İstanbul 2023'te En Yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul 2023'te En Yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya Ulaştı

İstanbul 2023\'te En Yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya Ulaştı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye'de en yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya İstanbul ulaşarak toplam hasılanın %30,4'ünü elde etti. Kişi başına GSYH'de ise Kocaeli ilk sırada yer aldı.

12.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında en yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) ulaşan ilin 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ile İstanbul olduğunu, şehrin toplam gayrisafi yurt içi hasıladan yüzde 30,4 pay aldığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2023 yılında İstanbul, 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ile en yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya ulaştı ve toplam gayrisafi yurt içi hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul'u 2 trilyon 538 milyar 686 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde gayrisafi yurt içi hasıla hesaplarında son 3 sırada 22 milyar 13 milyon TL ile Tunceli, 19 milyar 407 milyon TL ile Ardahan ve 13 milyar 214 milyon TL ile Bayburt yer aldı. Gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı alan ilk 5 il, 2023 yılında toplam gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 54,02'sini oluşturdu.

KİŞİ BAŞI GSYH'DE KOCAELİ İLK SIRADA

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada, Kocaeli 516 bin 460 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi 510 bin 733 TL ile İstanbul ve 438 bin 242 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarında 116 bin 767 TL ile Şanlıurfa, 110 bin 553 TL ile Ağrı ve 108 bin 21 TL ile Van, son 3 sırada yer aldı. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2023 yılında 13 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

ANKARA DİĞER HİZMET FAALİYETLERİNDE İLK SIRADA

Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı alan İstanbul; tarım, ormancılık, balıkçılık ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki faaliyetlerde ilk sırada yer aldı. İstanbul'un bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 64,8, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 62,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,9, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,4, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 6,2 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 45,4 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL, HİZMETLER SEKTÖRÜ TOPLAMINDAN YÜZDE 40,4 PAY ALDI

İstanbul, hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,4 pay alırken; ilin toplam gayrisafi yurt içi hasılası içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 35,7 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam gayrisafi yurt içi hasılası içinde sanayi sektörü yüzde 17,2 pay ile 2'nci sıradayken; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,8 pay ile 3'üncü sırada yer aldı.

44 İLDE ORTALAMANIN ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU

Yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarken, 44 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2023 yılında en yüksek artış gösteren ilk 3 il sırasıyla yüzde 18,9 değişim oranı ile Şırnak, yüzde 18,2 ile Siirt ve yüzde 15,8 ile Samsun oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren 3 il ise sırasıyla yüzde 6,9 ile Zonguldak, yüzde 10,4 ile Bayburt ve yüzde 16 değişim oranı ile Artvin oldu.

GSYH ARTIŞINA EN ÇOK KATKI VEREN İL İSTANBUL

Yıllık gayrisafi yurt içi hasılanın, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışına en fazla katkı veren il yüzde 1,65 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,96 ile Ankara ve yüzde 0,27 ile Kocaeli izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine 2023 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,03 ile sırasıyla Zonguldak, Artvin ve Gaziantep yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul 2023'te En Yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya Ulaştı - Son Dakika

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