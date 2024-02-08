Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk mesaj: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk mesaj: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. İlk mesajını veren Karahan, "Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

08.02.2024 10:36  Güncelleme: 11:19
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2024 yılının ilk enflasyon raporu sunumu Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirildi. Karahan verdiği mesajda "Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KARAHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon Raporu 2024-I" sunumundan öne çıkanlar şu şekilde; "Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"EKONOMİMİZİ KALICI FİYAT İSTİKRARINA ULAŞTIRACAĞIZ"

Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

"KÜRESEL ÖLÇEKTE PARASAL SIKILIK KORUNACAK"

Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

"OTOMOBİL İTHALATININ ARTIŞI HIZ KESMİŞTİR"

Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başlamıştır. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz. Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız. Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor.

"KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI BELİRGİN ŞEKİLDE YAVAŞLADI"

Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır. Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir. Beklentilerin tahmin aralığına yakınsaması para politikasının duruşu açısından önemli bir ölçüttür.

"KREDİ VE MEVDUAT FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ"

KKM'nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. Parasal sıkılaştırma sürecinde, kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmiş, finansal koşulların sıkılaşması sağlanmıştır.

"FAİZ SEVİYESİ BELİRGİN DÜŞÜŞ SAĞLANANA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"

Politika faizinin ocak ayında ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla birlikte, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz. Politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, parasal sıkılık gözden geçirilecektir. Likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz."

Merkez Bankası Başkanı Karahan\'dan ilk mesaj: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bülent C.: parasal sıkılaşma devam edilecek deniliyor yalnız sadece 2. el oto fiyatlarında düşüş oldu. ev fiyatları aynı sadece duraksadı. ancak market ve pazar fiyatları uçtu. millette alım gücü kalmadı. maaşlara gelen zam milletin eline geçmeden eridi. nasıl enflasyonu düşüreceksiniz. 31 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: içimden bir ses bu arkadaşta ışık var diyor tabiki çizgiyi aşmadığı sürece :) 17 8 Yanıtla
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Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk mesaj: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız - Son Dakika


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