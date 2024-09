Eskişehir\'de IPARD III Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, IPARD III Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucu ortaklaşa görüş birliğine varılarak IPARD III Programı'nın etkin bir şekilde tanıtımı amacıyla "IPARD III Programı Tanıtım Toplantılarının Gerçekleştirilmesi ve Depremden Etkilenen IPARD illeri için Promosyon Materyallerinin Dağıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında, IPARD III Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

"Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu artık Eskişehir'de de destek vermeye başlayacak"

Vali Hüseyin Aksoy programda yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın koordinasyonunda IPARD III projesinin tanıtım toplantısında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Eskişehir'de tarımsal üretim anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk sulama projelerinden birisi Eskişehir'de başlamıştır. Süreç farklı alanlarda değişik yatırımlarla tarım sektörümüzün daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret gösterilmiştir. Yine Türkiye'de ilk Şeker Fabrikası Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde 1933 yılında yapılmış ve faaliyete geçmiştir. Halen üretimine devam eden fabrikalardan birisidir. Dolayısıyla tarım sektörü Eskişehir'imiz için oldukça önemli. Sadece bitkisel üretim anlamında değil, gerek büyükbaş, gerek küçükbaş hayvancılık bakımından da oldukça önemli potansiyele sahip bir kent. Arıcılıkta da belirli çalışmalar ve mesafeler alan bir kent. Bunların daha iyi bir noktaya taşınması bakımından Bakanlığımızca desteklenen birçok farklı yöntemle çalışmalar ortaya kondu. Bugüne kadar önemli destekler ilimize verildi. Ama bugün daha farklı bir destekle karşı karşıyayız. İlk aşamada çok kapsamlı olmayan farklı illerde başlayan ve bugün itibariyle de ülkenin tamamını, 81 ili kapsayan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu artık Eskişehir'de de destek vermeye başlayacak. Üreticimizin yapmayı arzu ettiği ama finansal anlamda zorlandığı birçok konuda artık bu kırsal kalkınma önemli bir destek sağlayacak. Hem tesislerimizi uluslararası Avrupa Birliği standartlarına getirmek hem de ürettiğimiz ürünleri uluslararası pazarlara sunabilmek bakımından oldukça kıymetli bir destek olacak. Üretim yapmak, üretilen ürünlerin pazarlanmasını daha iyi bir noktaya taşımak oldukça kıymetli. Bu bakımdan IPARD III projesinin Eskişehir'imizdeki Tarımsal hareketliliği, gelişmişliği daha iyi bir noktaya taşıyacağına olan inancım tam" dedi.

"Toplamda yaklaşık 97,2 milyar TL tutarında yatırım kazandırdık"

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ise, "IPARD kapsamında 25 binden fazla projeye verdiğimiz 45,7 milyar TL hibe desteği ile ülkemize toplamda yaklaşık 97,2 milyar TL tutarında yatırım kazandırdık. Bugüne kadar 42 ilimizde uygulanan bu IPARD Programlarının, IPARD III dönemi ile birlikte artık Eskişehir ilimizin de dahil edildiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Eskişehir'imize, Eskişehirli girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu süreçlerde her daim desteklerini hissettiğimiz Sayın valimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadeleri kullandı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han ise şöyle konuştu;

