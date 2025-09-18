TETSİAD\'dan 20 Proje Açıklaması

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ufuk Ocak, İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti. Ocak, TETSİAD üyeleri ve tüm paydaşların katkılarıyla ev tekstili sektörü için 20 öncelikli proje belirlediklerini söyledi.

Bursalı iş insanı ve TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret edip yeni dönemdeki projelerini anlattı.

İstanbul, Bursa, Denizli ve Ankara'da buluşmalar gerçekleştirdiklerini, çok sayıda firmayı ziyaret ettiklerini belirten Ocak şunları söyledi: "Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Üyelerimiz yanımızda olduklarını ve bizleri desteklediklerini açıklıyor. Projelerimizin sektörün ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olduğunu görmek bizi memnun etti. Bundan sonra Anadolu'daki tüm üyelerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Ortak akıl ile hareket ederek İstanbul, Bursa, Denizli, Ankara, Gaziantep, Kayseri, Uşak, İzmir ve tüm Türkiye'deki arkadaşlarımızla birlikte başaracağımıza inanıyorum."

"Hometexi yeniden sektöre kazandırdık"

TETSİAD yönetim kurulunun ortak kararı ve tüm Türkiye'deki TETSİAD üyelerinin desteğiyle Mayıs ayında adaylığını açıkladığını hatırlatan Ocak, ev tekstili sektörünün öncelikleri doğrultusunda 20 nitelikli proje hazırladıklarını söyledi. HOMETEX'in KFA Fuarcılık iş birliğiyle daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Ocak, 2021 yılında fuarın iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek şunları aktardı:

"Organizatör şirketle yaşanan sorunlar nedeniyle fuarımız zorlu bir süreçten geçti. Uzun yıllardır istikrarla düzenlenen HOMETEX için gece gündüz çalıştık. TETSİAD yönetimi olarak KFA Fuarcılık ile güç birliği yaptık. Bu hamle yapılmasaydı fuar büyük ihtimalle yabancı şirketlerin eline geçecekti. HOMETEX markasını yeniden sektöre kazandırdık. Ayrıca iptal nedeniyle mağduriyet yaşayan firmaların haklarını korumak için süreci yakından takip ettik ve yaklaşık 250 milyon TL ücret iadesi sağladık. Bu, sektöre verilen en önemli desteklerden biridir."

"Hometex fuarı prestijli fuar kapsamına alındı"

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, 2025 yılı itibarıyla Ticaret Bakanlığı'nın prestijli fuar uygulamasını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişlettiğini belirterek, ev tekstili sektörünün en önemli buluşması HOMETEX Fuarı'nın da bu kapsamda yer aldığını söyledi. Ocak, "Firmalarımızın mevcut fuar desteği 300 bin TL seviyesindeydi. Yeni düzenleme ile HOMETEX katılımına yönelik destek üst limiti 1 milyon 300 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca bu destekler enflasyon oranına göre her yıl güncellenecek. Bu, sektörümüz açısından tarihi bir kazanım. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a sektörümüz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeni dönemde HOMETEX markasını uluslararası pazarlara taşıyacaklarını ifade eden Ocak, özellikle ABD, Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde büyük bir iş potansiyeli bulunduğunu kaydetti. Ocak, "Ticari hareketliliğin olduğu tüm coğrafyalarda TETSİAD'ı daha aktif hale getireceğiz. HOMETEX markasıyla düzenleyeceğimiz fuarlar, markalarımızın yerinde tanıtım yapmasını, doğrudan pazarlama imkanı bulmasını ve dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak. İlk etapta 10 hedef pazar belirledik. Ayrıca kontrat tekstiline de özel önem veriyoruz ve bu alanda da bir fuar çalışması planlıyoruz." diye konuştu.

Kontrat tekstili için yeni fuar hedefi

Kontrat tekstilinde iç piyasayı güçlendirmek ve yurt dışı işlerini almak zorunda olduklarını vurgulayan Ocak, "Kaliteli ve katma değerli ürünler yapıyoruz, bu birikimi daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Aynı zamanda önemli bir turizm ülkesi. İnşaat ve müteahhitlik işlerinde üst seviyedeyiz. Ülkemizin her yerinde yeniden inşa çalışmaları var. Otel, konut, rezidanslar yapılıyor ancak burada kontrat işlerini kaçırıyoruz, servis veremiyoruz. Bu alandaki projeleri TETSİAD üyelerimize kazandırmak istiyoruz. Yurt dışında da özellikle Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinde büyük bir potansiyel var. Suudi Arabistan'da 3,3 trilyon dolarlık yatırım potansiyeli bulunuyor. Ayrıca 2034 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çok sayıda otel, stadyum ve konut inşa edilecek. Bu alanların tümünde yüksek standartta kontrat tekstili perde, halı, koltuk kumaşı ve yatak örtüsü kullanılacak. Türk ev tekstili sektörü bu projelerde önemli roller üstlenmeye hazır. Bu konuda TETSİAD üyelerimize somut bağlantılar sağlamak için çalışıyoruz. Tüm projeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca alım heyetleri ile destekleyeceğimiz yeni bir kontrat tekstili fuarı hayata geçirecek ve firmalarımızı doğrudan müşterilerle buluşturacağız." dedi. - BURSA