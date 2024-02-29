Mardin\'de 20 Milyon Dolarlık İhracat Odaklı Fabrika Kurulacak

Mardin'de yurtdışına ihracat odaklı 20 milyon dolarlık bir fabrika kurulacak. Türkiye'nin farklı illerinde yatırımlarına devam eden Azim Group Holding, bir yandan yatırımlarını devam ettirirken diğer yandan ise halka arz olma sürecinde Mardin'de bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üç farklı bakanlık bünyesinde bakan yardımcılığı görevlerini yapan Av. Fatih Metin, Azim Group olarak Mardin'deki yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.
Mardin OSB'de hizmet veren Azim Un Fabrikasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Av. Metin, 2023 yılı itibariyle halka arz sürecini başlattıklarını dikkat çekerek Azim Group Holding olarak Mardin'de katma değer sağlayan yeni istihdam yatırımlarını sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
2024 yılının Haziran ayında halka arzı yetiştirmeye çalıştıklarını dikkat çeken Metin, Mardin'in halka arz olan ilk şirketi olacaklarını ifade ederek, "İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Bununla beraber biz halktan aldığımızı halka verecek bir sloganla yola çıktık. Yani halktan aldığımızı halka vereceğiz. Bu nasıl olacak halka arzla beraber temin ettiğimiz sermayeyi yine Mardin'de yatırıma dönüştüreceğiz." dedi.
Daha önceden yeni yatırımların müjdelerini verdiklerini hatırlatan Metin, "Hamdolsun o yatırımlarımızı biz halka arz olmadan başladık. Bunların birincisi Eylül ayında burada sizlerle sizin vasıtanızla müjdeyi vermiştik. Aralık ayında da verdiğimiz müjdenin temelini atmıştık." diye konuştu.
2 ayda çok büyük bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Metin, Bu yatırım bu bölgedeki mahsulün daha değerli bir katma değerli şekilde devam etmesini sağlayacak Lisanslı depoyu da yeni hasat yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Halka arz sürecinden sonra 20 milyon dolarlık bir yatırım planlarının daha olduğunu belirten Metin, yeni dönemde un sektörüyle beraber Makarna sektörünün de de azim grup holding olarak yatırımlarını yapacaklarını ifade etti.
Fizibilite çalışmalarının son aşamaya geldiğinin müjdesini veren Metin, halka arzla beraber bu önemli yatırımı da Mardin'imize kazandıracaklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her geçen gün hızla geliştiğine de değinen Metin, "Ülkemiz gelişiyor, değişiyor, büyüyor ve gelişen değişen dünya içerisinde de ülkemiz bu değişime ayak uyduruyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin başarıları her alandaki adımlarıyla beraber ülkemiz hızla bölgesinde en güçlü ülke olma durumunda ve Avrupa Birliği sürecinde de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde de çok önemli adımlar atıyoruz. Onun dışında bölgenin güvencesiyiz, huzuruyuz ve dolayısıyla biz barışın huzurun olduğu yerde de ticaretin sanayinin üretimin yatırımın odak noktasıyız.
Zaten Türkiye olarak transit ülkesiyiz. Asya ile Avrupa'yı Rusya ile bütün dünyayı birbirine bağlayan bir transit odağındayız. Birçok firmanın dünyaca ünlü firmanın orta Doğu'da orta Asya operasyonlarını yönettikleri bir merkez konumundayız. Dolayısıyla ülkemiz daha hızlı büyümeye gelişmeye devam ediyor. Bizde azim grup holding olarak hem Mardin'deki yatırımlarımızı hem Adana'daki yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. Özellikle ihracat odaklı bir yatırım planı ön görüyoruz. Dediğim gibi halktan aldığımızı halka arz ederek büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı
Son Dakika › Ekonomi › Mardin'de 20 Milyon Dolarlık İhracat Odaklı Fabrika Kurulacak - Son Dakika
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