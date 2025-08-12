İstanbul'da Elektrik Tüketimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da Elektrik Tüketimi Artıyor

İstanbul\'da Elektrik Tüketimi Artıyor
12.08.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avrupa Yakası'nda konut elektrik tüketimi, 2023'ün ilk yarısında %4.95 arttı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulün Enerjisi" raporuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda yılın ilk yarısında konutlardaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,95 artarak 4 milyar 555 milyon kilovatsaat oldu.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun yılın ilk altı ayına dair sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Avrupa Yakası'nda 25 ilçede 10 milyonu aşkın nüfusa hizmet verdiklerini belirten Aytac, şirketin toplam abone sayısının 4 milyon 656 bin 839 olduğunu, bunların yüzde 69'unu erkeklerin, yüzde 31'ini kadınların oluşturduğunu söyledi. Geçen yıl bu oranların yüzde 71'e yüzde 29 olduğunu ifade eden Aytac, kadın abone sayısında artış yaşandığını kaydetti.

Aytac, abonelerin yaş ortalamasının 2023'te 53 iken haziran itibarıyla 51'e düştüğünü, en büyük yaş grubunun 1 milyon 236 kişiyle 35-49 yaş arası aboneler olduğunu belirtti.

İlçeler bazında 64 yaş üzeri abone oranının en yüksek olduğu yerin yüzde 31,79 ile Bakırköy olduğunu aktaran Aytac, bu ilçeyi yüzde 31,11 ile Beşiktaş'ın izlediğini, en düşük oranın ise yüzde 11,59 ile Esenyurt'ta görüldüğünü söyledi.

En fazla tüketim artışı Arnavutköy'de

Rapora göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda yılın ilk yarısında konutlardaki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,95 artarak 4 milyar 555 milyon kilovatsaat oldu.

Aytac, ilçe bazındaki tüketim artışlarına değinerek, "Arnavutköy bir önceki yıla göre yüzde 13 ile meskenlerde en fazla artış gösteren ilçemiz oldu. Beylikdüzü'nde yüzde 11,30, Silivri'de ise yüzde 10'luk tüketim artışı yaşandı." dedi.

Konut başına elektrik tüketimi verilerine göre aylık ortalama 272 kilovatsaat ile Sarıyer'in ilk sırada yer aldığını aktaran Aytac, Beşiktaş'ın 263 kilovatsaat, Büyükçekmece'nin ise 256 kilovatsaat ile Sarıyer'i izlediğini belirtti. En düşük aylık hane başı tüketimin 172 kilovatsaatle Esenler'de gerçekleştiğini ifade eden Aytac, Esenler'in ardından, 175 kilovatsaatle Sultangazi, 177 kilovatsaatle de Fatih'in geldiğini söyledi.

Raporda, Avrupa Yakası'nda taşınma sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 248 bine yaklaştığı, günlük ortalama taşınma sayısının ise 1377 olduğu bilgisi yer aldı.

Aytac, bu yıl ocak-haziran döneminde 72 bin yeni abonelik başvurusu, 175 bin de ikinci el gayrimenkul değişimi gerçekleştiğini belirtti.

En yoğun abone grubunu yine Sivaslılar oluşturdu

Abonelerinin nüfus kütüklerine göre hangi illerden geldiğini gösteren verilere göre ise İstanbullulardan sonra en yoğun abone grubunu yine Sivaslılar oluşturdu.

Aytac, "İstanbul kayıtlı abonelerimiz hariç tutulduğunda, ki onların oranı yüzde 18 civarında, abonelerimizin yüzde 82'sini kütüğü başka şehirlerde bulunanlar oluşturuyor. Bu grupta Sivaslılar 173 bin 510 aboneyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 135 bin 726 aboneyle Kastamonu bulunurken, ardından sırasıyla Tokat, Malatya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Mardin, Kars ve Adıyaman geliyor." ifadelerini kullandı.

İlçeler bazındaki dağılıma bakıldığında, abonelerin yüzde 18'inin İstanbullu olduğunu belirten Aytac, "İstanbulluların en yoğun yaşadığı ilçe Çatalca ve burada abonelerin yüzde 61'i İstanbul kayıtlı. Silivri'de bu oran yüzde 39, Bakırköy'de yüzde 36, Beşiktaş'ta ise yüzde 35." dedi.

-Kentsel dönüşüm ve yabancı aboneler

Ocak-haziran döneminde kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleştirilen abonelik sonlandırmalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 18 bin 110'a ulaştığı, en fazla talebin Bahçelievler, Avcılar ve Küçükçekmece'den geldiği belirtildi.

Raporda, yabancı abone sayısında da düşüş yaşandığına işaret edildi. 173 ülkeden abonesi bulunan şirketin Avrupa Yakası'ndaki yabancı abone sayısı, 2024'te 200 bin 91 iken 2025'in ilk yarısında yaklaşık yüzde 14 azalarak 171 bin 679'a geriledi.

Kaynak: AA

Arnavutköy, istanbul, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Elektrik Tüketimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
19:36
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
19:33
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
19:23
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
19:21
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 15:36:21. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Elektrik Tüketimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.