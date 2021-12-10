Üye Girişi
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar - Son Dakika

Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar

10.12.2021 14:57

Antalya'daki yediemin otoparklarına motoru, koltuk ve tekerlekleri hatta direksiyonu sökülerek gelen haciz yakalamalı araçların, sahipleri tarafından bilerek sökülüp yine kendileri tarafından polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu yöntemin ileride düzenlenecek ihalede aracı değerinin altında almak için yapıldığı açıklanıyor.

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi sökülen araçların, sahibi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra şüpheli araç ihbarında bulunulduğu, yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da düzenlenen ihalede yine sahibi tarafından değerinin altında tekrar geri alındığı bildirildi.

Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar

"POLİS BİLE ŞAŞIRIYOR"

Söz konusu yöntem hakkında konuşan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bunun hem alacaklıya hem de devlete mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Topçu, "Arabaları üzerinde yakalama ve haciz bulunan bazı vatandaşlarımız, 'İhaleye ben girerim, bu aracı kimse böyle almaz' diye arabasını saniyeye götürüp komple söktürüyor. İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor. Ardından 155'i, '3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor' diye kendisi arıyor. Kolluk kuvveti gittiği zaman plakadan sorgulama yapıyor ve aracın yakalama hacizli olduğunu görünce mecburen çektirmek zorunda kalıyor. Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok. En son bize geliyor. İhaleyle aracı değerinin çok altında geri alıyor. Parçaları da kendinde olduğu için daha sonra monte ettiriyor. Haksız yere kazanç sağlamış oluyor. Hem alacaklıyı hem de devleti mağdur etmiş oluyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar

"ARACIN KUPASI HARİCİNDE HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Bu tür araçların hurda olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, "Sökük bir araç varsa icra dairelerinin bunu normal satış yerine direk hurdaya ayırması lazım. Eğer böyle bir önlem alınırsa, kimse bu yola gitmez. Bu şekilde insanlar kendilerini kurtarmak açısından kendilerine göre bir çözüm bulmuşlar. Ama bunun hem devlete, hem ekonomimize zararı var, hem de alacaklı mağdur oluyor. Bizim burada en az 10-15 araç var. Aracın kupası haricinde hiçbir şeyi yok. Plakası var, onun haricinde hiçbir şeyi yok. Ne motor, ne koltuk, ne direksiyon var. Her şeyini söküyor, haksız bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar
Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar
Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar

Antalya, Tragger, Polis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Hayvanseverlere güzel haber! Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek 15:33 Hayvanseverlere güzel haber! Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı 15:20 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! 15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
15:05 Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi
15:03 AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti
14:57 48 yaşındaki anne iki yıl boyunca 22 yaşındaki kızının kimliğiyle yaşadı!
14:49 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor!
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor         
15:32
Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı         
15:18
Göç etmeyen leyleği balıkçılar minik balıklarla besliyor Göç etmeyen leyleği balıkçılar minik balıklarla besliyor         
14:22
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 15:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement