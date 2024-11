Karabük\'te 2025 Bütçesi Belirlendi

Ekonomi

Karabük'te İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Sözen 2025 yılı için öngörülen bütçe miktarının 530 Milyon TL olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, Kasım ayının İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesinin ve bütçe planlamalarının yapılacağı bir ay olduğunu ve çalışmaların 20 gün süreceğini belirtti.

"2025 yılı bütçesi ile ilgili beklentiler çok yüksek ve bizde meclis olarak yaptığımız bu bütçeyle beklentileri karşılamaya çalışacağız" diyen Sözen, "Ayrıca Valilik makamından resmi gündem maddelerini, ek gündem maddelerini ve siz değerli İl Genel meclis Üyelerimizden gelecek yazılı ve sözlü önergeleri görüşüp karara bağlamış olacağız. Kasım ayı hem merkezi hükümetlerde hem de yerel yönetimlerde bütçe ayıdır. Bizde İl Genel Meclisi olarak bu ay içerisinde İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesini görüşüp karara bağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

2024 yılı bütçesinin Ekim ayında gönderilen 40 milyon TL ile 410 milyon TL'ye ulaştığını aktaran Sözen şunları söyledi: "Encümenden meclisimize gönderilen bütçe taslağı 2025 yılı için öngörülen bütçe miktarı ise 530 Milyon TL'dir. 2025 yılı bütçemizin şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilimize yararlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. Ülkemizdeki gelişmeler ışığında tasarruf tedbirleri bünyesinde üretim odaklı etkin bir bütçe planlamaktayız. Plan Bütçe Komisyonumuz 2025 bütçe taslağını 5 gün boyunca üzerinde çalışıp meclisimize sunacaklardır. Diğer taraftan tüm birim müdürlerimiz ve İlçe Özel İdaresi Müdürlüklerimizin bütçelerini ayrı ayrı görüşeceğiz. Bunun dışında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün taleplerini bütçe imkanları dahilinde karara bağlamış olacağız."

Sözen, "Tasarruf edilen her kuruş vatandaşlarımıza ve ilimize yatırım ve hizmet olarak geri dönmesine riayet edilen buna ilaven tasarruf tedbirlerine uygun bir bütçe planlamaktayız. İlimizin her bir karışını tanıyan tüm sorunlarını yakından takip eden sahadaki çalışmaları titizlikle takip eden İl Genel Meclisimiz 2025 yılı bütçe çalışmalarında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre aynı titizlikle çalışmalarını tamamlayacaktır. Çünkü milletimizin vergileri ile merkezi bütçeden İlimize aktarılan her kuruşta tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu sorumluluk bilinci ile hizmet olarak vatandaşlarımıza geri iade edeceğiz. Mali disipline önem ince eleyip sık dokuyarak az para ile çok hizmet edebilme gayretinde olacağız. İlimizde çalışmalar bu çerçevede devam etmekte olup Kasım ayı içerisinde asfalt programlarımızı tamamlamış olacağız. Buna İlaven Karla mücadele alanında hazırlıklarımızı tamamlayıp kış sezonunda hiçbir olumsuzluğa geçit vermeyeceğiz. Köylerdeki vatandaşlarımıza yönelik projelerimizi ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, tarım, altyapı ve sosyal hizmet alanlarında gerekli adımları atarak, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışacağız" dedi. - KARABÜK