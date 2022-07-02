Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek

02.07.2022 18:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında devletin işlettiği köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını müjdesini verdi.

"DAHA 1 KURUŞ ÖDEMEDİK"

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

"REKOR SÜREDE METROYU BİTİRİP HİZMETE AÇIYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane- İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI ARTACAK"

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara- Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement