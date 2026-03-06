Milli Elektrikli Hızlı Tren Testleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Elektrikli Hızlı Tren Testleri Başladı

Milli Elektrikli Hızlı Tren Testleri Başladı
06.03.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "(Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti) Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "(Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti) Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Hiç şüphesiz mühendislerimizin aklı, işçilerimizin alın teri ve kararlılığıyla yoğrulmuş bu trenlerimiz, artık sadece bir araç değil, milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden biri olacak." dedi.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Yol Testleri Başlama Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerinin başlaması vesilesiyle tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, bu gurur verici adımın, milletin azmi, mühendislerin emeği ve TÜRASAŞ'ın köklü birikimiyle vücut bulduğunu kaydetti.

Demir yollarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini belirten Uraloğlu, "2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre demir yolumuz vardı, buna 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekleyerek 14 bin kilometreye yükselttik." diye konuştu.

Uraloğlu, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna geldiklerini aktararak, "Sadece yeni hatlar inşa etmekle yetinmedik, yetinmiyoruz. Devraldığımız o 11 bin kilometrelik demir ağını da sil baştan yenileyerek, modernize ettik. Sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükselttik. Böylece hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında güvenli, hızlı, konforlu sisteme dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

İstanbul Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum hızlı tren hatları ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı gibi çok önemli yeni demir yolu projelerinin yapımına da devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılına kadar ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planladık. Ancak bizim vizyonumuz sadece demir yolu ağı uzunluğunu artırmak değil, bu hatlarda kullanılan her aracı, her bileşeni de yerli ve milli imkanlarla üretmek, geliştirmek." diye konuştu.

Uraloğlu, bu vizyonun en somut temsilcisinin 100 yılı aşan tecrübesiyle ana ve kritik demir yolu bileşenlerini üreten, bölgenin en büyük raylı sistem araç üreticisi TÜRASAŞ olduğunu belirterek, 2025'in TÜRASAŞ için başarılarla dolu yıl olduğunu kaydetti.

"100 vagonu teslim ettik"

Farklı türlerde toplam 801 vagon üreterek tüm zamanların rekorunu kırdıklarını aktaran Uraloğlu, askeri tank taşıma vagonu projesinde 2 yıllık üretimi 1 senede tamamlayarak 100 vagonu teslim ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, bunun yanı sıra 6 adet 160 kilometre/saat Milli Elektrikli Tren, 20 adet E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi, 8 adet Milli Banliyö Treni ve 6 akülü manevra aracı üretimiyle güçlerini bir kez daha ortaya koyduklarını dile getirdi.

Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde devam eden E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi kapsamında ilk etapta 2025'in sonuna kadar 20 lokomotifin tamamını üreterek Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini aktaran Uraloğlu, bu yıl 30, 2027'de ise 45 olmak üzere toplamda 95 elektrikli milli demir yolu lokomotifini kazandıracaklarını bildirdi.

Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için GAZİRAY Projesi kapsamında 1 yıl içerisinde 8 banliyö setinin tamamını üreterek Gaziantep'e sevk ettiklerini dile getirerek, aynı setlerden TCDD Taşımacılık için de 2027 ve 2028'de 16 adet üreterek hizmete sunacaklarını belirtti.

"Bu yıl 1040 vagon üreterek yeni rekora da imza atacağız"

Uraloğlu, bu yıl da ayrıca 43 yataklı yolcu vagonu, 3 lüks yataklı vagon, 994 çeşitli tipte yük vagonu, toplamda 1040 vagon üreterek yeni rekora da imza atacaklarını kaydetti.

Yeşil ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda hidrojen yakıtlı tren teknolojisine büyük önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, bu kapsamda İngiltere ile imzaladıkları işbirliği protokolüyle Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.

Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın projede prototip üretim merkezi olarak merkez rol üstleneceğini, tüm hakların kuruma ait olacağını belirterek, bu AR-GE projesiyle yerli mühendislik kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacaklarını, TÜRASAŞ'ı hidrojen teknolojisinde de bölgesel merkez haline getireceklerini anlattı.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde Milli Elektrikli Hızlı Tren Üretim Fabrikası'nın inşaatının hızla ilerlediğini anlatan Uraloğlu, yakın zamanda fabrikayı bitireceklerini söyledi.

Uraloğlu, yaklaşık 18 bin metrekarelik bu modern tesisin yapım çalışmalarına 4,5 ay önce başladıklarını ve yarısına yakınını tamamladıklarından bahsederek, yılda 12 hızlı tren seti üretme ve test kapasitesiyle yaklaşık 250 kişiye yeni istihdam oluşturacağını, ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağını kaydetti.