"IPARD yönetim otoritesi olarak IPARD programının hazırlanması, izlenmesi, değiştirilmesi ve raporlanmasının yanı sıra tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl IPARD programının 81 ile yaygınlaştırılması vesilesi ile yeni kurulan illerde tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı da bugün Eskişehir'de, burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluğumuzu dile getiriyorum. Bilindiği gibi IPARD II programı 2016 yılından beri uygulanmaktaydı ve geçtiğimiz yıl tamamlanacaktı. Fakat yaşamış olduğumuz elim deprem faciasından dolayı program bir sene daha uzatıldı ve inşallah bu sene programı tamamlayacağız. Yine IPARD I programında olduğu gibi IPARD II programında da ülkemize ayrılan bütçenin tamamına yakınını kullanmak suretiyle programı başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Bu vesileyle bir taraftan IPARD II programını başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşarken diğer taraftan IPARD III programını başlatmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yeni dönemde IPARD II programından farklı olarak bazı yenilikler oldu. Bu yeniliklerden en önemlisi daha önce 42 ilde uygulanan programın 81 ile yaygınlaştırılması oldu. Böylece önceden destek kapsamında olmayan Eskişehir'imiz de artık bu destek programının kapsamına girmiş oldu. Yapılan önemli bir değişiklik ise Türkiye Cumhuriyeti katkısı daha önce yüzde 25 iken artık IPARD III programı ile yüzde 50 ye çıkarılmasıdır. Böylelikle IPARD III programının bütçesi 550 Milyon Euro'dan, 785 Milyon Euro'ya yükseltilerek daha fazla vatandaşımızın bu programdan faydalanmasının önü açılmış oldu. Bu söylemiş olduğum iki yenilik haricinde hibe oranlarından, projelerin seçim kriterlerine kadar birçok konuda yine değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri açılış konuşmalarının ardından arkadaşımız sizlere daha detaylı bir sunum yaparak bilgilendirecek. Ben ayrıca önümüzdeki sene uygulamayı planladığımız 2 yeni tedbirden daha bahsetmek istiyorum. İnşallah bu iki yeni tedbiri de önümüzdeki sene uygulamaya alarak, hibelendirerek ülkemize kazandıracağız. Bunlardan ilki kırsal alanda kamu altyapı tedbiri. Bu tedbir ile köy idarelerini, ilçe idarelerini, il özel idarelerini ve belediyeleri yüzde 100'e yakın hibelerle destekleyerek altyapılarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yalnızca kırsal alanda uygulanacak olan bu tedbirle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmeyi, refah düzeylerini artırmayı ve altyapı hizmetlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamaya almaya çalışacağımız bir diğer tedbir ise danışmanlık hizmetleri tedbiri. Bu tedbirle bir taraftan 40 Bin Euro bütçeye sahip yapım işleri içermeyen projelerin başvuru paketinin hazırlanması için başvuru sahiplerine yardımcı olurken, diğer taraftan ziraat odaları, üretici birlikleri ve Bakanlığımız Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak 81 ilimizde vatandaşlarımıza eğitimler gerçekleştireceğiz. IPARD Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı olarak, IPARD programı üzerinde yapmış olduğumuz bu faaliyetler dışında ulusal düzeyde yaptığımız başka faaliyetler de bulunmakta. Bunlardan birincisi 2024-2028 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi belgelerinin hazırlanması. Söz konusu belgeleri hazırlayarak Sayın Bakanımıza sunduk ve inşallah yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacak. İçerisinde bulunmaktan ve hazırlamaktan onur duyduğumuz ve hazırlarken heyecan duyduğumuz başka bir çalışmamız ise Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağ Yapısı'nın oluşturulması. Söz konusu yapıyı yaklaşık 3 yıldır arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışarak hazırladık. Bu kapsamda çok değerli akademisyenlerle beraber görev aldık. Başta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olmak üzere, ilgili bütün Bakanlıklar ve kurumlarla toplantılar gerçekleştirdik ve nihayetinde geçtiğimiz Ağustos ayının ilk haftasında Ankara'da 500'ü aşkın paydaşımızla 1. İzleme ve Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirdik ve tematik çalıştaylar yaptık. Söz konusu program ve çalıştaylar neticesinde strateji belgelerini oluşturduk ve böylece önümüzdeki süreçte iller bağlı oldukları bölgelerle beraber kendi yerel ve bölgesel stratejilerini hazırlayacaklar. Lokomotif şehirlerden biri olan Eskişehir'imizin girişimcilerinin IPARD programına yoğun teveccüh göstererek, başvurularında diğer illere örnek olacağına emin olduğumuzu dile getiriyor ve bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum."

