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Ekonomi

Otomotiv İhracatında Rekor

Ekim ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü otomotiv, 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

02.11.2024 14:19
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ekimde, ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,5'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,8'lik artışla 567,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ekim ayında 122 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen ay 64 il ihracatını artırdı.

Ekim ayında 1374 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 7 artışla 1,56 dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKIMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM3.217.1303.393.9185,514,435.158.07536.161.1562,913,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.249.3062.335.7463,89,923.443.17424.501.3434,59,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.185.7641.044.473-11,94,412.238.45712.020.588-1,84,6
Yaş Meyve ve Sebze 311.948289.508-7,21,23.374.8683.573.9895,91,4
Meyve Sebze Mamulleri 238.822277.99616,41,22.405.4732.704.30212,41,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 183.336238.29730,01,01.570.5261.836.35816,90,7
Fındık ve Mamulleri 204.690322.72257,71,41.838.5772.512.09936,61,0
Zeytin ve Zeytinyağı 41.78660.64345,10,3937.053770.019-17,80,3
Tütün 75.32891.15421,00,4941.229946.3750,50,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.63210.95343,50,0136.991137.6130,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER291.711367.17925,91,63.580.3203.780.9965,61,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller291.711367.17925,91,63.580.3203.780.9965,61,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ676.113690.9922,22,98.134.5817.878.817-3,13,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri676.113690.9922,22,98.134.5817.878.817-3,13,0
II. SANAYİ15.769.73916.547.4534,970,1180.310.035183.967.2162,070,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.248.5171.250.1710,15,314.346.74413.849.179-3,55,3
Tekstil ve Hammaddeleri839.335842.8180,43,69.626.3989.426.584-2,13,6
Deri ve Deri Mamulleri 134.581132.783-1,30,61.974.1991.539.555-22,00,6
Halı 274.601274.5700,01,22.746.1472.883.0395,01,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.685.5292.465.588-8,210,430.222.64731.165.0113,111,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.685.5292.465.588-8,210,430.222.64731.165.0113,111,9
C. SANAYİ MAMULLERİ11.835.69212.831.6948,454,3135.740.644138.953.0272,453,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.492.9931.575.5355,56,719.699.14118.056.387-8,36,9
Otomotiv Endüstrisi3.077.7093.581.92816,415,234.665.45836.848.9526,314,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri96.964172.86878,30,71.702.8432.019.80518,60,8
Elektrik ve Elektronik1.409.2431.553.32410,26,616.282.21816.571.2581,86,3
Makine ve Aksamları995.158997.3990,24,211.356.64611.288.699-0,64,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 970.0251.121.47815,64,712.764.87412.329.350-3,44,7
Çelik1.315.2011.258.649-4,35,315.014.42915.973.3446,46,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri363.949365.7030,51,54.758.2444.325.960-9,11,6
Mücevher994.061753.928-24,23,26.853.3668.097.77118,23,1
Savunma ve Havacılık Sanayii509.919820.88461,03,55.495.2706.325.73915,12,4
İklimlendirme Sanayii610.469629.9993,22,77.148.1557.115.761-0,52,7
III. MADENCİLİK498.694567.36713,82,45.775.5435.978.4773,52,3
Madencilik Ürünleri498.694567.36713,82,45.775.5435.978.4773,52,3
T O P L A M (TİM*)19.485.56420.508.7385,386,8221.243.654226.106.8492,286,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.318.9773.110.812-6,313,233.194.78236.235.2369,213,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.804.54123.619.5503,6100,0254.438.436262.342.0863,1100,0

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatında Rekor - Son Dakika

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