Küresel hızlı tren araç, altyapı ve sistemleri pazarının günümüzde değerinin yaklaşık 208 milyar dolar olduğunu ve bu değerin 2030'da karşılığını 310 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini düşündüklerini belirten Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Türkiye'nin 2035'e kadar tahmini hızlı tren seti ihtiyacı 81, yani 648 araç. Bu da yılda ortalama 65 araç demektir. Bu noktada yılda 12 set, yani 96 araçlık kapasitesiyle TÜRASAŞ, bundan sonra inşallah dünya pazarına da açılacak." diye konuştu.

Uraloğlu, böylece fabrikanın kapasitesi sayesinde bu alandaki hem dışa bağımlılığın azalacağını hem de ihracat imkanı da sağlamış olacaklarını dile getirerek, "İnşallah fabrikamızın yapım çalışmalarını bu yıl bitirip, hızlı tren setlerimizin seri üretimine başlamış olacağız. Ayrıca fabrikamız, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi de güneşten alacak, çevreci ve sürdürülebilir bir modelle çalışarak inşallah üretime başlamış olacak." dedi.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar raylara koymak olacak"

Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre Hıza Sahip Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin Yol Testlerini bugün başlattıklarını aktararak, bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı inceleyeceklerini anlattı.

Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında trenin maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, "Tüm test safhaları başarıyla tamamladığında da tren setlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar raylara koymak olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan setin, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatıldığından bahsederek, şöyle devam etti:

"En önemli ve kritik sistemlerinden olan 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile 'Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için Wİ-Fİ erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için 2 yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Hiç şüphesiz mühendislerimizin aklı, işçi kardeşlerimizin alın teri ve kararlılığıyla yoğrulmuş bu trenlerimiz, artık sadece bir araç değil, milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden biri olacak. Türkiye Yüzyılı'nın simgesi, bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut nişanesidir."

Tüm bu rekor üretim, yatırım ve başarıların sürdürülebilir ve yeşil teknolojilere yönelik kararlı adımları sayesinde TÜRASAŞ'ın sanayi dünyasında hak ettiği yeri bulacağını belirten Uraloğlu, yeni hedeflerinin bu ivmeyi daha da hızlandırarak yerli ve milli demir yolu araç üreticisini Türkiye'nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu arasına sokmak olduğunu kaydett.

Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı'nın ihalesini de önümüzdeki hafta yapacaklarını belirterek, Adapazarı-Karasu Demir Yolu Hattı'nın ihalesini yaptıklarını, orada çalışmalara başladıklarını bildirdi.

"Türkiye yerli ve milli sanayi ile savunma alanında yol kat etti"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Türkiye'nin son zamanlarda yerli ve milli sanayi ile savunma alanında yol katettiğini belirterek, "Özellikle yerli trenin faaliyete geçmesi bizim için çok önemli. Sakarya her anlamda huzur ve kardeşliğin şehri, bugün bunu bizzat yerinde idrak ettik. Projenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, yerli ve milli olarak yapacakları her şeyin ileride karşılarına çıkacağını, dünyanın zor süreçten geçtiğini, bu anlamda da kendi trenlerini yapmalarının çok faydalı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay, bakanlar Uraloğlu ve Gürlek'e TÜRASAŞ'ın 100 yıllık hikayesini anlatan maket hediye etti.

Bakan Uraloğlu'nun telsizle makiniste komut vermesi üzerine gerçekleştirilen test sürüşüne, Bakan Gürlek ile ilgililer katıldı.

Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selim Koçbay ile ilçe belediye başkanları ile fabrika yöneticileri ve işçiler katıldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Sakarya, Ekonomi, Gürlek, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Elektrikli Hızlı Tren Testleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Aslıhan Turan’ın milyonluk otomobili ve aksesuarları gündem oldu Aslıhan Turan'ın milyonluk otomobili ve aksesuarları gündem oldu
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Galatasaray, Beşiktaş’ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak
Sergen Yalçın, Okan Buruk’a şans tanımıyor Sergen Yalçın, Okan Buruk'a şans tanımıyor
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı
ABD’nin İran’a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki ABD'nin İran'a karşı ayaklandırma planına Kürt taraflarından tepki
Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın savaş yetkileri tasarısı reddedildi
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:27
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:29
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
16:11
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:06:48. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Elektrikli Hızlı Tren Testleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.