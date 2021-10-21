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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

21.10.2021 18:29
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu aldığı kararla dengeleri alt üst etti, Ekrem İmamoğlu öğrencilerin sorununu bakanlıkla ortak çözme niyetinde, ekmeğe istenen zam daha kuruldan geçmeden vatandaşın cebine yansıdı gibi son 24 saat içinde ekonomik gelişmelerden derlenen haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Politika faizinin düşürülmesi altını vurdu, korona salgını bankalara şube kapattırmaya başladı, faiz kararıyla birlikte kapalıçarşı ekranları karardı gibi son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

MERKEZ MANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 16'YA DÜŞÜRDÜ

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık indirime giden kurul, bu ay ise 200 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." denildi.

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KILIÇDAROĞLU FAİZ KARARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesiyle birlikte dolar, TL karşısında rekor bir yükselişle 9,49'a kadar çıktı. Tarihin en yüksek seviyesini gören doların artışı karşısında muhalefet liderleri, üst üste paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşım yaparak doların yükselişi karşısında adeta ateş püskürdü.

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EKREM İMAMOĞLU, KYK'LARDA YAŞANAN İNTERNET SORUNUNDA TOPU BAKANLIĞA ATTI

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sorunlarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj aldıklarını belirten İmamoğlu, talebi yerine getirmek için topu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na attı. İmamoğlu, "Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB Wi-Fi altyapısı kurabiliriz." dedi.

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EKMEĞE YAPILAN ZAM TALEBİ ONAYLANMADAN FİYATLARI YÜKSELTTİLER

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE OLDU?

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak dikkati çektiğini belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti. Dün gram altın fiyatı 529 lirayla kapattı. Peki, bugün çeyrek, gram ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?

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DENİZBANK, ESKİŞEHİR ŞUBELERİNİ KAPATTI

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Vaka sayılarında yaşanan artış, akıllara "Kısıtlamalar geri mi geliyor?" sorusunu getirirken, DenizBank'ın müşterilerine yolladığı mesaj kafaları karıştırdı. Dev banka, salgını gerekçe göstererek Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdiğini açıkladı.

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KAPALIÇARŞI'DA EKRANLAR KARARDI

Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını 200 baz puan indirmesinden sonra Kapalıçarşı'da döviz ekranları karardı. Faiz kararıyla birlikte doların 9,26 olduğu tabelalar bir anda kararırken yaklaşık 15 dakika boyunca kapalı kaldıktan sonra 9,48 ile yeniden açıldı.

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Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

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