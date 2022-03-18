Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız - Son Dakika
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Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız

18.03.2022 12:06
Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız

Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası birçok ülke tarafından yaptırıma maruz kalan Rusya'ya karşı Hindistan'dan farklı bir hamle geldi. Hindistan, dünyanın aksi bir tavır sergileyerek Rusya'dan petrol alımı yaptı. Hindistan'ın petrol alımını sürdüreceği de açıklandı.

İsmini vermek istemeyen bir Hintli yetkili, hükümetin Rusya'dan petrol alımına yönelik herhangi bir yaptırımının bulunmadığını kaydetti. Hintli yetkili, hafta başında Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldıklarını, ABD ve diğer ülkelerden yaptırım çağrılarına rağmen daha fazla petrol alımı yapacaklarını öne sürdü.

"TÜM İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi ise konuya dair sorulan bir soruya, Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiğine dikkati çekerek piyasadaki tüm ihtimalleri değerlendirdikleri cevabını verdi. Çok sayıda Avrupa ülkesinin de Rusya'dan gaz ve petrol aldığını vurgulayan Bagchi, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını sağlamadığını ifade etti.

RUSYA'DAN GAZ VE PETROL ALMAYIN ÇAĞRISI

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının ABD yaptırımlarının ihlali olmayacağına işaret etmiş ancak Yeni Delhi yönetimini ilkeli duruş sergilemeye davet etmişti. ABD ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke, Rusya'dan gaz ve petrol alınmaması çağrısında bulunuyor.

RUSYA YÜZDE 20 İNDİRİME GİTTİ

Hindistan basınındaki haberlerde ise Rusya'nın petrol satışlarını artırmak ve yaptırımları delmek için yüzde 20 indirime gittiği belirtiliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin petrol fiyatlarını artırması Hindistan gibi petrol tüketiminin yüzde 85'ini ithal eden ülke ekonomileri için büyük ekonomik yük teşkil ediyor.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu: Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor Çavuşoğlu: Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor IEA: Yaptırımlar Rusya'da petrol üretimini nisanda günlük 3 milyon varil azaltabilir IEA: Yaptırımlar Rusya'da petrol üretimini nisanda günlük 3 milyon varil azaltabilir

Togo Cumhuriyeti, Petrol, India, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız - Son Dakika
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