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Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli - Son Dakika

Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli

09.11.2021 15:10

- Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye hukuk devleti içerisinde kendi hukukunu uygulayarak kendi bağımsızlığını ayakta tutarak bütün bu saldırılara cevap veriyor" "Türkiye'nin önünde emeğin sorunlarını çözerek...

- Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

"Türkiye hukuk devleti içerisinde kendi hukukunu uygulayarak kendi bağımsızlığını ayakta tutarak bütün bu saldırılara cevap veriyor"

"Türkiye'nin önünde emeğin sorunlarını çözerek ilerleyeceğimiz bir dönem var"

"Biliyoruz ki emekçiler huzur içerisinde çalışırlarsa yarınlarından endişe etmezlerse Türkiye'nin yarınından endişe etmesinin gereği kalmayacaktır"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta maden işçileriyle buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Küresel güç odaklarının küresel sermayenin saldırılarına rağmen Soros'tan bilmem kime kadar bir çok uluslararası güç merkezinin yani onların planlarının Soros'un Türkiye'deki temsilcileri veya Türkiye'ye dönük birtakım operasyonlar bunları medyadan takip ediyorsunuz. Ama çok şükür Türkiye hukuk devleti içerisinde kendi hukukunu uygulayarak kendi bağımsızlığını ayakta tutarak bütün bu saldırılara cevap veriyor. Emeğiyle ekonomisiyle geleceğe doğru yürüyor. Türkiye'nin önünde emeğin sorunlarını çözerek ilerleyeceğimiz bir dönem var. Biliyoruz ki emekçiler huzur içerisinde çalışırlarsa yarınlarından endişe etmezlerse Türkiye'nin yarınından endişe etmesinin gereği kalmayacaktır. Bu konuda önümüze çıkan her engeli aşmaya kararlıyız. Bu yolda kararlılıkla sizlerin desteği ile yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak ziyareti kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde maden işçileriyle buluştu. Bakan Bilgin; çiçeklerle ve sloganlarla karşılandı. Bakan Bilgin'e Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri de eşlik etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in ardından işçilere hitap eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "1 milyon 200 bin üye 5 milyonluk aile adına bu gün burada Türk-İş'e bağlı 16 sendikanın genel başkanı burada. Hepinizi onlar adına selamlıyorum. Ben evime geldim. İyi günde de zor günde de her fırsatta sizlerle beraber olmaya gayret ettim. Her zaman ifade ediyorum. 2013'te Türk İş Başkanı oldum. Bu bölge 5 bin maden şehidi verdi. Bu ülkenin altı da vatan, üstü de vatan. Denizi de ormanı da vatan. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Geçen dönem 1500 civarı işe girdi. Bakanım en son işçi alındıktan sonra 1900'a yakın arkadaşımız emekli oldu. Elzem şekilde en kısa zamanda bununla ilgili Hazine Bakanı, Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanımızdan bölgenin işçiye ihtiyacı var. Türkiye'nin de bu bölgeye ihtiyacı var" diye konuştu.

"Türkiye zor dönemden geçiyor"

Toplu İş Sözleşmesi'ni hatırlatarak konuşmasına başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükumetin enflastyonist ortama rağmen emeği korumada kararlı olduğunun altını çizdi. Bakan Bilgin, "Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Biz bu toplu sözleşmeye oturduğumuz zaman herkes ümitsizdi. Başta Türk-İş Başkanımız Ergün bey ve arkadaşları hepsi buradalar. Bu toplu sözleşmeden sizin istediğiniz neticeyi aldık. Bütün işçilerin emeği kutsaldır ama yer altında çalışan Anadolu'nun topraklarının cevherini Türkiye'nin üretimine katan, değere dönüştüren emek çok kutsaldır. Size ne kadar teşekkür etsek, bu sosyal hakları ne kadar geliştirirsek bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Türkiye imkanlarıyla, içinde bulunduğu şartlara rağmen enflastyonist ortama rağmen emeği korumaya kararlıdır. Biz de bakanlık olarak görevimiz budur. Bizim bakanlığımızın adı Çalışma Bakanlığı yani emeğin adı. Onun için emeğinizi korumak ve geliştirmek bizim birinci derece görevimizdir" diye konuştu.

