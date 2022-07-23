Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu - Son Dakika
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Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu

23.07.2022 14:57

Rusya, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni imzaladı. Ancak, bu anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Rusya, tahıl nakliyatında kullanılan limanı vurdu.

Tahılın Ukrayna'dan sevkiyatını sağlayacak anlaşma dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesindeki anlaşmayı Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres imzaladı. Tarihi anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan, Rus füzeleri Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir limana saldırdı.

UKRAYNA'DAN BM VE TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odesa deniz ticaret limanına saldırdı; 2 füze limanın altyapısını vurdu" denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'yi, Rusya'nın Karadeniz'de tahıl koridorunun güvenli işleyişi için yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" açıklaması yapıldı. Saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise, "Küresel gıda krizinin derinleşmesinin tek sorumlusu Rusya'dır" dedi.

Putin yine yaptı yapacağını! Tahıl anlaşmasının üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı vuruldu

"RUSYA DEVLETTEN ÇOK TERÖR DEVLETİDİR"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından 24 saat geçmeden Odessa'yı bombalamasını işaret ederek, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya'nın BM ve Türkiye'ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, "Dün, Ukrayna'nın denizden tahıl ihraç etmesi üzerine anlaşıldı. Bugün Ruslar Odessa Limanı'nı vuruyor. Bu Rus diplomatik dikotomisi" ifadelerini kullandı.

Putin yine yaptı yapacağını! Tahıl anlaşmasının üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı vuruldu

ZELENSKİ: MEVCUT OLARAK 10 MİLYAR DOLAR TAHIL İHRAÇ EDECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da dün imzalanan anlaşmaya ilişkin Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı. "Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı" değerlendirmesinde bulunan Zelenski, bu anlaşmanın Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılmasını sağladığını vurguladı. Zelenski, anlaşma sayesinde geçen yıl toplanan 20 milyon ton tahıl ihraç edileceğini, bu sene şimdiden toplanmaya başlanan hasadın da icra edileceğini kaydederek, mevcut olarak satabilecekleri 10 milyar dolar değerinde tahılları bulunduğunu bildirdi.

"Rusya provokasyon yapmaya çalışabilir; Ukrayna ve uluslararası girişimleri kötü gösterilmeye çalışılabilir" diyen Zelenski, "Ancak BM'ye güveniyoruz" diye devam etti.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu - Son Dakika
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