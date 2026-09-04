Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı - Son Dakika
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Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı çiftçi buluşmasında kürsüye yöresel fistanıyla çıkan kadın çiftçi Esma Sırma, "Şu anda 300 erkek oturmuş, hiç kadın yok. Kadınların hepsi koyun sağmaya ve bahçeye gitti" sözleriyle büyük alkış aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı çiftçi buluşmasında kürsüye yöresel fistanıyla çıkan kadın çiftçi Esma Sırma, "Şu anda 300 erkek oturmuş, hiç kadın yok. Kadınların hepsi koyun sağmaya ve bahçeye gitti" diyerek kadın çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

"AĞIR YÜKLERİ KADINLAR SIRTLANIYOR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmayla dikkat çeken Sırma, Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ağır yükünü kadınların sırtlandığını söyledi. 

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

"BİR GÖLGEMİZ BİLE YOK"

Dağlarda ve meralarda ter döken berivanların en temel insani ve mesleki ihtiyaçlardan mahrum kaldığını vurgulayan Sırma, özellikle dinlenme alanlarının yetersizliğine dikkat çekti. Sırma, "Bir gölgemiz yok, berivanların gölgesi yok. Koyun mera geliştirilmesi yok. Hepsi kadınların işidir. Biz koyuna giderken yeterince su içemiyoruz; koyun nasıl sulanacak? Bahçeye giderken yeterince su içemiyoruz; bahçe nasıl sulanacak?" dedi.

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

"YÜKSEKOVA, TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİĞİDİR"

Yüksekova'nın coğrafi konumu ve toprak yapısıyla Türkiye'nin tarımsal zenginliğine katkı sunabilecek büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sırma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TZOB yönetimine somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Sınır ilçenin tarımda hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirten Sırma, "Yüksekova altındır, Türkiye zenginliğidir, Türkiye'nin geleceğidir. Lütfen Yüksekova'mıza biraz daha yüz göstersinler" ifadelerini kullandı.

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

"KADINLAR ADINA BİR HALK PAZARI İSTİYORUM"

Yerel üreticilerin en büyük sorunlarından birinin ürünlerini pazarlayabilecekleri uygun bir alanın olmaması olduğunu dile getiren Esma Sırma, konuşmasını kadın üreticiler adına yaptığı özel bir taleple tamamladı. Sırma, kadınların elleriyle ürettiği tarım ve el emeği ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırabileceği kooperatif destekli satış alanlarının kurulmasını isteyerek, "Pazarımız yok. Kadınlar adına pazar istiyorum. Bir halk pazarımız olsun lütfen" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çiftçilik, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Türkiye, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı - Son Dakika

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