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş programla alakalı, "Bildiğiniz üzere Eskişehir tarımsal potansiyeli çok yüksek bir il. Bir taraftan genç çiftçilerimiz, genç rençberlerimiz diğer taraftan yatırımcılarımız, sanayicilerimiz, arazi varlığı, parsel büyüklüğü ve çiftçilerimizin potansiyeli bakımından şehrimiz çok önemli bir tarımsal potansiyele sahip. Çevre illerimiz şimdiye kadar IPARD desteklerinden yararlanıyor fakat Eskişehir'de TKDK bulunmadığı için şehrimiz ne yazık ki bu desteklemelerden yararlanamıyordu. Biz de bu açığı öncelikle Bakanlığımızın Kırsal Kalkma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) ve yüzde 50 hibe desteklerimizle kapatmaya çalışıyor, çiftçilerimize, yetiştiricilerimize, yatırımcılarımıza destek olmaya çaba sarf ediyorduk. Bunun dışında il düzeyinde Sayın Valimiz, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından bize mali olarak her konuda destek veriyordu. Ayrıca FAO ile Birleşmiş Milletler kalkınma fonlarıyla, Ulusal Ajans kalemleriyle, BEBKA' nın kırsal destekleriyle çiftçimize destek olamaya çalıştık. Artık IPARD destekleri ilimizle buluştu. Bu kapsamda ilimizin bu desteklemelerden en yüksek düzeyde faydalanmasını talep ediyoruz. Bunun için de kurum olarak, Bakanlık temsilcileri olarak bize düşen her türlü göreve, her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu bir kez daha beyan etmek istiyorum. İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında ekonomik yatırımlar, ekonomik altyapı yatırımları, sulama yatırımları, makine ekipman desteği, genç çiftçi desteği ve uzman eller desteği şeklinde çiftçimize, yetiştiricilerimize farklı kalemlerde destekler verdik. Sadece son 2023 yılında çağrıya çıktığımız ve hibe sözleşmesi imzaladığımız 150 projemiz var. 122 milyon hibemiz var. Toplamda 250 milyon TL'lik bir yatırımla inşallah Eskişehirli çiftçimiz desteğe kavuşmuş olacak. Bizim sadece 1 Eylül 2023 ten bugüne kadar çiftçilerimizin hesabına nakit destek olarak 1 milyar 453 Milyon TL hesaplarına para yatırıldı. Bu paranın içerisinde en büyük kalemi bitkisel üretim destekleri oluşturuyor. Şimdi yeni bir döneme daha geçiyoruz; çiftçilerimizin bizden talep ettiği yeni bir sistem devreye giriyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre artık çiftçimiz ekeceği ürüne ne kadar destek alacağını, ürünü ekmeden önce bilecek. Eskişehir'de yeraltı su kısıtı gibi önemli bir sorun var. Yeraltı su kısıtı olan Türkiye'de 11 il ve 52 ilçe var. Bu illerden biride Eskişehir ve 52 ilçeden 6 tanesi Eskişehir'de. Yani 6 ilçemiz yeraltı su kısıtı olan ilçeler arasında yer alıyor. Fakat artık bu durum nedeniyle bu 6 ilçemiz diğerlerinden daha fazla destek alabilecek. Şu anda bitkisel üretim destekleri kapsamında bir önceki yıla göre kıyaslarsak 5 katı daha fazla destek alabilecek üreticilerimiz. Artık bundan sonra kaynaklarımızı daha etkin ve daha verimli şekilde kullanacağız. Çiftçimize daha fazla destek sağlayacağız. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz tarım çalıştayına geniş kapsamlı bir katılım oldu ve bu çalıştayda çiftçilerimiz taleplerini hem yazılı hem de sözlü olarak ilettiler. Dün akşam çiftçi temsilcilerimizle birlikte Sayın Bakanımızla bir araya geldik. Bu görüşmede çiftçilerimiz taleplerini birincil ağızdan Sayın Bakanımıza ilettiler. Yaklaşık 2 saat süren çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız bir televizyon kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında bu görüşmeden ve Eskişehir çiftçimizin örnek çalışmalarından bahsetti. Sayın Bakanımızla bu toplantıdan hemen önce telefonla görüşme imkanım oldu ve bu toplantının verimli geçmesini dileyerek sizlere selamlarını iletmemi istedi. İnşallah IPARD kapsamında çiftçilerimiz en yüksek düzeyde destekleme alırlar. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu anlamda elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Bu desteklemelerin bütün Eskişehir çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Gökhan Çengel tarafından IPARD 3 programı ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılması, genel değerlendirme, talepler ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

IPARD III desteklerinin anlatıldığı programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Selda Coşkun, TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, TKDK Basın Danışmanı Cafer Örs ile ilgili kurum, kuruluş yetkilileri, girişimciler ve çiftçiler katıldı. - ESKİŞEHİR