"Türkiye'yi Akdeniz'den uzaklaştırmak isteyenler var"

Türkiye'yi istikrarsızlaştırılmak, iç savaş çıkartmak, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlerin olduğunu aktaran Bakan Vedat Bilgin şöyle devam etti:

"Türkiye büyük bir ülkedir. Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Önümüzdeki bin yıllarda da yaşamaya devam edeceğiz. Bayrağımız dalgalanacak buna inanıyoruz. Bundan şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin etrafını kuşatmak, istikrarsızlaştırmak, iç savaş çıkartmak, kardeş kavgası, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenler var. Türkiye'yi Akdeniz'den uzaklaştırmak isteyenler var. Kıbrıs'ı Türkiye'den çalmak isteyenler var. Kıbrıs'taki yaşayan soydaşlarımızın haklarını elinden almak isteyenler var. Coğrafyamızda kan gölüne çevrilen emperyalistelerin yaptığı haydutlukları hepimiz biliyoruz. Biliyorsunuz Kafkaslarda aynı şeyler var. Azerbaycan Türkiye'nin desteği ile bütün gayretiyle bir işgal altında yaşayan Karabağ'ı kurtardılar. Ondan mutluluk duyuyoruz. Bizim işçilerimizin emekçilerimizin gidecekleri başka bir yer yok. Bu topraklarda yaşayacağız. Emeğimizi katacağız, ekonomimizi büyüteceğiz. Geleceğimizi, çocuklarımıza yarınlarımıza emeğimizle toprağımızı bütünleştirerek ekonomimizle bütünleştirerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Buna inanıyoruz ve hiç endişe etmiyoruz. Türkiye demokrasi içerisinde kalkınarak ileriye doğru yürümeye devam edecek. Son 20 yılda Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde attığı adımlar var. Ekonomisinin nasıl canlandığını hepimiz şahit olduk. Zor şartlara rağmen şahit olduk. Bugün Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomi haline gelmişse; 200 milyar dolar ihracat yapıyorsa bu yerin altında ve yerin üstünde çalışan emekçilerin gücüyle olmuştur. Türkiye'nin bilgisiyle birikimiyle olmuştur. Türkiye'nin demokrasisi sayesinde olmuştur."

"Geleceğe dair hiç bir endişemiz yok"

Türkiye'nin sorunları çözerek ilerlemeye devam edeceğini belirten Bakan Vedat Bilgin, "Geleceğe dair hiçbir endişemiz yok. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek ilerlemeye devam etmektir. Bu konuda da genel başkan bahsetti. Önümüzde duran ilk sorun asgari ücret meselesidir. Asgari ücrete de hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona onu ezdirmeyen insanımızın başını dik tutacak bir ücret ile işçi sendikalarımız ve işveren sendikamızla bir araya gelerek en uygun en mutlu insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan da hiç endişeniz olmasın. Devlet bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Devlet milletimizin iktidarının sembolüdür. Dolayısıyla biz bu topraklarda yaşıyorsak bağımsız bir devletimiz olduğu için yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç odaklarının küresel sermayenin saldırılarına rağmen Soros'tan bilmem kime kadar bir çok uluslararası güç merkezinin yani onların planlarının Soros'un Türkiye'deki temsilcileri veya Türkiye'ye dönük birtakım operasyonlar bunları medyadan takip ediyorsunuz. Ama çok şükür Türkiye hukuk devleti içerisinde kendi hukukunu uygulayarak kendi bağımsızlığını ayakta tutarak bütün bu saldırılara cevap veriyor. Emeğiyle ekonomisiyle geleceğe doğru yürüyor. Önümüzdeki dönem içerisinde önümüze çıkan sorunlardan birisi de çalışma hayatının diğer bir sosyal boyutunu oluşturan memurlardır. Kamu emekçileridir. Onların da taleplerini, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. 3600 konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Sözü var. O sözü önümüzdeki dönemde, komisyonlar çalışıyor. Çözerek hak eden memurlarımızı, meslek gruplarımızı bu haktan istifade ettireceğiz. Kamuda çalışanların sözleşmeli, kadrolu, kadrosuz ayrımları vra. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz. Sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip hale getirilmesini gönüllülük esasına bağlayarak isteyen sözleşmelileri bu hakka kavuşturarak o sorunu da çözeceğiz. Türkiye'nin önünde emeğin sorunlarını çözerek ilerleyeceğimiz bir dönem var. Biliyoruz ki emekçiler huzur içerisinde çalışırlarsa yarınlarından endişe etmezlerse Türkiye'nin yarınından endişe etmesinin gereği kalmayacaktır. Bu konuda önümüze çıkan her engeli aşmaya kararlıyız. Bu yolda kararlılıkla sizlerin desteği ile yürümeye devam edeceğiz."

Madenci Heykeli takdim edilen Bakan Bilgin ardından işçilerle yemek yedi.

Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli
Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Zonguldak, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Maden işçilerinden Çalışma Bakanı Bilgin'e sevgi seli - Son Dakika
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