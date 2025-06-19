İzmir'de Konut Satışları Yüzde 31,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Konut Satışları Yüzde 31,6 Arttı

İzmir\'de Konut Satışları Yüzde 31,6 Arttı
19.06.2025 15:32
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İzmir'de Mayıs 2025'te konut satışı 7.817'ye yükseldi, ipotekli satışlarda büyük artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı Mayıs ayında İzmir'de 5 bin 940 olan konut satışı 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 31,6 artarak 7 bin 817 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti. 2024 yılı Mayıs ayında İzmir'de 5 bin 940 olan konut satışı 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 31,6 artarak 7 bin 817 oldu.

İzmir'de 2 bin 126 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 2 bin 126 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,2 oldu.

İzmir'de 5 bin 691 konut el değiştirdi

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 5 bin 691 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,2 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bin 215 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,6 artarak bin 215 oldu. Mayıs ayında satışı yapılan konutların yüzde 15,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir'de Mayıs ayında yabancılara 32 konut satıldı

İzmir'de Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalarak 32 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azalarak bin 771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu.

Konut satışlarında Menemen ilk sırada

İzmir'de 2025 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Menemen'de gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Menemen'de 936 konut satılırken Menemen'i 874 konut satışı ile Buca, 642 konut satışı ile Karşıyaka, 622 konut satışı ile Torbalı, 612 konut satışı ile Bayraklı, 453 konut satışı ile Konak, 423 konut satışı ile Çiğli,409 konut satışı ile Karabağlar, 407 konut satışı ile Bornova ve 212 konut satışı ile Seferihisar takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Konut Satışları Yüzde 31,6 Arttı - Son Dakika

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