 161 bin dolar, Şubatta 1 milyon 82 bin dolar, Martta 1 milyon 176 bin, Nisan'da 1 milyon 808 bin, Mayısta 2 milyon 137 bin, Haziranda 2 milyon 375 bin, Temmuzda 3 milyon 349 bin, Ağustosta 2 milyon 880 bin, Eylülde 1 milyon 469 bin, Ekimde 1 milyon 596 bin, Kasımda 2 milyon 668 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 11 aylık ihracat değeri toplamı 21 milyon 702 bin dolar oldu.

Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım

Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, İlden 2023 Ocakta 3 milyon 717 bin, Şubatta 1 milyon 886 bin, Martta 5 milyon 20 bin, Nisanda 4 milyon 66 bin, Mayısta 5 milyon 517 bin, Haziran'da 2 milyon 373 bin, Temmuzda 7 milyon 837 bin, Ağustosta 6 milyon 412 bin, Eylülde 6 milyon 931 bin, Ekimde 4 milyon 421 bin, Kasımda 9 milyon 787 bin dolar değerinde ithalat kaydedildi. 11 aylık ithalat değeri toplamı 57 milyon 965 bin dolar oldu.

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum'dan Ocakta 4 milyon 878 bin, Şubatta 2 milyon 968 bin, Martta 6 milyon 195 bin, Nisan'da 5 milyon 875 bin, Mayısta 7 milyon 655 bin, Haziranda 4 milyon 748 bin, Temmuzda 11 milyon 185 bin, Ağustosta 9 milyon 292 bin, Eylülde 8 milyon 400 bin, Ekimde 6 milyon 16 bin, Kasımda 12 milyon 455 bin dolar değerinde dış ticaret yapıldı. Ocak - Kasım ayları toplamında 79 milyon 666 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi.

Dış Ticaret Açığı Yüzde 32,6 Azaldı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 0,7, ithalat yüzde 0,5 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 6,7 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Kasım ayında yüzde 1,6 artarak 20 milyar 451 milyon dolardan, 20 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,7 artarak 20 milyar 294 milyon dolardan, 21 milyar 650 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 877 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artarak 42 milyar 423 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,0 oldu.

Dış Ticaret Açığı Kasım Ayında Yüzde 32,6 Azaldı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında yüzde 71,3 iken, 2023 Kasım ayında yüzde 79,5'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde yüzde 0,1 arttı. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 0,1 artarak 99 milyar 828 milyon dolardan, 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 70,0'a yükseldi.

Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 67,6 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 67,6, sermaye mallarının payı yüzde 16,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,4 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 72,5, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,0 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 750 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 365 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 285 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 262 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 415 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 535 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 359 milyon dolar ile İtalya ve 11 milyar 265 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,8'ini oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Çin Aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 458 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 374 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 467 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 361 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 711 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 41 milyar 395 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 26 milyar 170 milyon dolar ile Almanya, 18 milyar 815 milyon dolar ile İsviçre, 14 milyar 448 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,0 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Kasım ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4, Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,6 oldu. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9, Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,5 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Kasım ayında 21 milyar 9 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 21 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 2,9 azalarak 27 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 21,8 azalarak 8 milyar 268 milyon dolardan, 6 milyar 467 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında yüzde 70,8 iken, 2023 Kasım ayında yüzde 76,5'e yükseldi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 211 milyar 647 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 211 milyar 647 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 311 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 artarak 96 milyar 992 milyon dolardan, 100 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 68,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 67,9'a geriledi. - ERZURUM