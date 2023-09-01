Sezonun ilk kuru üzümü bin 250 TL\'den alındı

Manisa Ticaret Borsası tarafından 2023-2024 sezonunun açılışı ve sezonun ilk çekirdeksiz Sultani kuru üzümünün sembolik olarak açık artırmayla satın alınması gerçekleştirildi. İlk kuru üzümü getiren Saruhanlı ilçesinin Koldere Mahallesi'nden üzüm üreticisi Ahmet Göçer'in 50 kilogram üzümünün kilosu yapılan açık artırmayla 1.250 TL'den sembolik olarak Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

TÖRENE SİYASİ İSİMLERDE KATILDI

Törene Manisa Vali Vekili Erhan Güney, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, ilgili kurum müdürleri, tüccarlar ve üreticiler katıldı.

"GEÇEN YIL 440 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "2022-2023 sezonunda ağustos sonu itibariyle bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi borsalarımızda tescil edilmiştir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin son hafta raporuna göre ise 259 bin 560 ton ihracat gerçekleştirilmiş bu ihracat miktarıyla da ülkemiz 440 milyon dolar gelir elde etmiştir. Elde ettiğimiz rekolteyi en yüksek fiyatta ihracat gerçekleştirmek için hep birlikte bu hedefe odaklanıp yolumuza devam edeceğiz. Sağlanan başarılı sonuçların alt yapısında, üreticilerimizin, üzüm tüccarlarımızın üzüm işletmelerimizin ve sanayicilerimizin, yoğun emek ve çabaları yer almaktadır. Üreticilerimizin kalite ve verimliliği ön plana alan, kimyasal kalıntı konusundaki duyarlı üretim anlayışı, üzüm işletmelerimizin ihracata yönelik sürdürdükleri çalışmalar tüccarlarımızın güvenilir alım-satım hizmetleri ile rekoltemiz yıldan yıla farklılıklar gösterse de dünya piyasasındaki pazarlama değerimiz artık kendisini geliştirir hale gelmiştir." dedi.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Onların üretime sağladığı katkıyla ülkemiz gelişiyor, insanlarımız geleceğe daha güvenle bakıyor. Allah hepsinden razı olsun. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü, sadece ülkemizin değil, dünyanın da en önemli tarım ürünlerinden bir tanesidir. Çok sayıda ülkeye ihraç edilmesiyle ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan bu güzide ürünümüz, binlerce insanımıza da istihdam sağlıyor. Yeni sezonda da bereketli Manisa ovasının en önemli sembolü olan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün ihracatının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüz, borsamız, ziraat odalarımız, ilgili tüm kurumlarımız çiftçimizin her zaman destekçisi oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de üretken belediyecilik anlayışımızla daima üreticilerimizin yanındayız. Bu yıl bütçemizde 122 milyon lirayı yalnızca tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerimiz için ayırdık." diye konuştu.

İYİ PARTİ VE CHP'DEN 60 TL BEKLENTİSİ

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da yaptıkları konuşmada TMO'nun kuru üzüm fiyatını en az 60 TL olarak açıklaması gerektiğini bunun altında açıklanacak bir rakamın üreticileri zor durumda bırakacağını dile getirdi.

"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ülkemiz 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan sürede 252 bin 354 ton kuru üzüm ihraç ederek, miktar bazında önceki sezona göre yüzde 13 artış sağladı. Manisa'mızdaki kuru üzümün de yüzde 90'ı ihracata gidiyor. En büyük payı bu anlamda Manisa'mız alıyor. Hava şartlarından kaynaklı ve mildiyö hastalığı nedeniyle rekoltemizde bir miktar düşüklük olsa da ihracatta atılacak önemli adımlarla bunun da telafisi elbette yapılacaktır. Yine Sarıgöl çevresinde üzümlerimiz örtü altına alındı ve ilerleyen dönemde taze olarak ihraç edilecek. Biz en kötü şartlara göre kendimizi hazırlamalı önlemlerimizi almalıyız. Elimizdeki bu sarı altını en iyi şekilde değerlendirmek için biz her türlü adımı atmaya önerileri dinlemeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hazırız."

50 TL İLE BAŞLADI 1.250 TL İLE TAMAMLANDI

Yapılan konuşmaların ardından geleneksel açık artırmaya gidildi. Her yıl sembolik olarak gerçekleştirilen açık artırma Vali Vekili Erhan Günay'ın verdiği 50 TL'lik teklifle başladı. Milletvekilleri, akademisyenler, oda başkanları ve tüccarların katıldığı açık artırmada en yüksek rakamı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bin 250 TL olarak verdi ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap bu fiyattan sezonun ilk kuru üzümünü aldıklarını açıkladı. Açık artırmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından üretici Ahmet Göçer'e yarım altın takılırken, Manisa Ticaret Borsası tarafından da plaket takdim edildi.