Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, AR-GE ve inovasyon ekosistemini sıfırdan inşa etti

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim edecek, kritik teknolojilerde atılım sağlayacak dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik." dedi.

Kacır, Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri şükranla andığını söyledi.

Balıkesir'in teknoloji üretme ve geliştirme altyapısına yeni bir ivme kazandıracak Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyen Kacır, 21. yüzyılın başından itibaren dünyanın dijitalleşmenin getirdiği yenilikçi teknolojilerle büyük bir dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Kacır, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi yenilikçi teknolojilerin sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden, tüketici davranışlarına tüm alanlara nüfuz ederek devrim niteliğinde değişikliklere neden olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kapılarını araladığımız bu yeni dijital çağ ile üretimde ve rekabette tüm ezberler bozulmakta. Artık ucuz iş gücünün rekabetçilik unsuru olmaktan çıktığı, daha verimli çalışan, daha nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan bir endüstri dünyasından bahsediyoruz. Türkiye olarak stratejik bu değişimi insanı odağına alan bir kalkınma yaklaşımıyla, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için bir fırsat olarak görüyor ve göğüslüyoruz. Son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim edecek, kritik teknolojilerde atılım sağlayacak dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik. Yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştüğü teknoparklarımızın sayısını 2'den 101'e, AR-GE ve inovasyon yapan girişimlerimizin sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık. Teknoparkları, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere kadar birçok alanda Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerinin yürütüldüğü mekanlara dönüştürdük."

"Birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz"

Bakan Kacır, 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezleriyle, firmaların AR-GE ve yenilikçilik kültürünü benimseyip, daha yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunmalarına imkan tanıdıklarını dile getirerek, "Özel sektörümüzün AR-GE kültürünü benimseyerek teknoloji ve inovasyon altyapımızda öncü rol üstlenmesini sağladık. 22 yılda AR-GE harcamalarımızı 10 katına çıkarak 12 milyar dolara, tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayımızı ise 9 katına çıkarak 272 bine yükselttik." ifadesini kullandı.

Oluşturdukları AR-GE ve inovasyon altyapısının meyvelerini her geçen gün aldıklarını vurgulayan Kacır, şunları anlattı:

"Dünya savaşlar, küresel salgınlar, afetler, ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye, son 14 çeyrektir teknoloji ve üretim odaklı büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketine rağmen 255,8 milyar dolar ihracatla tarihi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizin başarı hikayelerine her gün yenilerini ekleyerek yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkardık. Türkiye'yi askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada liderliğe taşıdık. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'ı göklerle buluşturduk. Savunma sanayiinde bizi başarıya ulaştıran yaklaşımı sivil alanlara taşıyarak yeni nesil elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg'u başarıyla yollara çıkardık."

Kacır, astronot Alper Gezeravcı ile Türk milletinin hayallerini gökyüzünün ötesine, uzaya taşıdıklarını belirterek, "Şimdi Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yeni başarı hikayeleri ekleyerek büyümesinin tam vakti. Önümüzdeki dönemde yeni lider milli teknoloji girişimleri çıkaracağız. 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk"

AR-GE teşvikleriyle, teknoparklarla TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinin yanı sıra birçok uygulama ve düzenleme ile Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütmek için gayret gösterdiklerini anlatan Kacır, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve TechInvest-Tr Programı gibi girişimcilerin inovatif projelerini hayata geçirmelerini hızlandıracak yeni finansman mekanizmaları oluşturduklarını belirtti.

Kacır, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programı ile girişimcilerin yenilik odaklı iş fikirlerini, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürmelerine imkan tanıdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin girişimcilik alanındaki politika ve projelerine rehberlik eden Ulusal Teknoloji Girişimciliği stratejimizle 2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk. Yani 100 tane milyar dolar değeri aşan Turcorn çıkması hedefini koyduk. Yapay zekadan dijital hizmet teknolojilerine, yeşil dönüşümden finansal teknolojilere kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve Turcorn 100 Programı'na seçilen ilk 15 teknoloji girişimimizi geçen hafta kamuoyu ile paylaştık. Teknoparklarımızı yurdun dört bir yanında yeni fikirlerin ve yeni projelerin yeşerdiği, girişimcilerimizin hayallerini sağlam temeller üzerine inşa ederek katma değerli ürünlere dönüştürdüğü merkezler olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla teknoparklarımızın fiziksel altyapı ve üstyapılarını Bakanlık olarak destekliyoruz. Teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren girişimcilerin ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu mentörlük, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine imkan sağlıyoruz."

"Balıkesir'imizin girişimcilik ekosistemine yeni bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Önümüzdeki dönemde teknoparkları desteklemeye, kuluçka merkezleri gibi yapıları Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün oyun geliştirmeden yapay zekaya, finansal teknolojiden kimya ve tarım teknolojilerine kadar geniş yelpazede girişimleri bünyesinde barındıran Balıkesir Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'mizle Balıkesir'imizin girişimcilik ekosistemine yeni bir merkez kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir'in katma değer ve teknoloji odaklı kalkınmasına yeni bir ivme katıyoruz. İnanıyorum ki açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kuluçka merkezi şehrimizin inovasyon kapasitesini geliştirecek, şehrimizden ulusal ve uluslararası ölçekte başarılı girişimlerin çıkmasına imkan tanıyacak. Bugüne kadar Balıkesir Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerimiz ve şehrimizdeki 14 AR-GE merkezinde yürütülen AR-GE projeleri için 1,6 milyar lira AR-GE teşviki sağladık. Balıkesir Teknokent'i bugünlere getirmek için 233 milyon lira hibe sunduk. Bizler Balıkesirli sanayicilerimizin, girişimcilerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz."

Bakan Kacır, Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da katılımcılara hitap etti.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Teknokent Müdürü Burcu Aydemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ile çok sayıda girişimci katıldı.