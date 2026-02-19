Küresel Piyasalarda ABD-İran Gerilimi ve Yapay Zeka İş Birliği - Son Dakika
Küresel Piyasalarda ABD-İran Gerilimi ve Yapay Zeka İş Birliği

19.02.2026 09:12
ABD-İran gerilimi sürerken, Fed tutanaklarında politika ayrışması dikkat çekiyor; Meta ve Nvidia iş birliği yapıyor.

Küresel piyasalar, ABD- İran geriliminin gölgesinde yapay zeka konusunda yapılan iş birliklerinden bulduğu destekle yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika ayrışması dikkati çekti.

Dünya genelinde para politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlama davranışlarını etkilemeye devam ederken, Fed politika faizinin sabit tutulduğu ocak toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanaklarda bazı yetkililerin ise gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirttiği ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceğini değerlendirdiği, bu doğrultuda Federal Açık Piyasa Komitesinin gelecekteki faiz kararlarında "iki yönlü" bir tanımlamaya yer verilmesini desteklediği belirtildi.

Söz konusu tutanaklar Fed yetkililerinin ayrışan politika duruşlarını yansıtırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz patikası beklentilerine ilişkin belirgin bir değişme görülmedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde adadaki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda yön belirleyen etmenler arasında yer alırken, ABD'li teknoloji devleri arasında sağlanan iş birliği risk iştahını destekledi.

Meta, Nvidia ile yeni iş ilişkisini duyurdu

ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, Nvidia teknolojisinin geniş ölçekli kullanımının, şirketle mevcut ilişkiyi daha da güçlendireceği belirtilerek, Meta'nın yapay zeka eğitimi ve çıkarımına optimize edilmiş veri merkezleri kurulmasını ve temel işleri destekleyeceği ifade edildi.

Bu gelişme sonrası ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,6, Meta'nın hisseleri de yüzde 0,6 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise geçen yıl aralık ayında yüzde 1,4 ile beklenenden az düştü.

Dolar, Fed tutanakları sonrasında güçlendi

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a çıkarken, Fed tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesinin ardından dolar endeksi yükseldi.

Dün, yüzde 0,6 artışla 97,7 seviyesinden kapanan dolar endeksi, yeni işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 değer kazancıyla 97,8'de bulunuyor.

ABD-İran geriliminden beslenen altının ons fiyatı da dünü yüzde 2,2 artışla 4 bin 985 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 980 dolardan alıcı buluyor.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceği kaygıları petrolde arz endişeleri oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,6 artarak 70 doların üzerine sıçradı. Brent petrolün varili yeni günde ise yatay seyrediyor.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,78 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,26 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek ay faiz indirimlerini sürdürebileceği ihtimallerini artırdı.

Ülkede yıllık enflasyon ocakta yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel artarken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak aralık ayı cari işlemler dengesi verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Öte yandan savunma şirketi BAE Systems'ın açıkladığı güçlü bilanço, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine yönelik alımları artırdı. İngiliz şirketin hisseleri yüzde 4,58 değer kazanırken, savunma sanayisindeki bu ivme Alman Rheinmetall ve Hensoldt hisselerini de yukarı taşıdı.

Rheinmetall hisseleri yüzde 5,1 ve Hensoldt hisseleri de yüzde 3,1 arttı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,81 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Avrupa'da, endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.

Asya borsaları alıcılı seyrediyor

Asya tarafında tatil nedeniyle Çin ve Hong Kong'da piyasalar kapalı kalmaya devam ederken, açık olan Japonya ve Güney Kore'de teknoloji sektörü öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, Nvidia ve Meta'nın uzun vadeli iş birliği sağlamasının bölgedeki teknoloji şirketlerine yönelik mevcut iyimser beklentileri desteklediğini aktardı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayı çekirdek makine siparişleri, beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, bu durumun ülkedeki firmaların üretim kapasitesini artırmak istediği şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Ülkede çekirdek makine siparişleri aralıkta yıllık bazda yüzde 16,8, aylık bazda da yüzde 19,1 ile tahminlerin üzerinde yükseldi. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 arttı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.532,67 puana çıkarak rekor kırdı. Bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçen endeks günü yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 15.899,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,7600'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,7690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı kısa vadeli dış borç stoku

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

16.30 ABD, şubat ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi

18.00 ABD, aralık ayı öncü endeks

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

Çin'de piyasalar kapalı olacak

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, İran, Fed, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
19.02.2026 10:26:16.
