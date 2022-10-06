Tobb: Eylül Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı 2021 Yılının Eylül Ayına Göre Yüzde 8,8 Arttı - Son Dakika
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Tobb: Eylül Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı 2021 Yılının Eylül Ayına Göre Yüzde 8,8 Arttı

06.10.2022 14:23
Tobb: Eylül Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı 2021 Yılının Eylül Ayına Göre Yüzde 8,8 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; eylül ayında onaylanan kapasite raporu sayısı, 2021 yılının eylül ayına göre yüzde 8,8 (384 adet) artarak 4 bin 736 adet oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; eylül ayında onaylanan kapasite raporu sayısı, 2021 yılının eylül ayına göre yüzde 8,8 (384 adet) artarak 4 bin 736 adet oldu.

TOBB eylül ayında onaylanan kapasite raporlarını açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 9 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 (384 adet) artarak 4 bin 736 adet oldu.

Rapora göre, kapasite raporu verilen şirketler bazında toplam çalışan sayısı ise eylül 2021'de 3 milyon 477 bin 452 iken, yüzde 9,2 (321.609) artarak, eylül 2022'de 3 milyon 799 bin 61 oldu.

Eylül ayında en çok kapasite raporu düzenlenen 10 il ise İstanbul (bin 238), İzmir (318), Bursa (316), Ankara (292), Kocaeli (195), Gaziantep (190), Konya (185), Manisa (110), Tekirdağ (108), Adana (107) oldu.

KAPASİTE RAPORLARI TOBB TARAFINDAN ONAYLANIYOR

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.

YORUMLAR
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Ankara haber... Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi 2023'te 6 şampiyonaya ev sahipliği yapacak Ankara haber... Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi 2023'te 6 şampiyonaya ev sahipliği yapacak TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı
Kaynak: ANKA

Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tobb: Eylül Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı 2021 Yılının Eylül Ayına Göre Yüzde 8,8 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tobb: Eylül Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı 2021 Yılının Eylül Ayına Göre Yüzde 8,8 Arttı - Son Dakika
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