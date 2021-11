IF Wedding Fashion, kapılarını 15. kez açtı

IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 15. kez kapılarını açtı. Üretim yapan firmaları perakendeci, toptancı ve zincir mağazalar ile buluşturan IF Wedding, 19 Kasım Cuma gününe kadar açık kalacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, İZFAŞ tarafından 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 15. IF Wedding Fashion - İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, törenle açıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Türkiye Moda ve Hazırgiyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk'ün yanı sıra moda ve giyim sektöründen birçok isim katıldı.

Burcu Esmersoy'un sunduğu açılış töreninde konuşan Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, "Fuarımız bu yıl 160 firmanın katılımıyla, yaklaşık 20 bin metrekarede gerçekleşmektedir. Fuara İtalya, Rusya, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere alım grupları beklenmektedir. Pandemi sürecinde işletmeleri en uzun süre kapalı kalan gelinlik, damatlık ve abiye sektörleri için önümüzdeki 4 gün çok verimli geçecek, buna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar olan sektör ihracatının, bu yıl 20 milyar dolar olması bekleniyor" dedi.

Türkiye Moda ve Hazırgiyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, "Gelinlik, sektörünün önemli bir parçası. Abiye sektörüne katma değer sağlayan bir fuar. Katılımcıların bereketli bir fuar geçirmesini, katılımcıların da beklentilerini karşılayan bir fuar olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yılda 1.5 milyar dolar ihracat"

İzmir'in gelinlik üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşıladığını söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir deyince aklımıza gelen en önemli değerlerden biri fuarlarımız. Her yıl şehrimizde 30 fuar gerçekleştiriliyor. Burada If Wedding Fuarı'nın önemli bir yeri var. If Wedding, dünyada ilgi gören, takip edilen fuarların başında geliyor. Yıllara dayanan kararlı çalışmalarımız sonucu, organizasyonu bugünkü güçlü durumuna getirdik. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen gelinlik, abiye, damatlık sektörünün toparlanarak bu fuarı gerçekleştirmesi, kentimizin ve sektörümüzün gücünü gösteriyor. İzmir'in tekstildeki gücünü hepimiz biliyoruz. Yılda 1,5 milyar doları aşan tekstil ihracatımız var. Gümrükte çıkan her 6 üründen biri tekstil. Katma değeri yüksek olan, en ayrıcalıklı ürün ise gelinlik. Kentimiz, gelinlik üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılıyor, 40'tan fazla ülkeye de ihracat yapıyor. Fuarı başarı çıtasını daha da yukarı çıkarmak için elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyoruz" diye konuştu.

Fuara, dünyadan bin 600'ün üzerinde satın alımcının katılmasını beklediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Üretimin düştüğü ticareti gerilediği bir dönemden sonra yeni normalleşme dediğimiz bu dönemde heyecanla coşkuyla yeniden canlanmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen If Wedding Fashion Fuarı ile dünyadaki profesyonelleri İzmir'de ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Fuara, dünyadan bin 600'ün üzerinde satın alımcının katılmasını bekliyoruz. Fuarımız, sektörde Türkiye'nin lokomotifi olan İzmir'de bu yıl üretim ve ihracatımıza çok önemli kakılar sunacak. Başarılı ve bereketli bir fuar olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarım yarışması göz kamaştırdı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen 12. Gelinlik Tasarım Yarışması ise adeta göz kamaştırdı. Son 15'e kalan adayların gelinlikleri defilede birbirleriyle yarışırken, genç tasarımcı Nurdan Ahsen Fıçıcı yarışmanın kazananı oldu.

19 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan fuarda, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Sakarya'dan yerli katılımcılar yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İngiltere, Kanada, Katar ve Lübnan'dan gelen firmalar ürünlerini sergileyerek yerli firmalarla da iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacaklar. Toplamda 195 katılımcı fuarda ürünlerini sergileyecek. 160 firmanın katılımıyla 20 bin metrekarede gerçekleşecek olan fuarda 100'ün üzerinde ülkeden, 2 binden fazla ziyaretçi kaydı alındığı öğrenildi. - İZMİR