Marmara Sanayi Bölgesi'nin Taşınması Gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Marmara Sanayi Bölgesi'nin Taşınması Gerekiyor

Marmara Sanayi Bölgesi\'nin Taşınması Gerekiyor

KTO Başkanı Öztürk, Marmara Sanayi Bölgesi'nin Orta Anadolu'ya taşınmasını milli güvenlik sorunu olarak nitelendirdi.

25.04.2025 14:46
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Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Marmara Sanayi Bölgesi'nin Orta Anadolu'ya taşınmasının milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

KTO Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açılan toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, güncel konular ve ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmede bulundu. Merkez üssü Marmara Denizi olan, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,2 şiddetindeki depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öztürk, depremin ülkemizin gerçeği olduğunu belirterek, depreme ve diğer afetlere karşı tüm şehirlerimizin dirençli hale getirilmesinin önemine değindi. Marmara Sanayi Bölgesi'nin Türkiye ekonomisinin yarısını oluşturduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, daha önce de bir çok kez dile getirdikleri Marmara Sanayi Bölgesi'nin Orta Anadolu'ya taşınması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi. "Biz bu konuyu ekonomik bir mesele değil Türkiye'nin bir güvenlik, bir beka sorunu olarak görmekteyiz" diyerek konunun önemine vurgu yapan Başkan Öztürk, "Artık Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Marmara Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisinin yarısını oluşturuyor. Bu bölgenin doğal afetler ve diğer risklere karşı kırılganlığı, ülkemizin milli güvenliğini de etkilemektedir. Marmara Sanayi Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerini içeren sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Orta Anadolu Sanayi Bölgesi'ndeki Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine taşınması konusunda KOSAM tarafından detaylı raporumuzu paylaştık. Raporumuzda, ülkenin ekonomik ve demografik yoğunluğunun tek bir bölgede konumlandırılması ve planlanmasının getirdiği risklerin detaylı analizi yer alıyor. Alt yapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması ve sanayinin taşınması gibi kritik adımlar içeren bu stratejik dönüşüm, Türkiye'nin ekonomik yapısını daha dengeli ve sürdürülebilir bir temele oturtarak hem ekonomik hem de çevresel açıdan uzun vadeli faydalar sağlayacaktır" dedi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don felaketine de değinen Öztürk, üretimin devamlılığı için üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Küresel ticarette belirsizlik arttı

Başkan Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında yaşanan "tarife savaşları"nın küresel ticarete yansımalarını ve bu durumun Türkiye'ye etkilerini de değerlendirdi. ABD'nin açıkladığı vergi tarifelerinin özellikle Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Öztürk şunları aktardı: "Türkiye'ye karşı yüzde 10'luk bir oran öngörüldü. Birkaç gün sonra ise ABD'ye misilleme yapmayan 75 kadar ülkeye vergi uygulaması 90 gün askıya alındı ve alt limit olan yüzde 10 olarak uygulanacağı açıklandı. En son gümrük vergilerini Çin; yüzde 125'e, ABD de; yüzde 145'e yükseltti. Son olarak da bilgisayar, cep telefonu, elektronik ve çip üretimi ürünlerinde ekstra gümrük vergilerinin tamamı kaldırıldı. Bu arada ülkemize uygulanan yüzde 10'luk vergi; çelik, alüminyum, bakır, bazı ilaçlar ve otomobil parçaları haricindeki sektörler için geçerli. Bu sektörlerde halihazırda uygulanan yüzde 25'lik vergi aynı oranda uygulanmaya devam edecek. ABD, söz konusu bu tarifeleri pazarlık unsuru olarak kullanıyor ve ihtiyaç duyduğunda da geri adım atmaktan çekinmiyor. Tüm bunlar küresel ticarette belirsizlikleri arttırmıştır. Bunun sonucunda yatırımların ve büyümenin yavaşlayacağı, dünya ticaretinin yüzde 20 küçülebileceği öngörülmektedir. Bu durumdan ülkemiz ve Konya da etkilenecektir."

21. Konya Tarım Fuarı başarıyla gerçekleştirildi

Başkan Öztürk, 20 ülkeden 436 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla düzenlenen 21. Konya Tarım Fuarı'yla ilgili de değerlendirmede bulundu. Fuarın 251 bin 184 kişiyi ağırladığını hatırlatan Başkan Öztürk, "Fuar, uluslararası alanda da yüksek düzeyli ziyaretlerle dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Ticaret Odası ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonla 12 farklı ülkeden tarım bakanı, bakan yardımcısı ve üst düzey bakanlık temsilcileri fuarı ziyaret ederek Türk tarım sanayisiyle temaslarda bulundu. Bu katılım, Konya Tarım Fuarı'nın diplomatik ve sektörel etkisinin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koydu" dedi. Öztürk, fuarın hem katılımcı firmalara hem de şehrin diğer ekonomik dinamiklerine büyük katkılar sağladığını da sözlerine ekledi. Başkan Öztürk ayrıca Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KOSAM) hazırladığı "Dünya Ne Konuşuyor" sunumunu paylaşırken, Konya Tiaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nün Nisan ayında gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili de bilgiler verdi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuk Öztürk, Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Türkiye, Marmara, Ekonomi, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara Sanayi Bölgesi'nin Taşınması Gerekiyor - Son Dakika

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